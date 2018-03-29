Автомобилиста разводят на деньги, обвиняя в пьянстве — что делать?

СЕГОДНЯ 17:10 2018-03-29T18:18:07+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

КАК ВЫСЕЛИТЬ АРЕНДАТОРОВ ИЗ КВАРТИРЫ

У меня сын инвалид детства, живет со мной, мне 80 лет, а его квартиру мы сдали еще в 2016 году по договору всего на 11 месяцев. Но жильцы там до сих пор, превратили квартиру в хлев, и мы не можем их выселить. Что делать? Обращаться в полицию?

Ольга Ивановна

- Полиция скажет: здесь граждский спор, идите в суд. Вам проще взять несколько знакомых, соседей, силой войти, вынести вещи и просто выгнать жильцов. Они находятся в квартире незаконно, поскольку срок договора давно истек, так что вам ничего не будет. И сразу же поменяйте замок.

ЕСЛИ АВТОВЛАДЕЛЬЦА РАЗВОДЯТ НА ДЕНЬГИ, ОБВИНЯЯ В ПЬЯНСТВЕ

Меня ночью сотрудники ГИБДД пытались развести на деньги, обвиняя, что я пьян. Отстранили от управления автомобилем, поехали на медицинское освидетельствование. Оказалось, что я трезв. Но справку о процедуре дали только через 7 рабочих дней. Машину отправили на штрафстоянку. Законно ли это и кто должен платить за стоянку?

Игорь

- Начнем с конца. Со штрафстоянки машину должны вернуть, как только выяснилось, что водитель трезв. Причем, вы можете отказаться платить деньги сразу. Сейчас запрещается ставит возврат автомобиля в зависимость от оплаты эвакуации и хранения.

Что касается «разводки» с обвинением в пьянстве, то когда вам говорят «дуй в трубочку», можно смело отвечать: не буду. Почему? Потому что у нас карается отказ от медицинского освидетельствования, а дуть в трубочку из рук гаишника это право гражданина, но не обязанность. А вот поехать в больницу вы действительно обязаны.

Сейчас автору вопроса нужно писать жалобу руководству подразделения ГИБДД: меня необоснованно отстранили от управления атомобилем, хотя медосвидетельствование подтвердило трезвость; прошу привлечь к ответственности сотрудников и обеспечить бесплатный возврат машины со штрафстоянки.

ДОЛГ ЗА «КОММУНАЛКУ» БОЛЬШЕ 100 ТЫСЯЧ — ЧТО БУДЕТ?

Если долг за коммунальные услуги больше 100 тыс. руб. — что будет с должником, который в этой квартире не прописан, но живет, а собственник другое лицо?

Эльвира

- Управляющую компанию не волнует, кто живет в квартире — все претензии предъявляются собственнику. Сумму долга будут взыскивать через суд.