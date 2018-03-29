Специалисты советуют: Спаси себя при пожаре!

СЕГОДНЯ 01:53 2018-03-29T02:31:19+03:00

Как выбрать оснащение для дома и офиса, чтобы сберечь себя и близких от возможного задымления и огня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как выбрать оснащение для дома и офиса, чтобы сберечь себя и близких от возможного задымления и огня

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Не каждый самоспас защитит от густого дыма

Если не хотите покупать серьезные дорогие наборы самоспасателей, то приобретите хотя бы респираторы с защитой от угарного газа и специальную огнестойкую накидку. Респираторы есть и детские, и взрослые, их проще натянуть на себя и на ребенка. А накидка поможет защититься от огня, если он разгорится на пожарной лестнице.

Лучше всего для офисов, в которых больше пяти этажей, и для квартир в высотках приобрести самоспасатели. Они бывают разные и не все подходят для сильного задымления, рассказывает эксперт крупного столичного магазина средств противопожарной защиты Алевтина Щербина. Самый простой - по сути мешок на голову из полиамидной пленки со встроенными фильтрами (см. таблицу). Он защитит в начале пожара, когда дым только начинает расходиться, но чем меньше в воздухе кислорода, тем менее он эффективен. Проще говоря, в сильном густом дыму он уже слабо поможет.

Самоспасатель посерьезнее (и подороже) состоит из капюшона, который защищает волосы и кожу головы от огня, полумаски с клапаном для дыхания и фильтрующего патрона или кислородного баллона. В набор может входить яркая огнестойкая накидка. Они примерно полчаса будут защищать вас от огня и угарного газа, если никак не получается выбраться. А яркий цвет поможет пожарным обнаружить вас в дыму.

Строительные респираторы и медмаски не помогут!

- Обычные строительные респираторы защищают только от мелкой взвеси в воздухе, но не от угарного газа, это важный момент. У многих дома после ремонта или летнего смога остались в загашнике плотные медицинские маски и бытовые респираторы. Вы на них понадеетесь, потеряете время на поиски, а они не помогут при пожаре, - поясняет эксперт магазинов противопожарной техники. - Просто плотная мокрая ткань сработает лучше них. Но и она эффективна всего несколько минут. Намоченный шарф может спасти, если вы находитесь на 2 - 4-м этажах дома или офиса, когда за 2 - 3 минуты можно выбежать на улицу.

Средства индивидуальной защиты.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧТО ЕЩЕ

Минимальный набор для квартиры в многоэтажном доме

- Порошковый огнетушитель (для тушения твердых, жидких и газообразных веществ). Цена - от 400 до 10 000 рублей.

- Переносной углекислотный огнетушитель (для тушения веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха; электроустановок, находящихся под напряжением; жидких и газообразных веществ). Цена - от 800 до 20 000 рублей.

- Дымовые датчики. Совет: установить в кухне, в гостиной при наличии камина и большого количества электронной бытовой техники. Цена - от 900 до 2500 рублей.

- Самоспас (автоматическое канатно-спускное пожарное устройство, предназначенное для экстренной эвакуации людей из зданий с высоты до 15 м (4-й этаж), или лестница навесная спасательная пожарная (обеспечивает возможность экстренного спуска людей из окна, с балкона, лоджии здания с высоты от 3 до 15 метров). Цена - около 25 000 рублей.

- Аэрозольные баллончики «Мини-пожарный» (250 мл). За 15 - 20 секунд генерирует около 7 - 9 литров пленкообразующей пены. Поможет, например, если дома воспламенится кухонная печь или какой-то предмет в общественном месте. Цена - около 1500 рублей.

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