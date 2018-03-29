Очень горячо: целующаяся с зеркалом Кристину Агилера взволновала фанатов

СЕГОДНЯ 14:50 2018-03-29T15:12:44+03:00

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Последние четыре года были не самые простыми в жизни Кристины Агилеры: проблемы с алкоголем, как следствие, трудности в личной жизни, расставание с отцом ее сына Макса, лишний вес и многочисленные задержания певицы полицией за езду в пьяном виде. Все эти трудности не лучшим образом сказались на внешнем виде звезды, поклонники с трудом узнавали в блондинке с тяжелыми бедрами прежнюю сексуальную поп-диву с платиновыми волосами. Тогда Агилера заявляла, что ее устраивает ее фигура и она не считает калории, чтобы выглядеть стройной на радость поклонникам. Но кажется, Кристина лукавила.

В начале года в прессе появилось слухи, что знаменитость легла на курс похудательной терапии в одну из лучших клиник Малибу, и судя по тому, какой предстала Агилера на обложке нового номера Paper только похудением дело не обошлось. На божий свет из волшебного госпиталя певица вышла другим человеком. О том, что у Кристины новое лицо, другой взгляд и она моложе лет на 20 точно теперь обсуждают все поклонники. На свежих фото, сделанных для журнала нет знаменитой красной помады и фирменной укладки Агилеры, но даже без них, по мнению фанатов, их кумир – чистый пожар.

xtina hi mom @papermagazine #Transformation #xtinaPAPER

Кристина напомнила о себе неожиданно откровенной фотосессией. ФОТО Инстаграм @xtina

Особенно поклонникам знаменитой певицы пришлось по душе фото с зеркалом (справа). ФОТО Инстаграм @xtina

«Кристину не узнать!», «Очень горячо», «Старая, добрая Крис снова с нами», - делятся впечатлениями поклонники. Но особенно обсуждают они последнюю фотографию, где исполнительница хитов Hurt и lady Marmalade запечатлена, целующейся с зеркалом.

«Я всегда обожала экспериментировать, люблю театральность, создавать историю и играть различные характеры в видео или на сцене. Я — артист по своей натуре. Сейчас я на той стадии, даже с музыкальной точки зрения, когда я даю волю чувствам, раскрепощаю и обнажаю их, ценю то, что внутри и природную красоту», - призналась она в интервью журналу.