Евгений Тяжельников: Возродится ли комсомол? Конечно! Должен! Я в этом не сомневаюсь

29 Март 23:50 2018-03-30T00:40:18+03:00

Изменить размер текста: A A

100-летию комсомола - достойную встречу!

Такую рубрику вполне можно было бы поставить к фото, которое мы публикуем.

На переднем плане - первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников.

Евгений Михайлович занимал эту высшую комсомольскую должность с 1968-го по 1977-й.

Впрочем, он и сейчас ее занимает, потому что возглавляет оргкомитет по празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. (Юбилей - 29-го октября 2018-го.)

Кстати, году примерно в 1968-м первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников приезжал в мой родной город Новотроицк, что в Оренбуржье. Он был тогда кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР и встречался у нас во Дворце металлургов с избирателями.

В минувшем декабре я позвонил Евгению Михайловичу, напомнил об этом эпизоде, хотел задать ему пару вопросов про комсомольский юбилей...

- Как же - твой Новотроицк помню отлично, - удивил меня тогда Тяжельников, но в интервью... отказал. - 100-летие комсомола - событие настолько грандиозное, что о нем нельзя говорить на ходу.

Евгений Михайлович занимал высшую комсомольскую должность с 1968-го по 1977-йФото: Михаил ФРОЛОВ

В этот четверг мне повезло больше. Я встретил Евгения Михайловича у входа в пятый корпус Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России, где проходил "круглый стол" по интернациональном воспитанию молодежи. Проводил своего Героя в гардероб. Потом мы вместе ехали в лифте. Вот я и успел задать Тяжельникову несколько вопросов "не на ходу".

- Как будем праздновать юбилей комсомола, товарищ первый секретарь?

- Широко и торжественно, - ответил Тяжельников, - в Кремлевском Дворце Съездов. (Так он по старой памяти назвал Государственный Кремлевский Дворец.) Будут комсомольцы и представители молодежных организаций всего мира и всех возрастов. (И как раз в этот самый момент к Евгению Михайловичу подошли трое китайских товарищей.) Соберемся на праздник 27-го.

- Это так решил Тяжельников? - пытался я пошутить.

- Нет, это - решение ЦК ВЛКСМ, - на полном серьёзе ответил мне Евгений Михайлович.

- А комсомол может возродиться, да? - задал я еще и такой вопрос.

- У нас же есть уже молодежные организации.

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России проходил "круглый стол" по интернациональном воспитанию молодежиФото: Михаил ФРОЛОВ

- А в том виде, каким он был, допустим, в 1970-е?

- Конечно! Должен!

- А мы, Евгений Михайлович, с вами до того дня доживем?

- Саша, я в этом не сомневаюсь.

Кстати, 7 января 2018-го Тяжельникову исполнилось... 90 лет!

А рядом с ним на этом фото - первый секретарь ЦК ЛКСМ Молдавии (1967 - 1971 гг.) Петр Лучинский.

...В тот день на "круглый стол" собрались - кроме самой молодежи - десятка три комсомольских работников 1970-х. Юные девчонки-студентки, которые репетировали в холле пятого этажа танцы, смотрели на них с удивлением. У каждого комсомольца со стажем - быстрая походка, бодрый вид, энергичная улыбка.

Им есть на кого равняться.

Евгений Михайлович Тяжельников занимал должность первого секретаря ЦК ВЛКСМ с 1968-го по 1977-й.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Евгений Михайлович Тяжельников, родился 7 января 1928 г. в с. Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской области. В 1950 г. окончил с отличием Челябинский госпединститут (ЧГПИ), в 1956 г. там же - аспирантуру при кафедре марксизма-ленинизма. Кандидат исторических наук. В 1961 - 1964 гг. - ректор ЧГПИ. Секретарь Челябинского обкома КПСС (1964 -1968 гг.), курировал вопросы идеологии. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968 -1977 гг.). Заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС (1977 -1982 гг.), затем направлен Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Социалистическую Республику Румынию (1982 - 1990 гг.). Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в отставке. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями.