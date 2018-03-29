Британская студентка, зарезавшая бойфренда и чудом избежавшая тюрьмы, закрутила роман с сыном русского миллиардера

СЕГОДНЯ 02:10 2018-03-29T02:42:08+03:00

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Имя 24-летней Лавинии Вудворд уже два года не сходит со страниц британских таблоидов. Юная блондинка с внешностью ангелочка попала в криминальную хронику в конце 2016 года, когда ее арестовали за нападение на бойфренда. Лавиния училась в престижном Оксфордском университете на хирурга, но отнюдь не была пай-девочкой: баловалась и алкоголем, и наркотиками. Из-за этого у нее и разгорелась ссора с Томасом Фэрклоу – парнем, с которым она познакомилась на сайте знакомств Tinder.

Томас зашел навестить подругу в студенческое общежитие и сразу понял, что она в невменяемом состоянии. Парень испугался и начал звонить матери девушки. Это сильно разозлило Лавинию: она кинула в бойфренда стакан, банку с вареньем, а затем и ноутбук. А потом схватила нож для резки хлеба и ткнула им парня в ногу. Перед тем, как Лавиния напала на него, Томас успел позвонить в службу спасения.

- Я думаю, моя девушка приняла слишком много наркотиков, сейчас она швыряется вещами, - рассказал он оператору. - Да, кажется, она под кокаином... Моя нога! Меня ранили. Приезжайте быстрее!

Лавинию арестовали в конце 2016 года за нападение на бойфренда. Фото: Facebook

Когда Лавинию задержали, она плакала и повторяла, что покончит с собой. Томас легко отделался – подруга повредила ему только ногу. Тем не менее, мисс Вудворд грозил солидный тюремный срок.

Но внимание Туманного Альбиона привлекло не само преступление – мало ли девчонок в припадке бешенства хватаются за нож – а приговор, который Лавинии вынес суд. В мае 2017 года судья отпустил девушку на свободу, обосновав свое решение тем, что она «слишком умна и талантлива для тюрьмы». Мол, Лавиния – подающий надежды хирург, а тюрьма может испортить ее карьеру. Возможно, на решение служителя Фемиды повлияло то, что абсолютно все свидетели говорили о том, как Лавиния прилежна и способна.

Девушке вынесли отложенный приговор, согласно которому она останется на свободе, если в течение 18 месяцев у нее не будет проблем с законом. Судья лишь взял с нее обещание завязать с наркотиками. Во время процесса выяснилось, что на кокаин Лавинию подсадил предыдущий парень, который, к тому же, распускал руки и частенько поколачивал ее.

Слишком мягкий приговор, вынесенный девушке, потряс всю Британию. Ее имя не сходило со страниц таблоидов.

И вот теперь криминальная история юной британки получила неожиданное продолжение. Как сообщает Daily Mail, у Лавинии все просто замечательно: она снова влюблена. Девушка встречается с 21-летним сыном русского олигарха Филиппом Кагаловским. Судя по статусу на Фейсбуке, пара вместе с февраля 2017 года. Филипп и Лавиния уже живут вместе в роскошной квартирке в одном из фешенебельных районов Лондона. Филипп закончил престижную частную школу St Paul's в Лондоне. Вместе с подругой он основал маленький бизнес – влюбленные выпускают поздравительные открытки.

Отец Филиппа, 60-летний Константин Кагаловский, - бывший топ-менеджер нефтяной компании «Юкос». Размер его состояния, по данным Daily Mail, превышает 1,2 миллиарда британских фунтов. Кагаловский приятельствует с Романом Абрамовичем, поддерживал он теплые отношения и с ныне покойным Борисом Березовским.

Судья решил, что девушка слишком хороша для тюрьмы. Фото: Facebook.

В Великобританию Кагаловский перебрался через месяц после того, как по делу «Юкоса» был арестован владелец компании Михаил Ходорковский. Олигарх переехал в Лондон, где к тому времени уже жила его жена Наталья. Наталья Гурфинкель возглавляла восточно-европейское отделение Bank of New York и оказалась замешана в громком деле: подозревалось, что она причастна к отмыванию через банк миллиардов русской мафии. Супруга Кагаловского сначала ушла в отпуск, а затем была освобождена от занимаемой должности.

В мае 2004 года олигарх сумел собрать группу инвесторов, среди которых были в том числе и члены семьи Аль-Мактум, правящей династии Дубая: они были готовы оплатить долги ЮКОС в обмен на контрольный пакет компании. В 2008 году Кагаловский вместе с бывшим российским медиа-магнатом Владимиром Гусинским учредил на Украине кабельный телеканал ТВі.

Лавиния и Филипп живут вместе в одном из самых респектабельных районов Лондона. Фото: Facebook.

Кагаловский-старший владеет недвижимостью на Лазурном берегу, в Москве, Лондоне и в Нью-Йорке. Так что жених Лавинии попался более чем состоятельный. Судя по всему, у пары все серьезно. Молодые люди охотно делятся в соцсетях совместными фотографиями и то и дело нежно признаются друг другу в любви на своих страничках.