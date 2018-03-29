Захарова: Британцы не пускают российских дипломатов в больницу к Скрипалям

СЕГОДНЯ 14:55 2018-03-29T19:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге для журналистов, Лондон отказывается дать России информацию о состоянии Сергея Скрипаля (английского шпиона, отравленного нервно-паралитическим ядом вместе со своей дочерью Юлией в городе Солсбери 4 марта). Более того, Соединённое Королевство уклоняется от любых конструктивных контактов со Смоленской площадью.

- Российская сторона неоднократно обращалась к британской стороне с просьбой о сотрудничестве при расследовании «дела Скрипаля» и получении информации о состоянии пострадавших российских граждан, — рассказала Захарова. — Соответствующие ноты были направлены по линии нашего посольства в Лондоне 6, 13, 14 и 22 марта. Британская сторона либо отмалчивается, либо направляет безграмотные ответы — какие-то каракули, которые сложно даже прочитать и понять, что они имеют в виду. В ответе российскому послу вместо информации о состоянии Скрипаля находится информация о состоянии… российского посла. Нам отказывают в доступе к пострадавшим российским гражданам.

Наводит на определённые мысли и тот факт, что загадочные смерти происходят именно на территории Великобритании, а её власти обвиняют кого-то извне и засекречивают расследование, — напомнила дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скрипаль был отравлен у себя дома

Как выяснили сыщики Скотленд-ярда, английский шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией, отравленные в городе Солсбери 4 марта, первый раз подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в собственном доме. Тогда как ранее утверждалось, будто это произошло в ходе их обеда в итальянском ресторане; полиция даже искала некую светловолосую женщину, вроде бы подбросившую им яд в этом заведении. (подробности)

МИД РФ: Лондон не может защитить россиян на своей территории

Российское министерство иностранных дел выступило с ответными обвинениями в адрес Великобритании. В ведомстве сообщили, что причина гибели многих россиян в Англии заключается в неспособности местных властей обезопасить свое население (подробности)

Разведчики, прошедшие подготовку в Израиле: Скрипаля отравили английские спецслужбы

- Думай, как преступник. Поставь себя на его место. Ты - это он, а он - это ты.

Так 15 лет назад меня учили в Международной академии безопасности в Израиле. (подробности)