Звезда сериалов Первого канала откровенно рассказала, как пять лет борется с раком

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-29T15:15:58+03:00

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Новость о том, что у нее онкология стала для Кристины Кузьминой столь неожиданной, что в первый момент она решила, что врач ошибся. Однако, повторные анализы показали, что диагноз верен. Вот уже пять лет актриса и звезда сериалов Первого канала борется со страшной болезнью. Перенесла операцию, химиотерапию, казалось, болезнь отступила, но недолго.

"Второй раз – это, конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока, но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, во второй раз уже знала, что такое химиотерапия. Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться", – призналась 38-летняя актриса.

Кристина не стала скрывать диагноз от восьмилетней дочери Агриппины-Аграфены. "Мне же пришлось остричь волосы. Я не стала рассказывать ей все подробности и процессы лечения. Первое время для нее было шоком видеть маму в таком виде. Она говорила: "Ну мамочка, когда у тебя обратно вырастут волосы?!" Не знаю, правильно или нет говорить ребенку о раке, но дочка меня поддерживает", – сообщила она.

Артистка даже научилась находить плюсы в своем заболевании: "В процессе химиотерапии со мной произошло много чудесных положительных вещей. Например, я могла есть, что захочу! В невероятном количестве поглощала всякую калорийную пищу, вкусности. Это было очень здорово! Ты совершенно не поправляешься. Это классно!"

Звезда сериалов Адъютанты любви», «Улица», «Тайны следствия», «Мы из будущего 2» признается, что на многие вещи стала смотреть по-другому, теперь она старается радоваться каждому мгновению. "Я действительно очень ценю жизнь, даже какие-то мелкие, бытовые вещи. Многое прощаю людям. Понимаю, что завтра может кто-то исчезнуть, меня может не стать. Мы как будто воспитаны на какой-то долгосрочный забег. И все думают: что-то хорошее впереди. Я стараюсь находить радости в каждом моменте. Бывают минуты отчаяния, но мысли о завтрашнем дне всегда берут вверх. Мне хочется многое успеть, многое сделать. У меня в голове – ворох идей. Я не хочу думать ни о чем плохом. Живу себе и живу. Но если бы рядом со мной не было близких людей, не справилась бы, потому что только их любовь и забота спасли меня. Любовь творит чудеса и правит миром – это правда", – цитирует Кристину StarHit.