Трагедия в кругосветной регате Volvo Ocean Race: Южный океан унес жизнь яхтсмена

28 Март 20:00 2018-03-29T02:01:42+03:00

47-летний Джон Фишер с дества ходил под парусом. На этом фото он на борту яхты Scallywag,Фото: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race

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“Мы сегодня видели альбатроса. И сразу подумали о Джоне, это его душа и он смотрит на нас сверху, с небес...” - это слова Ди Каффари, британской яхтсменки, участвующей в кругосветной регате Volvo Ocean Race, шкипера команды Turn the Ride on Plastic. Да, и в 21-м веке моряки невольно думают также, как и столетия назад. Альбатросы – это души тех, чью жизнь унесло море.

Джон Фишер погиб в Южном океане, в 1400 морских милях (это больше 2,5 тысяч километров) от Мыса Горн. Ему было 47 лет. Подданный Великобритании, но много лет уже жил в Австралии.

В кругосветной регате Volvo Ocean Race сейчас идет седьмой этап, самый длинный и самый экстремальный – так говорили еще до его начала. Из Окленда в Новой Зеландии в бразильский порт Итажаи, 7200 миль (около 15 тысяч километров) по суровому Южному океану, который считается одним из самых сложных мест для навигации. Огромные волны, сильнейшие ветра, холод...

Именно такая погода и была 26 марта. Пятиметровые волны, ураганный ветер до 45 узлов, температура воды +9 градусов. Идет дождь, видимости никакой. До рассвета пятнадцать минут. Яхта Scallywag с девятью членами экипажа сильно отстала от остальных участников регаты, миль на двести. Вокруг – только волны.

Джон Фишер был на вахте. В спасательном жилете, специальном костюме, позволяющем долго находиться в холодной воде, пристегнут страховочным поясом – это делают для того, чтобы яхтсмен не упал за борт при резком крене или от удара волны. Джон отстегнулся, потому что надо было работать с парусами, добраться до мачты. И в этот момент ударом гигантской волны лодку развернуло, грот (главный парус) резко перекинуло на другой борт. Мощным ударом гикам Джона просто снесло с борта... Скорее всего, он был уже без сознания, когда упал в воду.

Для поисков и спасения Джона Фишера сделали все возможное. Спасательную операцию координировали Морской спасательнр-координационный центр и штаб-квартира регаты в испанском городе Аликанте. Но по сути шкипер Дэвид Уитт и его экипаж были один на один со стихией. Все остальные яхты регаты – в двухстах милях, поворачивать бесполезно. Ближайший корабль – в четырехстах.

Несколько часов Витт искал своего лучшего друга, на пятиметровых волнах, а шторм бушевал все сильнеею Никаких следов – ни Джона, ни даже спасательного буя, который должен был подавать сигналы. Поиски прекратили, лишь когда они стали опасны для жизни всего экипажа – из-за сильного шторма. Scallywag идет к ближайшему берегу, в Чили.

А Джон... “Джон с нами в каждой волне”, говорят теперь его товарищию

Фишер вовсе не был новичком в яхтинге. Да, формально он дебютировал в кругосветной регате Volvo Ocean Race. Но под парусом ходил всю жизнь, не раз участвовал в сложнейшей регате Сидней – Хобарт и других океанских гонках и переходах. И, как и все участники кругосветки, понимал, что идет на риск.

Буквальнр за день до выхода из Окленда Фишер неожиданнно пригласил на Scallywag целый класс школьников. Они пришли на экскурсию в гоночную деревню. Такие открывают в каждом порту, куда заходит флот регаты – Аликанте, Лиссабон, Кейптаун, Гонконг, Окленд, потом будут Итажаи, Ньюпорт, Кардифф, Гетеборг и Гаага.

Джон что-то делал на борту, готовил яхту к трехнедельному плаванию (именно столько времени должен был длиться переход из Новой Зеландии в Бразилию). И вдруг взял и позвал всех в гости. И сам поднял на борт всех школяров по очереди, а потом и учительницу. Провел экскурсию, показал, что и как устроено – штурвал, паруса, все эти разноцветные веревочки... Сейчас весь класс плачет, написал в соцсети папа одного из мальчишек. У Фишера

Кругосветная регата Volvo Ocean Race считается одной из самых экстремальных в парусном мире. Стартовала в октябре в Аликанте, финиш – в июне в голландской Гааге. Девять месяцев гонки, 45 тысяч морских миль - это 83 тысячи километров (хотя есть и одиночные, и безостановочные парусные кругосветки, тут все-таки идут экипажами и в несколько этапов, с заходами в 12 портов. Но тем не менее). Проводится она с 1973 года. За это время море унесло жизни шести яхтсменов. Теперь уже семи.