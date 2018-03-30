Леонардо Ди Каприо встречается с приемной дочерью Аль Пачино

СЕГОДНЯ 02:15 2018-03-30T02:40:20+03:00

43-летний актер не изменяет своим вкусам: красавица Камила – на 20 лет младше, блондинка и, конечно, модель [фото]

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К своим 43 годам ветреный Леонардо Ди Каприо сменил с десяток девушек. Но в одном он остается неизменным: все его пассии гораздо младше, блондинки и непременно модели. Новая любовь Лео идеально вписывается в эти параметры: Камила Морроне на 23 года младше (ей 20), она делает первые шаги в модельном бизнесе и уже начала сниматься в кино.

О романе Лео и Камилы впервые заговорили в конце прошлого года: якобы парочка засветилась на нескольких вечеринках, а потом встретила вместе Новый год. И вот теперь актер и манекенщица подтвердили свой роман, появившись вместе на публике. Ди Каприо и его подруга были замечены ранним утром в Лос-Анджелесе: одевшись как можно неприметнее, влюбленные отправились позавтракать в один из ресторанчиков. Как утверждают очевидцы, Лео и его девушка держались за руки, а у входа в ресторан Камила нежно поцеловала своего спутника в плечо.

Камила подписала контракт с ведущим модельным агентством США и уже снимается для глянцевых журналов. Фото: Инстаграм.

Впрочем, кое в чем Камила все-таки отличается от предыдущих девушек Ди Каприо: она выросла в известной семье. Ее отчим – знаменитый Аль Пачино: актер воспитывал ее с десятилетнего возраста.

Камила родилась в Аргентине, но ее родители довольно быстро перебрались в США. Ее мать и отец были моделями и благодаря эффектной внешности не сидели без работы – родители девочки снимались в рекламе и в сериалах. Супруги развелись, а спустя год мать Камилы Люсия познакомилась с Аль Пачино. Ей тогда было 30, голливудскому небожителю – 66, но любви, как известно, все возрасты покорны. Пара вместе уже 10 лет, и хотя скреплять отношения узами брака Аль Пачино, похоже, не торопится, он вполне счастлив со своей Люсией. К слову, актер ни разу не был официально женат, хотя у него есть трое взрослых детей.

Камила с Аль Пачино и мамой Люсией на Венецианском кинофестивале.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Камила выросла в доме голливудской звезды, и он всегда относился к ней как к родной дочери. А она с детства проводила много времени на съемочной площадке. Говорят, именно Аль Пачино и познакомил приемную дочь с другом Лео. Девушку разница в 20 лет не смутила, и она довольно быстро ответила на ухаживания звездного кавалера.

Напомним, в разное время среди пассий актера числились израильская модель Бар Рафаэли, голливудская актриса Блейк Лайвли, немецкая манекенщица Тони Гаррн и с десяток других красавиц. Дольше всех продержалась бразильянка Жизель Бундхен – с ней Лео встречался три года.

Девушка уже появлялась на обложках ведущих модных изданий.

Поклонники актера уже предрекают Лео и Камиле скорый разрыв – уж слишком большая у них разница в возрасте. Хотя, возможно, все окажется с точностью до наоборот: у Аль Пачино не забалуешь. Начал гулять с дочкой – женись!