2018-03-28T19:35:32+03:00
В мире

МИД РФ: Лондон не может защитить россиян на своей территории

Москва обвинила британские власти в некомпетентности
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Лондон пренебрег всеми нормами международного права, этики и просто здравого смыслаЛондон пренебрег всеми нормами международного права, этики и просто здравого смыслаФото: REUTERS
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Российское министерство иностранных дел выступило с ответными обвинениями в адрес Великобритании. В ведомстве сообщили, что причина гибели многих россиян в Англии заключается в неспособности местных властей обезопасить свое население.

- Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, загадочное «самоубийство» Бориса Березовского и удушение его делового партнера Николая Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль, - говорится на официальном сайте российского МИДа.

- В последнем случае Лондон пренебрег всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла. Не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего, Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию. Инспирирована безосновательная высылка российских дипломатов из целого ряда стран и представительств при международных организациях, объявлен комплекс других санкционных мер. Наши законные требования предоставить образцы примененного вещества были проигнорированы

КСТАТИ

"Моего сына убили агенты ЦРУ, а обвинили во всем Россию". Отец отравленного в Англии полонием Литвиненко назвал убийц своего сына

Эта история вроде бы очень давняя. Но сейчас - после отравления боевым газом завербованного британской разведкой Сергея Скрипаля – о ней вспоминают все. Напомним, о чем речь. Александр Литвиненко, подполковник ФСБ, сбежал из России в 1999 году, спасаясь от уголовного преследования. Якобы с собой он увез документы, доказывающие причастность ведомства к взрывам жилых домов в Москве и других городах. Сначала он просил политического у США, но получил отказ. Позже известный в определенных кругах правозащитник Александр Гольдфарб, возглавлявший фонд Гражданских свобод беглого олигарха Бориса Березовского, помог Литвиненко получить убежище в Великобритании. Там бывший фсбешник воссоединился с семьей — женой Мариной и сыном Анатолием. По официальной версии, Литвиненко работал в охране Березовского, писал книги, разоблачающие российскую власть и своих бывших высокопоставленных коллег. Но уже после его отравления высокорадиоактивным веществом «полоний-210» в британских СМИ появилась информация, что Литвиненко сотрудничал с английской разведкой «Ми-6» (подробности)

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