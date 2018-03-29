2018-03-29T14:38:40+03:00
Экономика

На Лондонской бирже хотят запретить продавать российские облигации

Это будет неприятно, но не смертельно, уверены эксперты
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Британцы собираются запретить продавать российские евробонды на фондовой бирже Лондона.Британцы собираются запретить продавать российские евробонды на фондовой бирже Лондона.Фото: REUTERS
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Великобритания может запретить продавать российские евробонды на фондовой бирже Лондона. Евробонды – это долговые ценные бумаги. Государства их выпускают, чтобы получить заем на длительный срок.

С инициативой запрета выступил председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат. Он заметил, что Россия берет займы на рынках капитала Евросоюза и США, несмотря на западные санкции. А затем на эти деньги поддерживает банки и энергетические компании, находящиеся под санкциями. И предложил перекрыть этот источник финансирования. Британская газета The Gardian пишет, что премьер-министр Тереза Мэй готова рассмотреть это предложение.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что это будет плохо не столько для нас, сколько для инвесторов, которые эти бумаги уже купили. А купили их, в основном, иностранцы, причем среди них много самих британцев. 49% последних выпущенных российских еврооблигаций со сроком погашения в 2047 году принадлежат именно британским инвесторам.

- Для нас запрет будет, скорее, неудобством, но не катастрофой. Лондонскую площадку можно заменить любой другой. Может она будет чуть менее удобной, чуть менее привычной, - объясняет Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления. – Хотя запретить обращение ценных бумаг на какой-то финансовой площадке – дело не простое. Это решение должно опираться на определенные законы. Найти причины запрета для добропорядочных бумаг, которые выпущены по всем правилам, очень сложно. Кроме того, фондовые рынки и финансовые площадки напрямую никаким властям не подчиняются. Они устроены по принципу акционерных обществ, которые преследуют свои коммерческие интересы. Так что, скорее - это из области политических заявлений, а до реализации не дойдет.

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