«Филя носит на себе все, что заработал»: Галкин спародировал Киркорова

СЕГОДНЯ 15:46 2018-03-29T16:38:00+03:00

Максим по-прежнему ловко жонглирует шутками, держит зал с лёгкостью почти три часа без антракта, гипнотизирует и удивляет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На концерте юмориста собралось шесть тысяч зрителей [видео]

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Впервые я увидела Максима Галкина в 98 году. Подруга затащила на спектакль студенческого театра МГУ.

Помню, юный пародист покорил небольшой зал с первых минут.

— Как жаль, что таких талантливых по телику не показывают! — посетовала я тогда.

Буквально через пару лет Галкин стал ведущим Первого канала, чуть позже мужем Аллы Пугачёвой. Успевал не только шутить, но и петь, вести популярные шоу.

И вот спустя годы я снова на концерте Галкина. Только вместо небольшого ДК — 6-тысячный Кремль с битковым аншлагом.

Максим по-прежнему ловко жонглирует шутками, держит зал с лёгкостью почти три часа без антракта, гипнотизирует и удивляет.

А удивиться было чему. Вот хотя бы политической сатире. В сердце Кремля артист остро шутит про выборы и их героев.

— Я каждый раз, когда так шучу в Кремле, думаю, в следующий раз буду, наверное, выступать в «Меридиане» на Калужской, — признается артист. — Наверное, потому что по отцу я русский, а по маме еврей. Когда шучу про политику, я абсолютно русский. А потом после концерта думаю: «Зачем я это сказал?» Это во мне еврей проснулся.

Начал с пародии на Собчак (всю цитировать не будем, это нужно видеть): «Моя подруга Ксения Собчак пожертвовала своей политической девственностью и отдалась. Она молодец: три месяца пыталась быть благостной. Я ее встретил, она говорит: «Я уже еле сдерживаюсь».

Потом были пассажи про ВВП, Грудинина и Жириновского. Про «первое лицо» вообще много шутил. Чего только стоит сцена, как президент попал на программу «Давай поженимся», где за главного холостяка страны развернулась «битва титанов»: Сябитова против Гузеевой.

На десерт — пародии на коллег.

Досталось даже самым маститым:

«Покажите фотографию Розенбаума какому-нибудь иностранцу, спросите, кто он по профессии. Скажут: «Мясник», «Патологоанатом», «Следователь». Но никому не придёт в голову, что он певец. Даже если вы его с гитарой покажете».

Затронули и тему стремительного похудения АБ. Мол, писали про то, что Примадонна постройнела на угольной диете: «Волчек звонит: «Алл, ты правда уголь жрала?».

Алла отвечает: «Конечно. Мне регулярно его с Донбасса присылают. Прям с часа на час жду вагонетку!»

И конечно, не обошлось без пародий на Филиппа Киркорова.

Но шутит Максим про Филиппа по-доброму. Вчера — соперники, а сегодня — друзья.

Под кат шуток попадает только шопоголизм российского поп-короля: «Филя на себе носит все, что заработал!».

А дальше, можно сказать, одни комплименты. Мол, современная эстрада слишком однообразна, даже скучно пародировать. Дескать, возьмите хотя бы хит «Остановите Витю» — сам по себе пародия.

— Спасибо Филиппу Киркорову, помог с новым хитом. «Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини». У меня столько мыслей возникло сразу: «Цвет настроения красный — Ленин лежит напрасно. Цвет настроения желтый — зря не поел крыжовник. Цвет настроения бурый — Жирик кричал, что дура!» — шутил над товарищем Максим Галкин.

Трёхчасовой концерт Галкин разбавил интерактивом со зрителем, подчеркнув, что он строит программу про принципу импровизации. Пел немного, шутил непрерывно, собрал оранжерею цветов.

— Сфоткаю и отправлю Баскову! — делился артист.

Зрители уходили довольные, мол, не зря проголосовали рублём.