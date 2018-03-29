Клетка, ромбы, цветы: какие обои в тренде в 2018 году

СЕГОДНЯ 14:20 2018-03-29T14:20:55+03:00

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Обои – это одежда для стен. Поэтому, как и любой костюм, они бывают спокойными, элегантными, яркими и броскими. Дизайнеры советуют соблюдать баланс и не перебарщивать с цветом или рисунком. Иначе можно испортить внешний вид квартиры или дома.

- Для городских квартир уместна геометрия: клетка, загзаги, ромбы и так далее, - говорит архитектор-дизайнер Виктория Власова. – Такие рисунки создают в помещении ощущение спокойствия и основатальности.

ФОТО: Victoria Vlasova Interiors

ФОТО: Victoria Vlasova Interiors

ФОТО: Victoria Vlasova Interiors

Также большой популярностью пользуются однотонные обои. Однако стоит понимать, что для каждого помещения цвета могут быть абсолютно разными. Например, для маленькой комнаты лучше подобрать светлые оттенки, для большой – более насыщенные. Любители оригинальных решений могут остановить свой выбор на ярких цветах.

ФОТО: Victoria Vlasova Interiors

ФОТО: Victoria Vlasova Interiors

ФОТО: Victoria Vlasova Interiors

Растительный орнамент, пожалуй, никогда не перестанет пользоваться спросом среди шагающих в ногу со временем домовладельцев. Такой внешний вид комнаты гарантирует спокойствие и умиротворение. Необходимо помнить, что крупный принт больше уместен в просторных помещениях, в то время как мелкие узоры способны зрительно увеличить маленькую комнату.

ФОТО: Victoria Vlasova Interiors

ФОТО: Victoria Vlasova Interiors

Популярными сейчас признаются яркие коллекции цветов: оранжевый, желтый, бирюзовый, розовый или цвет шоколада. Такие оттенки способны внести позитивный заряд энергии в любой дом.

ФОТО: Victoria Vlasova Interiors

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Эксперты говорят, что виниловые обои отличаются высокой прочностью. Этот материал стоит дороже бумаги, но служит значительно дольше. Такие обои дышат, их можно обрабатывать чистящими средствами.

Популярны также и флизелиновые обои. Они тоже прочны. Такой материал может продаваться уже с готовым узором или под покраску. Существенным плюсом этих обоев является то, что клей наносится на стену. Это значительно снижает риск разрывания или стирания узора в момент разравнивания полотна по стене.

Не стоит забывать и о жидких обоях. Процесс поклейки в этом случае больше напоминает покраску и не оставляет швов на стене, что является главным преимуществом такого материала.

- Также популярно в 2018 году текстильное обойное полотно, которое создается путем соединения бумажных и флизелиновых материалов. Такое настенное покрытие хорошо пропускает воздух и защищает от шума. Но в это же время оно не поддается влажной уборке, что говорит о непрактичности такого типа обоев, - добавляет инженер-строитель Олег Зябнев.