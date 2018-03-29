Генетик, создавший ДНК-часы старения, Стив Хорват: повседневные стрессы и красное мясо не крадут нашу молодость

СЕГОДНЯ 19:10 2018-03-29T19:32:13+03:00

А вот ожирение прибавляет человеку 10 лет — ведущий мировой исследователь старения рассказал о новейших данных в эксклюзивном интервью «КП» [часть 2]

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Профессор в области биостатистики и генетики человека Калифорнийского университета Стив Хорват стал одним из участников крупной международной конференции «Остановить старение» (Undoing Aging), которая недавно прошла в Берлине. Корреспондент «Комсомолки» оказался первым и единственным российским журналистом, кому доктор Хорват подробно рассказал о своих исследованиях и их неожиданных результатах, местами радикально переворачивающих традиционные представления о работе организма человека.

В первой части интервью шла речь о том, как работают сами ДНК-часы, измеряющие скорость старения, меняется ли эта скорость в течение нашей жизни, а также какие органы стареют быстрее и медленнее всего.

ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ ДИЕТЫ НЕ ОМОЛАЖИВАЮТ

- Недавно мы опубликовали научную работу о новых молекулярных часах — этот алгоритм позволяет более точно определять биологический возраст и скорость старения в зависимости от определенных факторов, - рассказывает профессор Хорват. - Например, эти часы подтвердили то, о чем давно говорилось, но не было железных доказательств: курящие люди действительно стареют быстрее.

- А если человек бросает курить — можно откатить возраст назад, хотя бы вернуть его к хронологическому?

- Пока мы это не проверяли, обязательно выясним. Зато есть много данных о влиянии ожирения. Наши исследования показали: если у человека есть значительный лишний вес (см. ниже «Будь в курсе». - Авт.), то биологический возраст больше, старение идет быстрее. И особенно сильно дряхлеет печень: у людей с ожирением она может быть на 10 — 15 лет старше хронологического возраста. Самое обидное, что если такой человек похудеет, то его биологические часы, скорее всего, не вернутся назад, к более молодому возрасту. По крайней мере, данные, полученные через 9 месяцев после нормализации веса, показывают, что печень ничуть не помолодела.

Теоретически, поскольку у нашей печени есть способность к регенерации (самовосстановлению), можно предположить, что лет, скажем, через 5 этот орган все же вернется к своему нормальному возрасту при условии, что человек все это время будет стройным и без лишнего веса. Но это лишь предположение. Поэтому можно посоветовать всем: старайтесь не доводить себя до ожирения никогда. Ведь даже если вы потом сбросите избыточный вес, то время, на которое успел ускоренно состариться ваш организм, назад, возможно, уже не вернешь.

Особенно малы шансы улучшить свой биологический возраст у тех, чей вес скачет — то падает, то снова растет, считают специалисты.

БУДЬ В КУРСЕ

Речь идет не просто о лишнем весе, а об ожирении — профессор Хорват упоминает термин «obesity». Чтобы выяснить, есть ли у вас ожирение, нужно измерить свой индекс массы тела (ИМТ). Для этого берем свой рост в метрах, возводим в квадрат, а потом массу тела в кг делим на полученную цифру. Если это число попадает в промежуток 18,5 — 24,9, то у вас идеальные значения. ИМТ от 24,9 до 29,9 - «просто» избыточный вес, его нужно снижать, но пока это еще не медицинский диагноз; ИМТ от 30 до 35 - ожирение 1-й степени, от 35 до 40 — ожирение 2-й степени, от 40 и выше — ожирение 3-й степени, или «морбидное», то есть связанное с повышенным смертельным риском.

РОДЫ СТАРОСТЬ ПРИБЛИЖАЮТ ИЛИ ОТДАЛЯЮТ?

- Профессор, недавно нашумела новость, что женщин старят роды. У вас есть данные об этом?

- Мы исследовали 10 тысяч женщин, у которых были дети, в том числе много детей, и оказалось, что это никак не влияет на биологический возраст — не ускоряет старение. Но и не замедляет его.

- То есть утверждения, что роды омолаживают женский организм, тоже не верны?

- Да, наши данные не подтверждают омоложения благодаря родам. В то же время есть предположение, что грудное вскармливание детей, возможно, немного снижает биологический возраст женщины. Мы предполагаем это по аналогии с тем, что кормление грудью, как известно, в некоторой степени снижает риск рака молочной железы. Повторю, пока это лишь гипотеза, но мы исследуем ее.

А еще о женщинах мы выяснили, что те, у кого менопауза наступила раньше на 5 — 10 лет, имеют более высокий биологический возраст, хотя, и не критично: больше на 1 — 2 года.

Стив Хорват стал одним из участников крупной международной конференции «Остановить старение», которая недавно прошла в БерлинеФото: Личный архив

КРАСНОЕ МЯСО УСКОРЯЕТ СТАРЕНИЕ НА УРОВНЕ ПОГРЕШНОСТИ

- Сейчас часто можно встретить призывы отказаться от красного мяса, чтобы улучшить здоровье и продлить жизнь. Что скажете?

- Мы это изучали очень внимательно, на большой выборке образцов ДНК - более 4 тысяч. Когда сравнили употребление красного мяса (говядина, свинина) с употреблением белого (курица, индейка), то разница по влиянию на биологический возраст оказалась просто минимальной, едва различимой. То есть красное мясо старит буквально на уровне погрешности. Я сам его много ем. Если бы увидел хоть какие-то подтверждения, что это вредит, ускоряет старение, то безусловно перестал бы. Но, между прочим, не стоит забывать, что в мире остро стоит проблема железодефицита (в том числе латентного, который существует даже при нормальном уровне гемоглобина. - Авт.), некоторым людям очень не хватает в организме железа, так что им просто необходимо есть красное мясо, где этого элемента больше всего и откуда он лучше всего усваивается. Хотя, конечно, все зависит от конкретного человека, его состояния здоровья — нужно советоваться со своим врачом.

А еще наши исследования показали, что рыба, овощи и фрукты достоверно улучшают ваш биологический возраст. Также люди, которые физически активны, стареют медленнее.

КАК ДЕЙСТВУЕТ СТРЕСС

- Профессор, а свой биологический возраст вы проверяли?

- Да. По паспорту мне 50, биологический возраст оказался чуть-чуть больше.

- У вас работа связана со стрессами — может, это они так действуют?

- Влияние стрессов мы тоже исследовали. И есть хорошая новость: кратковременные стрессы — например, когда люди разводятся или на работе какая-то неприятность случилась, не ускоряют старение. И только если человек страдает очень долгий срок, как например, дети, которые растут в условиях физического, психического насилия, или когда вся жизнь связана с постоянными переживаниями, то молекулярные часы показывают, что люди старше своего календарного возраста.

УЗНАТЬ СВОЙ ИСТИННЫЙ ВОЗРАСТ

- Если я захочу узнать точный биологический возраст своего сердца или мозга — что нужно сделать?

- Для этого понадобятся образцы клеток каждого органа. Но вы вряд ли на это согласитесь — нужно делать биопсию (то есть отщипывать кусочки ткани органа, как при диагностике рака. - Авт.). Поэтому первоначально для исследований брались образцы от умерших людей. Но недавно мы разработали новый алгоритм, который достоверно определяет биологический возраст человека по крови. Оказалось, что по клеткам крови с помощью специального тестирования можно достоверно судить о возрастном состоянии большинства органов, в том числе о состоянии клеток мозга, отвечающих за когнитивные (то есть мыслительные. - Авт.) способности.

Этой технологией уже успели воспользоваться, например, правоохранительные органы в Германии. Был случай, когда задержали беженца без удостоверения личности, и он заявил, что несовершеннолетний. Полиция не поверила, был использован тест для определения возраста по крови. Оказалось, что беженцу около 25 лет.

НАША СПРАВКА

Сегодня лицензия на определение биологического возраста по крови на основе алгоритма Стива Хорвата есть лишь у одной из американских биотехнологических компаний. «Сам я не имею к этому прямого отношения, патент на мое открытие принадлежит университету (Калифорнийский университет, UCLA. - Авт.), и он выдает лицензии по своему усмотрению», - поясняет ученый. Стоимость анализа сейчас — около 300 долларов. Эксперты считают, что чем шире начнет применяться эта технология со временем, тем дешевле станет тест.

ОСТАНОВИТЬ СТАРЕНИЕ

- Доктор Хорват, самое главное и самое важное для человечества значение созданных вами часов, как говорят ваши коллеги-исследователи — это их использование в качестве биомаркера. То есть для оценки того, будут ли работать те или иные лекарства и методы, предназначенные для замедления старения и омоложения человека.

- Да, именно так. И я сам, конечно же, тоже работаю над способами остановить старение.

- И какой метод кажется вам самым перспективным?

- Меня, как и многих других ученых, больше всего вдохновляет омоложение клеток с помощью факторов Яманаки.

Синья Яманака - японский ученый, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине за перепрограммирование клеток. Основываясь на его открытиях, исследователи пришли к выводу, что воздействие четырех специальных ферментов — факторов Яманаки - позволяет «обнулять» возраст клеток, омолаживать их. Такой эксперимент уже был проделан в лаборатории на мышах в Институте Солка (Калифорния) командой ученых под руководством Хуана Карлоса Исписуа Бельмонте.

- Но пока загвоздка в том, что такая терапия чревата опаснейшим эффектом — развитием рака. Это проблема номер один, - говорит Стив Хорват. - Яманака использовал 4 фактора. Они на сегодня дают высочайший риск рака. Возможно, если использовать три фактора или даже два, то мы уже получим необходимый эффект омоложения, но при этом риск рака будет минимизирован. Нужно проверять, какие из факторов подействуют на «часы старения». И мы этим занимаемся.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Конечно, как ученый, я должен быть очень осторожен, не делать необоснованных громких заявлений, но у меня есть глубокая убежденность (основанная на моих и других исследованиях), что уже в течение ближайших 5 лет появятся методы, которые позволят безопасно замедлять старение у людей, а затем и давать омолаживающий эффект, - подводит итог профессор Хорват. - Я уверен, что следующее поколение — моя дочь и ее сверстники — точно будут стареть медленнее и смогут жить минимум на 20 лет дольше. Думаю, что и мое поколение — 45 — 50-летних сможет воспользоваться антивозрастными методами.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Что ускоряет и замедляет наши ДНК-часы

В ходе исследований Стив Хорват и его команда выяснили, что «часы старения» идут быстрее, если у человека есть любой из таких факторов:

1. Повышенный уровень глюкозы в крови (по данным эндокринологов благополучным считается показатель глюкозы менее 5,5 ммоль/л).

2. Повышенный уровень С-реактивного белка, СРБ (это показатель системного воспаления в организме, оптимальный СРБ < 1,5 мг/л).

3. Повышенный индекс массы тела, ИМТ, и объем талии (идеальный ИМТ 18,5 — 24,9; ИМТ свыше 30 — ожирение; оптимальный объем талии для мужчин менее 94 см, для женщин — менее 80 см).

4. Повышенное систолическое (верхнее) давление (в возрасте до 50 лет оно должно быть менее 120 мм рт ст, от 50 до 75 лет — не выше 130 мм рт ст).

5. Повышенный уровень триглециридов в крови (оптимальные показатели варьируются в зависимости от пола и возраста; например, у женщин до 50 лет уровень должен быть не выше 2,4 ммоль/л, у мужчин не выше 3,7 ммоль/л).

«Часы старения» замедляются, если:

- У вас высокий уровень «хорошего» холестерина в крови (липопротеины высокой плотности, ЛВЛП; для женщин оптимально не менее 1,2 ммоль/л; для мужчин больше 1 ммоль/л).

- Вы едите рыбу (специалисты рекомендуют налегать на дикую морскую рыбу 2 — 3 раза в неделю).

- Вы едите фрукты и овощи.

- Вы умеренно употребляете алкоголь (до одного-полутора бокалов сухого вина в день не более 5 дней в неделю при отсутствии противопоказаний).

- Вы уделяете время физнагрузкам (не менее 30 минут умеренных физнагрузок ежедневно 5 дней в неделю).

- У вас высокий уровень образования.

Автор благодарит за содействие в организации интервью представителя Фонда содействия продлению жизни (Life Extension Advocacy Foundation) и Lifespan.io Елену Милову, а также организаторов конференции «Отменить старение» (Undoing Aging) - международные фонды поддержки исследований по борьбе со старением SENS Research Foundation и Forever Healty Foundation.