Ольга Бузова отказалась от секса на два года

СЕГОДНЯ 12:32 2018-03-30T13:12:45+03:00

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Ольга Бузова в третий раз украсила собой обложку главного мужского журнала Playboy и откровенно рассказала журналистам о своей интимной жизни. Звезда без особого стеснения назвала себя идеальной женщиной и заявила, что у нее нет ни одного недостатка.

По мнению начинающей певицы, она находится в прекрасной форме. Ольга уверена, что сильно изменилась за последние десять лет – не только внешне, но и внутренне. Теперь Бузова чувствует себя сильнее и умнее. Чтобы ответить на вопрос о своих минусах, она обратилась за помощью к матери.

«Мама тоже сначала сказала, что у меня их нет, но потом назвала один: ты себя не бережешь. Вот сейчас я на съемке с травмой, которую получила на концерте. Нужно сделать рентген и лежать, но времени нет. Обещаю себе каждый день, что обязательно отдохну. Ну, лет в 80…» – говорит звезда.

buzova86 Сегодня у меня Spa time кайф

Что касается личной жизни Ольги, то пока артистка находится в поиске. Телеведущая ценит порядочных и честных мужчин, которые не изменяют своим принципам и не подставляют друзей. Себя Бузова считает очень преданным человеком. На вопрос о том, что бы она назвала главной движущей силой, Оля ответила: «Любовь». Если бы плейбой Хью Хефнер был жив, он бы с ней поспорил.

«Секса нет у меня почти уже два года, – парировала знаменитость. – Нет, это любовь. Любовь во всех проявлениях – это самое главное, что движет людьми и миром. И я до сих пор в нее верю».

olgabuzova__official На обложке журнала PlayBoy Как вам?

Напомним, Бузова дважды становилась героиней обложки Playboy. Первый раз в 2006 году вместе с коллегами по «Дом-2» - Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой. А в 2010 году она предстала на обложке уже одна.

Бузова уже дважды снималась для популярного мужского журнала.

А тем временем, новая супруга Дмитрия Тарасова (бывшего мужа Бузовой) накануне подтвердила, что действительно скоро станет мамой, опубликовав фото с большим животом. Напомним, пара поженилась 1,5 месяца назад, не став делать из свадьбы пышное торжество, ограничившись росписью в загсе и празднованием в ресторане с друзьями. Новая семья живет в большом доме в Подмосковье, которое в свое время Тарасов строил для жизни с Ольгой Бузовой.

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Однако некоторые не удержались от язвительных комментариев, припомнив Анастасии тот факт, что она, мол, разбила чужую семью. В свое время Ольга Бузова - вторая супруга Дмитрия, обвинила ее в распаде семьи. До сих пор поклонники #тарабузиков не могут простить этого факта. (подробности)