Как обустроить зону для ребенка в «однушке»: дельные советы от дизайнеров

СЕГОДНЯ 13:50 2018-04-05T13:55:26+03:00

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В России много молодых семей, живущих в однокомнатных квартирах. Когда появляется ребенок, встает вопрос о его личном пространстве. И тут приходится включать всю свою фантазию. Ведь в небольшой квартире нужно выделить отдельное место для вашего малыша.

Грамотно зонируем пространство

В первую очередь, нужно заняться зонированием. То есть нужно визуально отделить пространство для малыша от остальной части дома. Это необходимо сделать для того, чтобы самый маленький член семьи чувствовал себя важным, нужным. Понимал, что у него есть свой уголок, где он является хозяином.

- Зонировать детскую зону можно цветом, - говорит дизайнер студии архитектуры и дизайна «МАРИ БЕЛЬ» Марина Рождественская. – То есть там, где будет находиться место для малыша – поклеить другие обои или покрасить стены другой краской. Также можно положить яркий ковер на пол. Это тоже зрительно ограничит детское пространство и создаст уютную атмосферу.

Также в комнате можно возвести небольшую перегородку. Обычно для этого используют такой универсальный материал, как гипсокартон. Перегородка может быть «глухой» или с декоративными нишами. В последней, кстати, можно разместить полки для детских книг или фотографий. Получается дополнительная система хранения.

- При этом важно учитывать возраст ребенка. Если он совсем маленький, то его часть квартиры должна хорошо просматриваться, чтобы вы могли следить за ним и контролировать. Если речь идет про школьника, то его уголок уже можно огородить ширмой или другой аналогичной конструкцией, - добавляет Марина Рождественская.

Выбираем компактную мебель

Внимательно нужно отнестись и к выбору мебели. Дизайнеры советуют избегать массивных шкафов. Идеальное решение – навесные полки для книг и игрушек.

ФОТО: Студия архитектуры и дизайна «МАРИ БЕЛЬ»

- Лучшая мебель – мебель-трансформер. Это может быть раскладывающееся кресло или диван. А если у вас двое детей – настоящим спасением станет двухъярусная кровать. Также для школьников можно приобрести конструкцию, где рабочая зона (стол и стул) располагаются внизу, а кровать - наверху (забраться туда можно по лестнице), - поясняет эксперт.

При этом обратите внимание на такие моменты:

- В этой зоне обязательно должно быть окно, помещение должно постоянно проветриваться.

- Здесь не должно быть острых углов и опасных проводов.

- Детский уголок для вашего малыша должен стать и игровой зоной, не загромождайте пространство, приветствуется минимализм.

ФОТО: Студия архитектуры и дизайна «МАРИ БЕЛЬ»

Делаем перепланировку

Практически во всех квартирах есть кладовки. Некоторые их используют по назначению, а некоторые – в качестве гардеробной. Так вот когда нужно выделить место для малыша, то можно сделать перепланировку квартиры и снести перегородки кладовой. То есть активно использовать эти пространства и обустроить зону для каждого члена семьи.

Совершите переворот на вашем балконе или лоджии. Застеклив и утеплив эту часть квартиры, вы сможете удлинить и увеличить свою площадь.