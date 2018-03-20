Разведчики, прошедшие подготовку в Израиле: Скрипаля отравили английские спецслужбы

СЕГОДНЯ 17:50 2018-03-20T19:04:11+03:00

Изменить размер текста: A A

- Думай, как преступник. Поставь себя на его место. Ты - это он, а он - это ты.

Так 15 лет назад меня учили в Международной академии безопасности в Израиле.

Учителя были бывшими агентами Моссада (но, как известно, бывших агентов не бывает), ученики - спецы со всего мира. Многие из них, подозреваю, профессиональные… ликвидаторы. Я была единственной журналисткой и объектом постоянных шуток. На тренировках меня били вполсилы. Из вежливости. В пустыне я подхватила лихорадку. Лекции слушала вполуха. С той поры у меня осталась привычка садиться в любом кафе лицом к выходу и - контакты со спецами по всему миру. Я всегда знала о них только то, что они считали нужным сообщить о себе.

В Солсбери, где таинственным газом отравили английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, мне мешало обилие ложных версий и фактов. Кто-то должен помочь мне выстроить схему. Нужен мозговой штурм. На брифинг по скайпу согласились двое моих бывших соучеников.

Маршрут Скрипаля и его дочери в день отравления.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ

За окном ночь и снегопад, засыпающий цветущие деревья. Все поезда на Лондон отменили. Я - единственный гость в маленькой гостинице, экономящей на отоплении, и грею руки о большую чашку кофе, уже третью по счету.

Моя задача - доложить оперативную обстановку и предварительные выводы о месте преступления. Желательно без женских эмоций. Спецы слушают внимательно, у них перед глазами - подробная карта Солсбери. Общая фактура им известна из газет.

Вывод первый. Работал не профессионал-одиночка, не залетная птица.

- Почему? Потому что нет рутины? - спрашиваю я.

- Ну хоть что-то ты помнишь из лекций. Верно. Профессионал приезжает загодя и находит choke points (профессиональный термин, переводится как «узкое место, уязвимая точка». - Авт.) Те места, куда постоянно ходит объект, и время посещений. Разумеется, это его дом, любимое кафе и ресторан, место работы, фитнес-центр. Словом, рутинные места, обычный график. И заметь: Солсбери - город маленький, все приезжие на виду. Долго торчать там для слежки не получится.

И вот тут рутина летит ко всем чертям. Приезжает из Москвы дочка. Неизвестно, куда они решат пойти или поехать. В такой ситуации одиночка-профессионал отложит операцию. Во-первых, непредсказуемая ситуация. Во-вторых, лишняя жертва или возможный свидетель.

Дочка Сергея Скрипаля Юлия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но английские журналисты твердят, что, мол, специально хотели замочить с дочкой для устрашения.

- Пусть так. Но киллер - не самоубийца. Ему нужно подготовить пути отхода. Он выбрал бы другое место ликвидации, а не центр города в воскресный погожий день, где полно народа.

Вывод второй. Операция сложная, и работала большая группа, сознательно идущая на огромный риск или просто имеющая хорошее прикрытие. Задача - максимально эффектная акция.

- Для любой разведки Скрипаль - «просроченный кусок мяса», - объясняют спецы. - Он живет в Англии тринадцать лет. Все, что можно было из него выжать, уже выжали. Скучный персонаж, который время от времени встречается с куратором и рассказывает байки про ГРУ. Ему еще и пенсию надо платить. Словом, он полезен только мертвый. Его дочка, извини за цинизм, приятный дополнительный бонус. Вся акция подается не просто как ликвидация бывшего шпиона, но как химическая атака на мирных английских граждан среди бела дня в воскресный день.

Вывод третий. Вероятное место ликвидации - крытый переход Market Walk между рестораном Zizzi, где обедали Скрипали, и скамейкой в парке, где они упали.

- Опиши переход и парк.

- Переход темный, широкий, метров 35 длиной. В воскресный день наблюдала за ним минут 15. Никто не проходил. Сам парк маленький, ничего особенного. Наверное, летом красиво, но специально туда гулять, тем более в марте, не пойдешь. Не складывается, ребята. Даже если работала большая группа, уж слишком мало времени для убийства. Кто мог знать, что Скрипали свернут в этот проход?

Журналистка "КП" Дарья Асламова продолжает распутывать таинственное покушение в Солсбери.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Ну прямо великая загадка! Где жил Скрипаль?

- На окраине Солсбери. До центра минут тридцать пешком добираться. В тот день Скрипали приехали на машине.

- А теперь на карту посмотри. В парке находятся две большие парковки, наверняка бесплатные по воскресеньям. Они там оставили машину. Пошли выпили в «Милл-пабе», хорошо посидели в ресторане и самым коротким путем через переход и парк пошли на парковку. Просто сидел незаметный человечек в кафе «Билл» напротив ресторана (отличный наблюдательный пункт), потягивал кофе, за который уже заплатил. Скрипали вышли, и он вышел. Дальше рассказывать? Кстати, что там насчет камер?

Я молчу.

- Чего затихла?

- Стыдно. Я два плюс два не сумела сложить. Я там насчитала около десятка камер, пройдя по маршруту Скрипалей. Это всего-то метров триста - четыреста. А ведь есть и те, которые я не заметила. Кстати, в переходе и на парковках камеры тоже. Там же ярмарочная площадь, множество банков, дорогие кафе и пабы.

В ответ довольное хрюканье.

- Да у англичан уже целый фильм снят под названием «Последние часы семейства Скрипалей». Они могут его монтировать и на «Оскар» выдвигать. Где же видео? Целых две недели об этом ни слова. Так с чем мы имеем дело?

- Операция под фальшивым флагом.

В 2006 году Сергей Скрипаль был изобличён и оказался в российской тюрьме. Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Московского окружного военного суда

КАК ПРОВОДЯТСЯ ФАЛЬШФЛАГ-ОПЕРАЦИИ

- Для подобных операций характерны четыре компонента, - бодро рапортую я. - Первый. «Козел отпущения», назначенный на роль убийцы. Полезный идиот вроде Ли Освальда, якобы убившего Кеннеди, которого впоследствии убирают. Второй компонент. Профессиональные убийцы, выполняющие работу. Их еще называют «невидимыми убийцами», поскольку они не попадают в поле зрения общественности. Третий. Мощная группа-заказчик, обладающая финансовыми и техническими возможностями и прикрытием со стороны госструктур. Четвертый. Контролируемые СМИ, которые подхватят ту версию, которую им скармливают.

- У нас отсутствует первый компонент. Нет «козла отпущения».

- Упс! Зато у нас есть коллективный «козел отпущения». Русские. Вспомни, какая мощная информационная атака началась уже с 5 марта. И сколько было вброшено ложных версий.

- Ровно четыре, - замечаю я. - Первый вброс: ресторан Zizzi, в котором якобы был распылен газ, и ходили даже слухи о таинственной блондинке, попавшей на видеозапись. Тогда же возникли аж двадцать пострадавших, которых никто не знает. Где они? Кто они? Второй вброс: отравленный букет на могиле. Люди в противогазах и скафандрах вскрывают могилы на кладбище в Солсбери перед камерами всех мировых СМИ. Третий: чемодан из Москвы с ядом, который привезла несчастная жертва Юлия Скрипаль. Четвертый: машина Скрипалей, в которой через вентиляцию распылили газ.

- Ну что же, создание тумана идет по высшему классу. Работают профессионалы, отлично знающие вкусы публики.

- И вот эту искусственность, театральность всех событий отмечали многие жители Солсбери, - говорю я. - У всех одна фраза: это как плохое кино про Джеймса Бонда.

- Это еще не конец. Для создания качественной дымовой завесы нужны постоянно новые версии. Так, чтобы публика забыла, а с чего, собственно, все началось. Так что вас еще ждет много увлекательных рассказов про злых русских, напавших на беззащитный английский городок.

Лондон.

ЕЩЕ РЕПОРТАЖ АВТОРА

Англичане научились без акцента выговаривать «Новичок»

- Русская? - Голос английского пограничника звучит грозно и обвиняюще.

- Да, - блею я и почему-то чувствую себя виноватой. Все мои друзья, хорошо понимающие накал истерики в Великобритании, заклинали не говорить, что я русская журналистка (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русофоб и татарский сепаратист: кто такой создатель газа «Новичок»

Информации о самом Мирзаянове в открытых источниках крайне мало. Известно, что в 90-е годы он уехал за границу, работал на Госдепартамент США, издал книгу, где и описал создание сверхопасного яда. А что думает об этом человеке тот, кто знал его лично? (подробности)