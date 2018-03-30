«Роснефть» открыла в Катаре офис Международного центра исследований и разработок

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-29T19:39:11+03:00

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Полноценным представительством ПАО «НК «Роснефть» станет офис Международного центра исследований и разработок, открывшийся в Катаре. Договор о создании Центра был подписан в рамках визита Главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в Доху.

Международный центр исследований и разработок разместится в Катарском парке науки и технологий. Это один из крупнейших научных центров мира. Предприятия, работающие там, имеют специальные экономические условия для инновационных разработок и внедрения новых прорывных технологий, в том числе в энергетической сфере. В функционал центра заложена не только научно-техническая деятельность, но и функции по продвижению «Роснефти» в регионе.

- Сегодня Катар – не только важный игрок на рынке Персидского залива, но и один из лидеров мировой нефтегазовой отрасли. Развитие современных технологий в области ТЭК стало ключевым фактором, обусловившем социально-экономические успехи страны. Взаимодействие в сфере научно-технических исследований - одна из целей нашего сотрудничества, - подчеркнул Игорь Сечин. - В Катаре создан уникальный научный центр, в котором работают ведущие мировые компании и образовательные учреждения, что создает основу для настоящего прорыва в нефтегазовой науке. Как отметил Президент Российской Федерации в Послании к Федеральному собранию, «российская исследовательская инфраструктура будет одной из самых мощных и эффективных в мире». В этой связи Катарский парк науки и технологий станет идеальной платформой для совместной научно-исследовательской работы над проектами, предусматривающими внедрение передовых, инновационных разработок «Роснефти».

Одна из стратегических задач компании заключается в том, чтобы развивать технологии нефте- и газохимии. Поэтому научный центр «Роснефти» займется, в частности, разработкой решений в сфере производства конструкционных пластмасс и переработки газа, созданием новых катализаторов, полимеров и масел. Отдельное важнейшее направление — интегрированное геологическое и инженерное программное обеспечение, 3D-проектирования и моделирования в нефтегазопереработке и нефтехимии. Наконец, в задачи центра входит участие в проектной работе при строительстве судов и разработке оборудования для судоверфи «Звезда».

Важно отметить, что парк науки и технологий курирует Катарский фонд образования, науки и социального развития, с которым «Роснефть» недавно подписала договор о сотрудничестве. Компания и фонд будут совместно финансировать перспективные разработки. Кроме того, партнеры намерены развивать сотрудничество в сфере нефтегазового образования с целью интеграции двух научно-образовательных школ – российской и международной.

- Мы с удовлетворением приветствуем это важное соглашение с «Роснефтью» и рассчитываем оказать теплый прием и продемонстрировать нашу готовность работать со специалистами Компании в целях дальнейшего развития технологий в энергетическом секторе, представляющих для нас общий интерес. В Катарском фонде мы уверены, что научные исследования являются одним из важнейших элементов достижения конкурентоспособной и диверсифицицированной экономики, - заявила Ее Высочество шейха Хинд бинт Хамад Аль Тани, заместитель Председателя Совета директоров и Генеральный директор Катарского фонда.

После церемонии подписания соглашения, делегация «Роснефти» показала партнерам разработки компании в области нефтегазодобычи и нефтегазохимии. В частности, катарцы познакомились с полимерными пропантами для гидроразрыва пласта, технологиями утилизации разливов нефти, катализаторами для высокомаржинальных нефтепродуктов, а также новой линейкой масел и спецматериалов.

- Мы представили технологии использования природного газа, например, превращение его в синтетическую нефть. Это наша якорная проработка, - рассказал директор объединенного центра исследований и разработок «Роснефти» Константин Рудяка. - Мы нашли особое техническое решение, которое позволило в разы снизить капиталоемкость установки. У катарских партнеров возник вопрос об использовании образующегося в ходе ряда процессов углекислого газа - возможности получения из него ценных продуктов. У нас есть такие экспериментальные работы. Мы выработали специальный катализатор, из которого фактически в одну стадию можно производить не только синтетическую нефть, но и буровые растворы высокой чистоты.

Специалисты «Роснефти» научились также менять запах метана, при этом процессе ароматические углеводороды получаются прямо из природного газа. В Катаре добывают много газа, установки выделяют большое количество СО2. Поэтому вопрос переработки углекислого газа для страны особенно актуален. У «Роснефти» есть технологии, благодаря которым СО2 не только не будет наносить вред окружающей среде, но и станет основой для производства высокомаржинальных продуктов.

- Это лабораторная разработка. Она была проработана давно, но перед нами ранее не стояло задачи реализовать ее в жизнь. Теперь может появится замечательный заказчик, - считает Константин Рудяка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Мухин, политолог, генеральный директор Центра политической информации

- Отношения России и Катара переживают перезагрузку. И, конечно, это не такая "перезагрузка"/"перегрузка", которую мы наблюдали в российско-американском варианте - катарцы люди прагматичные и это помогает оздоровить отношения не только на рынке, доформированном санкциями, но и между странами.

Недавний визит эмира Катара к Владимиру Путину подтвердил перспективы сотрудничества на высшем уровне, а визит Игоря Сечина в Катар, фактически, сделал эти перспективы необратимыми в практическом плане. "Роснефть" работает на внешних рынках очень интенсивно и везде старается создать глобальные интегральные цепочки, которые потом весьма эффективно используются для позиционирования компании в тех регионах, где она стремится занять ключевые позиции в соответствии с планами своего стратегического развития. При этом, создаётся более или менее равновесная бизнес-система, когда в выигрыше оказывается и потребитель, и производитель.

Переломным моментом в деловых отношениях с эмиратом, безусловно, стало вхождение Катарского инвестиционного фонда в акционерный состав "Роснефти". Причём, нужно отметить, что газовый бизнес, как известно, является для компании одним из драйверов роста и сотрудничество с катарскими партнёрами в этой области представляет для неё интерес.

Катар ввёл в эксплуатацию несколько технологических линий СПГ, создал крупнейший танкерный флот и играет важную роль в трейдинговом бизнесе.

"Роснефть" на данный момент - крупнейший независимый производитель газа в стране, которая обладает крупнейшими месторождениями и уникальным географическим положением, позволяющим иметь все преимущества при добыче, обработке и транспортировке разных энергоносителей.

Партнёрство с Катаром, который прошёл путь технологического развития и оказался на этом пути весьма успешным, позволит "Роснефти" получить новые конкурентные преимущества.

И, на мой взгляд, открытие Международного центра исследований и разработок в эмирате является стратегически верным решением.

Причем, речь отнюдь не идёт о том, что компания из России будет лишь перенимать опыт партеров, ничего не предлагая взамен. Характерная деталь: на открытии офиса Роснефть предложила Катару разработанную компанией технологию утилизации углекислого газа (СО2), к которой катарская сторона уже проявила интерес.

Важно отметить, что офис в технопарке станет в будущем полномасштабным представительством Роснефти, выполняющим наряду с научно-технической деятельностью функции по продвижению различных бизнес-направлений НК в регионе.