“Перезагрузка” Египта: Чем полезны туристам прямые рейсы в Каир и сколько будет стоить отдых

СЕГОДНЯ 19:00 2018-03-30T19:23:25+03:00

Авиасообщение между Москвой и Каиром возобновляется с 11 апреля. Что выгоднее – лететь самостоятельно или через турфирму? Или ждать чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх?

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КТО, КУДА И ПОЧЕМ

Из России снова будут летать самолеты в Египет – после перерыва в два с половиной года. Первый лайнер “Аэрофлота” отправится в Каир 11 апреля, национальный перевозчик Египта Egypt Air открывает рейсы на день позже. Каждая авиакомпания будет летать из Москвы в Каир трижды в неделю.

Билеты у “Аэрофлота” стоят порядка 22 тысяч рублей туда и обратно, у Egypt Air на пару тысяч дороже. Цены, прямо скажем, не радуют: туристы отлично помнят те времена, когда за те же деньги можно было в Хургаду долететь и там неделю расслабляться в “ол инклюзиве”. И чартеры-то летали чуть ли не из каждого крупного российского города, а сейчас – лишь в Каир и лишь из Москвы.

Прямых рейсов на Красное море пока нет – ни регулярных, ни чартерных. Аэропортам Хургады и Шарм-эль-Шейха еще предстоит пройти проверку на безопасность. На чартеры, по прикидкам экспертов, стоит рассчитывать к осени, а то и вовсе в 2019 году.

Из Каира же до Красного моря неблизко: около 6 часов на автобусе (дешево, но утомительно) либо перелет внутренним рейсом (быстро, но накладно – порядка 7 тысяч рублей).

И тут возникает вопрос: а полезны ли вообще туристам эти прямые рейсы в Каир? На первый взгляд – не особо, ведь при всем уважении в пирамидам и фараонам Красное море отпускникам милее. Однако интерес к отдыху в Египте огромный. Две трети туристов хотели бы слетать туда в 2018 году. Так что давайте смотреть и считать.

ПРОДАЮТ ЛИ ПУТЕВКИ

Да. Туры на Красное море в перелетом в Каир и трансфером до Красного моря на автобусе предлагают солидные туроператоры - “Тез Тур” и “Натали Турс”. Их коллеги решили повременить – мол, с такими ценами на билеты и долгой дорогой в дюнах много не заработаем.

Чем туры удобны? В первую очередь тем, что автобус и гид встретят в аэропорту Каира и довезут прямиком до отеля.

У Tez Tour неделя отдыха в Хургаде в самом скромном трехзвездочном отеле в апреле стоит от 75 тысяч рублей на двоих, в "пятерке" с ол инклюзив - от 80 тысяч. На майские праздники - от 80 и 85 тысяч соответственно. Но это из Москвы, из регионов дороже – потому что сначала придется лететь в столицу, потом в Каир, потом те самые шесть часов на автобусе.

Как представишь... а может, ну его, этот Египет? Именно так большинство настроенных на “пакетный” отдых отпускников и рассуждают. Спроса на путевки практически нет, признают в Ассоциации туроператоров России.

- Знаете, российские туроператоры привыкли к большим объемам. А пока будут лишь регулярные рейсы в Каир, им придется иметь дело с небольшими объемами, порядка тысячи пассажиров в неделю, и более сложной логистикой. Им придется думать немножо по-другому. Но если упустят эту возможность, то проиграют конкурентам – кто предложит хорошие туры на основе регулярных рейсов в Каир, тому и карты в руки после открытия чартеров, - рассуждает в интервью “КП” Амр эль-Эзаби, советник министра туризму Страны пирамид.

СТОИТ ЛИ ЛЕТЕТЬ САМИМ

А многие и так летали, прямых рейсов не дожидаясь. В 2017 году в Египте отдохнули 94 тысячи россиян (это данные Управления по развитию туризма Египта). В пять раз больше, чем годом раньше! Прилетали в основном со стыковкой в Турции, так дешевле. Так что новые рейсы станут еще одним вариантом для самостоятельных путешественников. Хотя их число несравнимо с тем турпотоком, что был до запрета полетов – на египетских пляжах загорали больше миллиона россиян каждый год.

- Мы проводили отпрос среди туристов: 58% процентов готовы организовать поездку в Египет самостоятельно. И лишь 10% назвали главным преимуществом Египта низкую стоимость отдыха. А значит, и для достаточно дорогих регулярных рейсов найдутся свои покупатели, - считает руководитель направления пакетных туров сервиса OneTwoTrip Антон Ким. Например, дайверы – подводный мир Красного моря действительно уникален, туда летают на “нырялку” и из Штатов, и из Австралии.

За первую неделю продаж спрос на авиабилеты в Египет вырос на 13%, по данным OneTwoTrip. При этом лишь 19% проданных билетов приходятся на Каир. Основная же часть как раз на красноморские курорты: 44% пассажиров летят в Шарм-эль-Шейх, 37% - в Хургаду, стыковочными рейсами. Если через Каир, то билет на Красное море и обратно стоит от 39 тысяч рублей. Из Москвы по-прежнему дешевле добираться через Стамбул – можно уложиться в 30 – 32 тысячи рублей.

А отели на Красном море очень гуманных денег стоят. В Шарм-эль-Шейхе “четверки” - от 15 евро в сутки, “пятерки” от 25 евро, а если со “Все включено” - от 35 евро в сутки. Хотя средние цены выше.

Есть еще один важный момент: благодаря открытию рейсов “Аэрофлота” подешевел самостоятельный перелет в Египет для жителей регионов (просто потому, что теперь они могут стыковать в одном билете полет из своего города в Москву, а оттуда в Каир). Причем заметно – для многих городов на 30, 40 и даже 50%, подсчитали эксперты OneTwoTrip. В числе таких везунчиков пассажиры из Челябинска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Сейчас средняя цена на билеты “Аэрофлота” в Каир для туристов из городов-миллионников, без учета Москвы и Санкт-Петербург, - 28 000 рублей. У других авиакомпаний дороже примерно на треть.

- До возобновления прямого авиасообщения с Каиром билеты в Египет покупали в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. Аэропорты столиц имеют развитое международное воздушное сообщение, позволяюшее добраться до Египта с пересадкой в других странах. Перелеты же из регионов в большинстве случаев были крайне дорогими и продолжительными, - комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

НЕОЖИДАННЫЙ ЕГИПЕТ: СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ И СУЭЦКИЙ ЗАЛИВ

А вот египтяне считают, что нынешняя ситуация – повод для “перезагрузки” нашего отношения к отдыху в Стране пирамид. Дешевые отели “все включено” нравятся отпусникам, но для туристической отрасли это не самый выгодный путь развития. Турбизнесу интересно, чтоб путешественники ходили в рестораны, тратились на развлечения, круизы, поездки по стране. Тем более что в Египте реально есть что посмотреть.

Но... 99 процентов туристов, почитав про круизы по Нилу, про Александрийскую библиотеку или древние монастыри, покупали тур “ол инклюзив”. И в лучшем случае выбирались на экскурсию в Луксор.

- Весь остальной Египет, по сути, был принесен в жертву популярности Красного моря, - признает Амр эль-Эзаби. - Так что рассматривайте рейсы в Каир как возможность увидеть новый Египет!

Отлично, а что смотреть? И где купаться? (потому как лететь в Египет и не купаться – это как-то совсем грустно). Вот несколько советов от Амра эль-Эзаби:

- Пирамиды в Гизе – само собой. Но есть еще и самые древние пирамиды в Саккаре, они были построены примерно в 2600-х годах до н.э.

- Три важнейших музея в Каире: Египетский национальный (там, где все легендарные мумии), Коптский музей (с богатейшей в мире коллекцией коптского искусства, начиная с первых веков существования христианства) и Исламский музей.

- Маршрут Святого Семейства в Египте – это древнейшие христианские монастыри, расположенные в пустыне в часе езды от Каира.

- Александрия с древнегреческиими и римские памятники, в трех часах от Каира на поезде или автобусе.

- Искупаться в Красном море можно всего в часе от Каира, в Эйн-Сухне. Это курорт на Суэцком заливе Красного моря. Туда можно съездить на день из Каира либо остановиться в отелях Эйн-Сухны на несколько деней. Номер в 4-звездочной гостинице стоит от 20 – 30 евро на двоих в сутки.

- В Египте есть еще и Средиземное море! И там тоже есть курорты. К западу от Александрии, в Эль-Аламейне (тот самый, где произошла одна из важнейших битв Второй мировой), Сиди-абд-эр-Рахмане и Марса-Матрухе. Из Каира ехать около 3 часов. На майские праздники апартаменты или номер в 5-звездочном отеле на средиземноморском побережье Египта можно найти за 25 – 35 евро в сутки. “Все включено” там, правда, нет.

В общем, если хочется просто дешевого отдыха – это пока не про Египет. Большинству туристов рейсы в Каир неудобны, и они будут ждать прямых чартеров на Красное море. А вот если хочется теплого моря (будь оно Красным либо Средиземным) и при этом чего-то нового – тогда вполне можно смотреть в сторону Страны пирамид. Но быть готовыми самостоятельно бронировать билеты и отели, планировать маршрут и пользоваться местным транспортом.

КСТАТИ

Кто отдыхает в Египте вместо россиян? Наши соотечественники были главными гостями красноморских курортов до закрытия воздушного сообщения. Сейчас же в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе больше всего туристов из Германии, Украины, Саудовской Аравии и Китая. За прошлый год в Египте побывали 8,5 миллиона иностранных путешественников.

ОФИЦИАЛЬНО

В Египте готовы принять тот же поток российских туристов, какой был и до запрета полетов, заявила официальный представитель Министерства туризма Рана Гохер. Шарм-эль-Шейх, Хургады и другие курорты в провинции Красное море в очередной раз проверили на предмет соблюдения всех мер безопасности, добавила она.