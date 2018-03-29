2018-03-29T19:52:20+03:00
В мире

Захарова: Британцы не пускают российских дипломатов в больницу к Скрипалям

Вместо данных о состоянии здоровья экс-шпиона Лондон выслал нашему посольству сведения… о здоровье российского посла
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге для журналистов, Лондон отказывается дать России информацию о состоянии Сергея Скрипаля (английского шпиона, отравленного нервно-паралитическим ядом вместе со своей дочерью Юлией в городе Солсбери 4 марта). Более того, Соединённое Королевство уклоняется от любых конструктивных контактов со Смоленской площадью.

- Российская сторона неоднократно обращалась к британской стороне с просьбой о сотрудничестве при расследовании «дела Скрипаля» и получении информации о состоянии пострадавших российских граждан, — рассказала Захарова. — Соответствующие ноты были направлены по линии нашего посольства в Лондоне 6, 13, 14 и 22 марта. Британская сторона либо отмалчивается, либо направляет безграмотные ответы — какие-то каракули, которые сложно даже прочитать и понять, что они имеют в виду. В ответе российскому послу вместо информации о состоянии Скрипаля находится информация о состоянии… российского посла. Нам отказывают в доступе к пострадавшим российским гражданам.

Наводит на определённые мысли и тот факт, что загадочные смерти происходят именно на территории Великобритании, а её власти обвиняют кого-то извне и засекречивают расследование, — напомнила дипломат.

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- Думай, как преступник. Поставь себя на его место. Ты - это он, а он - это ты.

Так 15 лет назад меня учили в Международной академии безопасности в Израиле. (подробности)

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