2018-03-29T19:18:37+03:00
Звезды

Дмитрий Дибров возмутил заявлением: "Девушку в жены надо "брать" со школьной скамьи!"

Телеведущий поделился с журналистами неожиданными взглядами на семейную жизнь
Ольга АНТОНОВА
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В канун годовщины свадьбы телеведущий дал интервью, где рассказал о секрете счастливого бракаВ канун годовщины свадьбы телеведущий дал интервью, где рассказал о секрете счастливого бракаФото: Михаил ФРОЛОВ
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58-летний Дмитрий Дибров вот уже 9 лет женат на Полине Дибровой, с которой растит троих сыновей. В канун годовщины свадьбы телеведущий дал интервью, где рассказал о секрете счастливого брака.

Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» признался, что встретил будущую супругу, когда той было всего семнадцать лет.

«Мои знакомые миллионеры, которые в зрелом возрасте развелись, спрашивают: «А подружки у твоей жены есть? Поехали в Ростов — нам найдем…» Женихам говорю так: дело в том, что придется педиатрию изу­чить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись… Мне просто повезло! Разница в возрасте — ничему не гарантия, это лотерея, как если супруги — ровесники. А дети еще никогда никого не удерживали…», - заявил Дибров.

Такое заявление очень удивило поклонников шоумена, которые заявили, что спутницу жизни все-таки выбирают, руководствуясь общностью душ, похожестью интересов, а не ее возрастом и уж Дмитрию Диброву, человеку, который был женат 4 раза, а значит, опытному в семейном жизни этого не знать.

"Дмитрий, а вас не смущает, что большая разница в возрасте все равно проявится, вы же принадлежите к разным поколениям", "Все-таки жен со школьной скамьи надо брать молодым мужчинам", - остро отреагировали пользователи в интернете.

polinadibrovapolinadibrova
9 лет брака... Люблю тебя мой Дима
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Шоумен также в интервью рассказал, что относится к Полине как к дочери: "Это жене не простишь, что она вечно копается, когда надо ехать в гости, а дочери слова не скажешь. Слушайте, она ровесница моей Лады (дочь, родившаяся во втором браке. – Прим. ред.)!"

Дибров рассказал и о перевоспитании молодой супруги: "Бывает, только когда зашкаливает. Например, когда появился Instagram, Поля настолько увлеклась, что даже при мне рассматривала что-то в телефоне. Представляете, с ней Дибров сидит, а она смотрит не пойми что. Пришлось немножко, так сказать, вставить мозги. Сейчас подобного не случается".

Телеведущий поведал, что делает все, чтобы Полина осознала, что с замужеством юность не заканчивается. Именно поэтому он нанял целый штат прислуги. «За санитарию и разную рутину пусть отвечают те, кому это положено по работе. Например, учить детей завязывать шнурки. Это какое адское терпение нужно иметь! Вот как раз этого занятия я Полину лишил», — отметил Дмитрий в интервью "Теленеделя".

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