Отечественная медицина обеспечила россиянкам самые безопасные роды за всю историю

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-29T19:10:39+03:00

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Сегодня, 30 марта, в Доме правительства проходит итоговая коллегия Мин­здрава России, где обсуждаются результаты работы ведомства в 2017 г. Накануне мероприятия «КП» вместе с экспертами выяснила, что изменилось в здравоохранении за прошедший год и как оценивают эти изменения сами пациенты.

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА»

Главный показатель, по которому оценивается работа всей системы здравоохранения, - продолжительность жизни людей. В прошедшем году был достигнут исторический максимум средней продолжительности жизни за всю историю российских статистических наблюдений: 72,7 года (5 лет назад было 70,2 года), при этом у женщин - 77,6 года, а у мужчин 67,6 года. Разница сократилась до 10 лет, а еще недавно составляла 13,5 года, отмечают эксперты.

Общая смертность с 2012 года сократилась на 6,8%. «Сегодня снижается уровень смертности во всех возрастных группах, но максимально - младенческая и материнская, поскольку выстраиванием качественной и эффективной системы охраны материнства и детства мы занимались приоритетно», - рассказала в недавнем интервью министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. За период 2012 - 2017 гг. младенческая смертность снизилась на 36%, а материнская - на 36,5%. В 2017 году младенческая смертность снизилась до 5,5 на 1 тыс. родившихся живыми. Это исторический минимум для нашей страны.

Говоря о сохранении жизни матерей, эксперты подчеркивают, что еще в конце 2000-х годов, когда разрабатывалась «Стратегия-2020», амбициозной считалась цель сокращения материнской смертности до 18,3 на 100 тыс. рожениц. Однако благодаря системным мерам, принятым Минздравом и регионами России, уже сегодня удалось снизить этот показатель до 7,3 на 100 тысяч рожениц. Более того, по результатам 2017 года 34 региона России имеют нулевую материнскую смертность. То есть ситуация изменилась кардинально.

ДОСТУПНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ, СОВРЕМЕННЕЕ

«Наша главная задача - чтобы каждый человек, где бы он ни жил, получал медицинскую помощь, соответствующую единым требованиям качества и доступности», - подчеркивает Вероника Скворцова. По инициативе Минздрава впервые в нашей стране была создана компьютерная геоинформационная система, которая позволяет оценивать реальную доступность медпомощи жителям каждого населенного пункта. На ее основе разработаны «дорожные карты», которые подписали главы регионов, и эти документы активно исполняются, рассказала Скворцова. В 2016 г. было построено и открыто более 500 амбулаторий, ФАПов, кабинетов врачей общей практики. В 2017-м - еще более 450. За два года отремонтировано около 1100 медицинских объектов. Притоку врачей способствует программа «Земский доктор», благодаря ей за период с 2012 года на село пришло почти 29 тысяч молодых врачей.

Непрерывно обновляется автопарк «Скорой помощи», сегодня почти на 90% вызовов «Скорая» приезжает к пациенту в течение 20 минут. Большую роль играет санитарная авиация, ведь 34 региона нашей страны имеют особо сложные условия доступности. За 5 лет количество вылетов санавиации увеличилось в 2,5 раза, а в прошлом году ее развитие было объявлено приоритетным проектом, и к 20 тыс. ежегодных вылетов прибавились еще 6 тыс. в особо сложных регионах, что позволило дополнительно эвакуировать и оказать своевременную медпомощь свыше 8 тыс. пациентов.

Повышается доступность высокотехнологичной медпомощи: в 2012 году ее получили 451 700 человек, а в 2017 г. уже более миллиона пациентов.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Как показывают социологические исследования, большинство россиян отмечают положительные изменения в качестве и доступности медпомощи, произошедшие за последнее время. По данным на конец 2017 года, соотношение довольных и недовольных результатами своего обращения к врачу составило 55,7% к 21,6% среди горожан и 50,5% к 16,7% среди сельских жителей. Улучшение доступности первичной медпомощи отметили 57,75% горожан и 61,73% сельских жителей, улучшение санитарно-гигиенических условий и комфортности в медучреждениях - 66,8% участников опроса, определившихся с ответом.