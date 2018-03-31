2018-03-30T22:50:28+03:00
В мире

Трампа убедили дружить с Россией «через силу»

Американский президент якобы грозил Владимиру Путину выиграть в гонке вооружений
Алексей ФОКИН
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Трампу с момента инаугурации навязывают жесткий подход к России, в этом нет ничего новогоТрампу с момента инаугурации навязывают жесткий подход к России, в этом нет ничего новогоФото: REUTERS
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Новые утечки из администрации президента США продолжают «радовать» аналитиков американской внешней политики. То Трамп предстает как жесткий «боец», то как «голубь мира», никто так и не может понять, что же собой представляет хозяин Белого дома. Вот и теперь популярный американский телеканал Си-би-эс раскрывает новые тайны администрации президента.

Оказывается, это советники Трампа убедили президента США жестко вести себя с Россией, так как «Москва понимает только язык силы». Хотя хозяин Белого дома и сопротивлялся, пытаясь начать нормально общаться с нами, но его команда все-таки смогла продавить свою позицию.

Более того, оказывается, что, узнав из Послания Владимира Путина о разработке в России нового стратегического оружия, хозяин Белого дома во время поздравления главы Кремля с победой на выборах сказал ему: «Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я выиграю».

Но Кремль уже опроверг все эти домыслы. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности».

- Трампу с момента инаугурации навязывают жесткий подход к России, в этом нет ничего нового, - комментирует доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян. - Сейчас в его команде собрались «ястребы», которые выступают за давление на Иран и КНДР, причем российская проблематика для них пока не на первом месте. Для нас это неплохая новость.

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