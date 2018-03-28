2018-03-29T02:01:42+03:00
Туризм

Трагедия в кругосветной регате Volvo Ocean Race: Южный океан унес жизнь яхтсмена

Джона Фишера смыло за борт во время шторма. Капитан яхты Scallywag Дэвид Уитт несколько часов искал своего лучшего друга...
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
47-летний Джон Фишер с дества ходил под парусом. На этом фото он на борту яхты Scallywag,Фото: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race47-летний Джон Фишер с дества ходил под парусом. На этом фото он на борту яхты Scallywag,Фото: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race
Изменить размер текста:

“Мы сегодня видели альбатроса. И сразу подумали о Джоне, это его душа и он смотрит на нас сверху, с небес...” - это слова Ди Каффари, британской яхтсменки, участвующей в кругосветной регате Volvo Ocean Race, шкипера команды Turn the Ride on Plastic. Да, и в 21-м веке моряки невольно думают также, как и столетия назад. Альбатросы – это души тех, чью жизнь унесло море.

Джон Фишер погиб в Южном океане, в 1400 морских милях (это больше 2,5 тысяч километров) от Мыса Горн. Ему было 47 лет. Подданный Великобритании, но много лет уже жил в Австралии.

В кругосветной регате Volvo Ocean Race сейчас идет седьмой этап, самый длинный и самый экстремальный – так говорили еще до его начала. Из Окленда в Новой Зеландии в бразильский порт Итажаи, 7200 миль (около 15 тысяч километров) по суровому Южному океану, который считается одним из самых сложных мест для навигации. Огромные волны, сильнейшие ветра, холод...

Именно такая погода и была 26 марта. Пятиметровые волны, ураганный ветер до 45 узлов, температура воды +9 градусов. Идет дождь, видимости никакой. До рассвета пятнадцать минут. Яхта Scallywag с девятью членами экипажа сильно отстала от остальных участников регаты, миль на двести. Вокруг – только волны.

Джон Фишер был на вахте. В спасательном жилете, специальном костюме, позволяющем долго находиться в холодной воде, пристегнут страховочным поясом – это делают для того, чтобы яхтсмен не упал за борт при резком крене или от удара волны. Джон отстегнулся, потому что надо было работать с парусами, добраться до мачты. И в этот момент ударом гигантской волны лодку развернуло, грот (главный парус) резко перекинуло на другой борт. Мощным ударом гикам Джона просто снесло с борта... Скорее всего, он был уже без сознания, когда упал в воду.

Для поисков и спасения Джона Фишера сделали все возможное. Спасательную операцию координировали Морской спасательнр-координационный центр и штаб-квартира регаты в испанском городе Аликанте. Но по сути шкипер Дэвид Уитт и его экипаж были один на один со стихией. Все остальные яхты регаты – в двухстах милях, поворачивать бесполезно. Ближайший корабль – в четырехстах.

Несколько часов Витт искал своего лучшего друга, на пятиметровых волнах, а шторм бушевал все сильнеею Никаких следов – ни Джона, ни даже спасательного буя, который должен был подавать сигналы. Поиски прекратили, лишь когда они стали опасны для жизни всего экипажа – из-за сильного шторма. Scallywag идет к ближайшему берегу, в Чили.

А Джон... “Джон с нами в каждой волне”, говорят теперь его товарищию

Фишер вовсе не был новичком в яхтинге. Да, формально он дебютировал в кругосветной регате Volvo Ocean Race. Но под парусом ходил всю жизнь, не раз участвовал в сложнейшей регате Сидней – Хобарт и других океанских гонках и переходах. И, как и все участники кругосветки, понимал, что идет на риск.

Буквальнр за день до выхода из Окленда Фишер неожиданнно пригласил на Scallywag целый класс школьников. Они пришли на экскурсию в гоночную деревню. Такие открывают в каждом порту, куда заходит флот регаты – Аликанте, Лиссабон, Кейптаун, Гонконг, Окленд, потом будут Итажаи, Ньюпорт, Кардифф, Гетеборг и Гаага.

Джон что-то делал на борту, готовил яхту к трехнедельному плаванию (именно столько времени должен был длиться переход из Новой Зеландии в Бразилию). И вдруг взял и позвал всех в гости. И сам поднял на борт всех школяров по очереди, а потом и учительницу. Провел экскурсию, показал, что и как устроено – штурвал, паруса, все эти разноцветные веревочки... Сейчас весь класс плачет, написал в соцсети папа одного из мальчишек. У Фишера

Кругосветная регата Volvo Ocean Race считается одной из самых экстремальных в парусном мире. Стартовала в октябре в Аликанте, финиш – в июне в голландской Гааге. Девять месяцев гонки, 45 тысяч морских миль - это 83 тысячи километров (хотя есть и одиночные, и безостановочные парусные кругосветки, тут все-таки идут экипажами и в несколько этапов, с заходами в 12 портов. Но тем не менее). Проводится она с 1973 года. За это время море унесло жизни шести яхтсменов. Теперь уже семи.

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Яхты»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Юлия СМИРНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Сотрудники генконсульства в Сиэтле не станут снимать флаг РФ с резиденции
В Чечне заявили, что Кадыров может найти украинского пранкера
МИД РФ призвал Грузию отменить закон «Об оккупированных территорях»
На "убийство" "Игры престолов" выделен миллиард долларов
Глава МИД Великобритании поблагодарил все страны, выславшие российских дипломатов
В Пакистане 12 человек погибли под обрушившейся на складе крышей
МИД Китая: Визит Ким Чен Ына в Пекин не был тайным
Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год
Эксперты назвали регионы России, которым угрожают град и ураганы
Назначен новый глава московского главка Росгвардии
Ассамблея Межпарламентского союза приняла резолюцию против позиции США по статусу Иерусалима
Мэр Риги: депутаты городской думы перечислят семьям жертв в Кемерово 50 тысяч евро
В МИД Австрии рассказали о давлении Британии в связи с отказом высылать дипломатов РФ
Захарова заявила, что невыдача виз США российским спортсменам вызывает крайнее возмущение
Лукашенко в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове
Российский рынок акций снизился вслед за мировыми площадками
Чехия высылает трех российских дипломатов до 1 апреля
В Париже прошел массовый митинг против антисемитизма
Трампу придумали новое прозвище в Белом доме
Вячеслав Мавроди запретил хоронить своего брата рядом с родителями