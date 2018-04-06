Как восполнить нехватку солнца в доме: неожиданные дизайнерские решения

СЕГОДНЯ 14:25 2018-04-06T14:25:11+03:00

С помощью декора можно победить тоску и мрак

Изменить размер текста: A A

Зимой и весной всегда не хватает света. А отсутствие солнца вредит здоровью. Дизайнеры рекомендуют при создании интерьера уделять особое внимание освещению. Ведь с помощью декора можно победить тоску и мрак.

Светлые цвета в оформлении

- Стены, пол, мебель должны быть теплых тонов. Речь не идет о том, чтобы жить полностью в белой комнате, такой яркий цвет тоже будет резать глаз. Просто отдавайте предпочтение пастельным оттенкам. Это может быть бежевый цвет, розоватый, желтоватый, светло-серый, светло-голубой, рассказывает дизайнер студии архитектуры и дизайна «МАРИ БЕЛЬ» Марина Рождественская.

ФОТО: Студия архитектуры и дизайна «МАРИ БЕЛЬ»

Также можно повесить в доме яркие абажуры оранжевых, красных или желтых оттенков – свет сразу «потеплеет», и в доме поселится летняя умиротворенность.

Желтый и оливковый цвета наполнят пространство свежестью и энергией. Голубые или бирюзовые акценты помогут помещению зрительно стать светлее за счет ассоциации с дневным небом и водоемами, сверкающими под лучами солнца.

Расставляем акценты

Специалисты рекомендуют разграничивать подсветку рабочих зон в квартире. Например, красиво будет смотреться, если «теплый» светильник повесить прямо над окном – за шторами. Так комната станет уютнее.

ФОТО: Студия архитектуры и дизайна «МАРИ БЕЛЬ»

- Используйте светоотражающие поверхности, - добавляет наш эксперт. – Это могут быть светильники, вазы, зеркала. Кстати, в комнате достаточно двух зеркал, не больше. Поймав все солнечные зайчики, вы наполните темную комнату сиянием. Еще зеркала вешают под наклоном, чтобы направить свет в рабочую зону.

Выбираем шторы, двери

Дневные шторы (тюль) должны пропускать максимум света. Вторые шторы (ночной вариант) делайте светлыми, но плотными. Они впустят в комнату мало уличного света, но не поглотят внутреннее освещение.

Двери в темной квартире вообще лучше убрать. Однако если такой возможности нет – дизайнеры советуют использовать светлые тона.

ФОТО: Студия архитектуры и дизайна «МАРИ БЕЛЬ»

Также можно повесить витраж или картину с подсветкой в раме – таким образом удастся сымитировать окно. Если вам хочется больше яркости, пусть в декоре будут яркие цвета, но фон и общий колорит пусть будут светлыми, и обязательно, чтобы верх картины или постера был светлее, чем низ.