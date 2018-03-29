Российскому «бандеровцу-нацисту» Роману Железнову дали 4 года

СЕГОДНЯ 17:04 2018-03-29T17:26:56+03:00

Он стал первым, кого в России осудили по статье "Наемничество"

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Роман Железнов, известный как «Зухель» (марка роутера – прим.авт.) стал первым, кого в России осудили по статье «наемничество»– суд приговорил его к 4 годам колонии (заочно).

Приговор звучал так: «С 2014 по 2016 годы россиянин совместно с другими наемниками «Азова» участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины против сил народного ополчения ДНР. Роман Железнов вел прицельную стрельбу по ополченцам ДНР и мирному населению, за что получал материальное вознаграждение».

Доказать эти факты не трудно - Железнов сам выкладывал видеоролики со стрельбой по позициям ДНР и донецким селам и имел штатную должность в «Азове».

Этот наемник родился в Москве в 1987-м, закончил Высшую школу экономики и стал дипломированным «специалистом по связям с общественностью». Создал в интернете целый куст людоедских националистических и гитлерофильских ресурсов. Там мерялись... черепа оппонентов в спорах, комментаторы вычисляли друг у друга примеси еврейской крови, и все вместе мечтали о построении «Четвертого рейха».

В апреле 2009-го Железнова за нанесение тяжких телесных повреждений некому панку приговорили к 4 годам колонии.

Освободившись в 2012-м, он вошел в движение «Реструкт» ныне осужденного Максима Марцинкевича- «Тесака». Движение это, кроме борьбы с педофилами «на живца», проповедовало «борьбу с системой» - например, воровство в супермаркетах.

Романа «Зухеля» в мае 2013 задержали за кражу двух килограммов мраморной говядины и приговорили к 10 месяцам тюрьмы. Освободился он к началу активных боевых действий на Донбассе и отправился воевать «за белых», прислав соратникам весточку «из самого центра европейского мира».

На Украине «Зухеля» сделали медийной фигурой – он раздавал десятки интервью, лепил лозунги: «Поддерживаю борьбу с антироссийскими сепаратистами, Слава Вотану! Слава Украине!». Или: «С начала АТО я мечтал принять в нем участие. Сейчас первичен вопрос получения гражданства. Надеюсь, процедура не затянется и я успею внести свою лепту в борьбу с “колорадской” нечистью».

«Зухель» грозно прохаживался с оружием по учебной базе батальона «Азов». Выкладывал в Сеть военные фоточки. Например, со взлетной полосы Донецкого аэропорта, при этом мужественно жаловался на то, как «тяжело стоять не сгибаясь под «лугандонскими пулеметами» ( откуда «лугандонские пулеметы» в Донецке?)

В октябре 2014-го в России на него завели дело о «наемничестве» и поместили в картотеку Интерпола с красной отметкой – « в розыске».

Удивительно, но через пару недель он из этой картотеки исчез – западные партнеры Украины готовы полюбить даже гитлерофилов и расистов - лишь бы воевали против России.

Но с войной у Железнова не заладилось – умирать за Украину расхотелось. Ведь можно было в Дебальцевский котел попасть и потом сдирать с кожи свастики шкуркой – были такие прецеденты.

По воспоминаниям его экс-соратника, другого беглого российского «воина» Михаила Орешникова, на фронт «Зухель» не спешил: «Человек приезжает в «Азов», всем рассказывает, как хочет «уничтожать вату» и как завидует тем, кто воюет, а на деле находит миллион отмазок, чтобы этого не делать».

«Зухель» пристроился при штабе батальона, занимался пропагандой в интернете. Летом 2017-го у него начались проблемы с «побратимами». Якобы Железнов обвинил некую соратницу в работе на российские спецслужбы, но обосновать это не смог. Его завели в туалет и надавали пощечин, снимая все это на камеру.

Драться несгибаемый НС-боец (так он называл себя в интернете) не стал и вскоре записал видеобращение, где отрекся от идей национал-социализма и «выписался из движения».

Все его аккаунты в соцсетях взломаны или закрыты. Бывшие соратники считают, что его давно нет в живых и никто, кроме родителей, по этому поводу не огорчается. Роман Железнов «Зухель» сам себе выбрал судьбу предателя - и насладился ей в полной мере.

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