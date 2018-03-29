Наследница империи Topshop ждет ребенка от самого красивого преступника в мире

СЕГОДНЯ 13:17 2018-03-29T13:25:11+03:00

Как бы родители Хлои Грин не были против этого романа, пара планирует пожениться

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В то, что роман между наследницей Тopshop Хлоей Грин и самым красивым преступником мира Джереми Микс продлится долго не верил никто. Собственно, поэтому и богатые родители Хлои не стали раньше времени бить тревогу, решив, что «деточка перебесится» и вспомнит о своем круге и друзьях, с которыми училась в швейцарской школе. Однако, прошло девять месяцев, а роман и не думает угасает. Более того, на днях источник из окружения Джереми Микса рассказал Daily Mail, что Хлоя ждет ребенка и пара планирует в скором времени узаконить свои отношения. Косвенно, эту информацию подтвердила и сама богатая наследница.

Напомним, что Хлою и Джереми впервые заметили целующимися на яхте в Бодруме летом прошлого года. Примечательно, что на тот момент Джереми Микс ещё официально был женат. И ради романа с Хлоей Джереми бросил супругу Мелиссу и ребенка. Также бывший преступник воспитывал двоих детей жены от её предыдущего брака.

Ради романа с Хлоей (на фото) Джереми бросил супругу Мелиссу и ребенка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прозвище "самый красивый преступник в мире" Джереми Микс получил после того, как в 2014 году его арестовали за незаконное хранение оружия, а фото опубликовали на странице полицейского департамента в "Фейсбуке". Пользователи отметили красивую внешность заключённого, а вскоре на него обратили внимание модельные агентства. Сейчас у Джереми заключен два рекламных контракта и он регулярно принимает участие в Неделях моды в Париже и в Милане. В январе этого года красавец побывал в Москве, где принял участие в съемках клипа Ольги Бузовой на песню "Wi-Fi". Первым делом Бузова рассказала, почему выбор пал на этого красавчика, и сколько она заплатила ему за съёмки.

В свое время Джереми два года отсидел в тюрьме штата Калифорния.Фото: EAST NEWS

- Я еще не в том возрасте, чтобы платить мужчинам, - ответила Ольга. В общем, остановились на варианте, что они друг другу очень понравились, подписались на странички друг друга в Инстаграме, а менеджеры их в итоге «сконнектили» лично.

В России Джереми Микс снялся в клипе Ольги Бузовой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне очень понравилась песня и я очень рад тому, что являюсь частью той магии, которая будет сегодня происходить. Парни, вы слышали песню? - несколько напыщенно для бывшего арестанта высказался Микс.

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Джереми Микс действительно не один раз попадал на нары - в 2002-м году и в 2014-м. Не то, чтобы у нас своих "сидельцев" мало, а настолько красивых, не нашлось. Полицейское управление штата Калифорния распиарило (случайно, конечно) парня, повесив его фото на свою страничку в Фейсбуке. Его задержали вместе с другими участниками преступной бандой. Ребята имели с собой «огнестрелы» и явно какие-то нехорошие намерения (подробности)

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Еще три года назад паренек из рабочего предместья Джереми Микс мотал срок в калифорнийской тюрьме за незаконное хранение оружия. Теперь он - "лицо" многих известных брендов, желанный гость на любой вечеринке и жених одной из самых богатых наследниц планеты. Минувшим вечером Джереми и его возлюбленная Хлоя Грин, дочь британского бизнесмена Филиппа Грина, чье состояние оценивается в 5,4 миллиарда долларов, впервые появились вместе на публике (подробности)