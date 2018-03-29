Владимир Пресняков: Мне заплатили большие деньги, чтобы я шесть раз подряд спел «Стюардессу по имени Жанна»

СЕГОДНЯ 02:02 2018-03-29T02:07:59+03:00

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В 80 - 90-е он, секс-символ нашей эстрады, рвал залы своими проникновенными хитами «Странник» и «Замок из дождя». За долгую карьеру на сцене умудрился ни с кем не поссориться. Трепетная мать Алла Пугачева сначала отдала ему в жены Кристину Орбакайте, потом смиренно встретила новость об их расставании и осталась с ним в прекрасных отношениях. Он по-прежнему молод, и не только душой - в 2015 году любимая жена Наталья Подольская подарила ему сына. Услышать, как Владимир Владимирович Пресняков исполняет свои свежие песни и любимые хиты в свой юбилей, можно будет сегодня в «Крокус Сити Холле». А пока мы поговорили с ним о прошлом и настоящем.

«Знаю людей, которые зачали ребенка под мою музыку»

- У вас, конечно, такой уникальный голос...

- Был.

- Сейчас артисты ездят на гастроли с врачами, которые, если есть проблемы, делают уколы в голосовые связки. Но раньше такого не было. Случалось так, что вам на сцену, а взять высокие ноты не получается?

- У меня всегда было несколько прищепок. Когда голос терялся, берешь одну. Бац, и все.

- Куда?

- Ну не в ухо же.

- Вот в «Крокусе» и посмотрим. Мне кажется, справлять юбилей на сцене удобно - не надо тратиться на рестораны. «Приходите гости, подарки на сцену кладите».

- Не совсем так. Я не хотел бы видеть случайную публику. Хотел бы видеть людей, у которых связано что-то со мной. К примеру, кто-то зачал ребенка под мою музыку. Я знаю такие истории. Или первая любовь случилась. Блин, полтинник... Я вчера думал, что мне только 47.

- Сейчас вы такой солидный. А в 80-е годы у вас были потрясающие узкие лосины. Женщинам было такие не достать, а вы их где брали?

- Это были брюки, не лосины! Где брал? Съездил в Индию в начале карьеры с Аллой Борисовной. Мы накупили варенки. И в аэропорту у меня украли всю сумку, которая набилась за два месяца. Осталось то, что на мне было, те самые джинсики. В них я и выступал.

- Стиль у вас был тогда интересный - расстегнутые рубашки...

- Да. Обязательно голая грудь. Ну у Леньки Агутина так до сих пор.

- Пугачева, кстати, придумала стиль Жанне Агузаровой. А в вашу жизнь она что привнесла, помимо дочери?

- Отношение к жизни, к сцене. Я помню, когда мы приехали в Америку и меня как типа модного певца там презентовали. Нас встречали здорово и бурно на этом громадном стадионе. Я вышел на сцену и с перепугу засунул руки в карманы, стоял так и пел. Ну они покричали, а на четвертой песне им уже стало скучновато. На самом деле я боялся ужас как. И Алла не выдержала, вышла и, проходя сзади, как привидение, тихо сказала: «Вытащи руки из карманов, подними вверх». И ушла. Я это сделал. И никогда не забуду, как взревел опять зал.

Владимир Пресняков с женой, певицей Натальей Подольской, и их сыном Артемием, которому в июне исполнится три года. Фото: instagram.com

- Вы, наверное, периодически встречаетесь с Аллой Борисовной...

- Увы, мы не так часто общаемся. В основном по позитивным поводам. Я хотел, чтобы Алла участвовала в моем концерте. Но она не может.

«Хочу, чтобы сын сказал: «Прикольный был папаня!»

- Фото сонной Натальи Подольской в вашем блоге вызвало странную реакцию. Люди писали: «Зачем он это сделал? А его ли это жена?»

- Я сидел в другом городе в пять утра. И у меня случился взрыв любви. Позвонил Наташе по скайпу: «Малыш, я тебя люблю!» Она еле открыла глаза: «Ну я тоже тебя люблю». И я ее сонную сфотографировал. Мне показалось, это мило - звонить ей ночью, признаваться в любви.

- Вы стараетесь быть модным артистом?

- Я делал много новых песен. Допустим, эксперимент с клипом «Дыши», где я был с синей бородой. И все сказали: «Вова! Зачем? Ты - «Зурбаган». И я понял, что люди правы. Это был клип, чтобы показать младшему сыну. Да, я хочу, чтобы Темка, когда вырос, сказал: «Прикольный был папаня».

- Нынешние ваши слушатели отличаются от тех, что были раньше?

- Это были люди, которые приходили на концерты и плакали под «Странника». Под «Стюардессу» все плясали. Один раз после выступления подошел чувачок: «Вот тебе гонорар за концерт и еще плюс гонорар. Мне нужно шесть раз «Стюардессу». Я спел ее в разных стилях - джазовом, медляком... А он: «Не надо, вы пойте как всегда».