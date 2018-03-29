2018-03-29T02:42:08+03:00
Общество

Британская студентка, зарезавшая бойфренда и чудом избежавшая тюрьмы, закрутила роман с сыном русского миллиардера

Героиня громкого криминального скандала Лавиния Вудворд поймала в свои сети 21-летнего наследника бывшего топ-менеджера «Юкоса» [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Счастливы вместе: чудом избежавшая тюрьмы 24-летняя Лавиния Вудворд и 21-летний сын русского олигарха Филипп Кагаловский. Фото: Facebook.Счастливы вместе: чудом избежавшая тюрьмы 24-летняя Лавиния Вудворд и 21-летний сын русского олигарха Филипп Кагаловский. Фото: Facebook.
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Имя 24-летней Лавинии Вудворд уже два года не сходит со страниц британских таблоидов. Юная блондинка с внешностью ангелочка попала в криминальную хронику в конце 2016 года, когда ее арестовали за нападение на бойфренда. Лавиния училась в престижном Оксфордском университете на хирурга, но отнюдь не была пай-девочкой: баловалась и алкоголем, и наркотиками. Из-за этого у нее и разгорелась ссора с Томасом Фэрклоу – парнем, с которым она познакомилась на сайте знакомств Tinder.

Томас зашел навестить подругу в студенческое общежитие и сразу понял, что она в невменяемом состоянии. Парень испугался и начал звонить матери девушки. Это сильно разозлило Лавинию: она кинула в бойфренда стакан, банку с вареньем, а затем и ноутбук. А потом схватила нож для резки хлеба и ткнула им парня в ногу. Перед тем, как Лавиния напала на него, Томас успел позвонить в службу спасения.

- Я думаю, моя девушка приняла слишком много наркотиков, сейчас она швыряется вещами, - рассказал он оператору. - Да, кажется, она под кокаином... Моя нога! Меня ранили. Приезжайте быстрее!

Лавинию арестовали в конце 2016 года за нападение на бойфренда. Фото: Facebook

Лавинию арестовали в конце 2016 года за нападение на бойфренда. Фото: Facebook

Когда Лавинию задержали, она плакала и повторяла, что покончит с собой. Томас легко отделался – подруга повредила ему только ногу. Тем не менее, мисс Вудворд грозил солидный тюремный срок.

Но внимание Туманного Альбиона привлекло не само преступление – мало ли девчонок в припадке бешенства хватаются за нож – а приговор, который Лавинии вынес суд. В мае 2017 года судья отпустил девушку на свободу, обосновав свое решение тем, что она «слишком умна и талантлива для тюрьмы». Мол, Лавиния – подающий надежды хирург, а тюрьма может испортить ее карьеру. Возможно, на решение служителя Фемиды повлияло то, что абсолютно все свидетели говорили о том, как Лавиния прилежна и способна.

Девушке вынесли отложенный приговор, согласно которому она останется на свободе, если в течение 18 месяцев у нее не будет проблем с законом. Судья лишь взял с нее обещание завязать с наркотиками. Во время процесса выяснилось, что на кокаин Лавинию подсадил предыдущий парень, который, к тому же, распускал руки и частенько поколачивал ее.

Слишком мягкий приговор, вынесенный девушке, потряс всю Британию. Ее имя не сходило со страниц таблоидов.

Слишком мягкий приговор, вынесенный девушке, потряс всю Британию. Ее имя не сходило со страниц таблоидов.

И вот теперь криминальная история юной британки получила неожиданное продолжение. Как сообщает Daily Mail, у Лавинии все просто замечательно: она снова влюблена. Девушка встречается с 21-летним сыном русского олигарха Филиппом Кагаловским. Судя по статусу на Фейсбуке, пара вместе с февраля 2017 года. Филипп и Лавиния уже живут вместе в роскошной квартирке в одном из фешенебельных районов Лондона. Филипп закончил престижную частную школу St Paul's в Лондоне. Вместе с подругой он основал маленький бизнес – влюбленные выпускают поздравительные открытки.

Отец Филиппа, 60-летний Константин Кагаловский, - бывший топ-менеджер нефтяной компании «Юкос». Размер его состояния, по данным Daily Mail, превышает 1,2 миллиарда британских фунтов. Кагаловский приятельствует с Романом Абрамовичем, поддерживал он теплые отношения и с ныне покойным Борисом Березовским.

Судья решил, что девушка слишком хороша для тюрьмы. Фото: Facebook.

Судья решил, что девушка слишком хороша для тюрьмы. Фото: Facebook.

В Великобританию Кагаловский перебрался через месяц после того, как по делу «Юкоса» был арестован владелец компании Михаил Ходорковский. Олигарх переехал в Лондон, где к тому времени уже жила его жена Наталья. Наталья Гурфинкель возглавляла восточно-европейское отделение Bank of New York и оказалась замешана в громком деле: подозревалось, что она причастна к отмыванию через банк миллиардов русской мафии. Супруга Кагаловского сначала ушла в отпуск, а затем была освобождена от занимаемой должности.

В мае 2004 года олигарх сумел собрать группу инвесторов, среди которых были в том числе и члены семьи Аль-Мактум, правящей династии Дубая: они были готовы оплатить долги ЮКОС в обмен на контрольный пакет компании. В 2008 году Кагаловский вместе с бывшим российским медиа-магнатом Владимиром Гусинским учредил на Украине кабельный телеканал ТВі.

Лавиния и Филипп живут вместе в одном из самых респектабельных районов Лондона. Фото: Facebook.

Лавиния и Филипп живут вместе в одном из самых респектабельных районов Лондона. Фото: Facebook.

Кагаловский-старший владеет недвижимостью на Лазурном берегу, в Москве, Лондоне и в Нью-Йорке. Так что жених Лавинии попался более чем состоятельный. Судя по всему, у пары все серьезно. Молодые люди охотно делятся в соцсетях совместными фотографиями и то и дело нежно признаются друг другу в любви на своих страничках.

Судя по статусу на Фейсбуке, Лавиния вместе с Филиппом с февраля 2017 года. Фото: Facebook.

Судя по статусу на Фейсбуке, Лавиния вместе с Филиппом с февраля 2017 года. Фото: Facebook.

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