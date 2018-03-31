Бухгалтер, сидевший на трибунах, сыграл в матче НХЛ и принес победу своему клубу

СЕГОДНЯ 08:10 2018-03-31T08:17:04+03:00

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Настоящая голливудская история произошла в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Чикаго" и "Виннипегом". В этом матче за чикагский клуб в конце матча на 14 минут вышел на лед 36-летний бухгалтер Скотт Фостер, который никогда ранее не играл на профессиональном уровне, а начинал смотреть игру в качестве простого зрителя!

За 14 минут на льду вратарь отбил 7 бросков по своим воротам.Фото: REUTERS

В Национальной хоккейной лиге существуют так называемые "экстренные вратари" на случай, если "сломаются" все те, что есть в заявке команды на игру. И в тот вечер для Фостера выпал первый в жизни шанс проявить себя. Начинал он этот поединок в ложе прессы, смотря за игрой и наслаждаясь бесплатной пиццей. Но все шло к тому, что его вызовут экстренно на лед.

После матча вся команда бросилась поздравлять хоккеиста.Фото: REUTERS

Для начала так вышло, что главный вратарь клуба "Чикаго Блэк Хоукс" Кори Кроуфорд уже давно лечил травму. Поэтому его сменщиком стал шведский голкипер Антон Форсберг. Однако прямо во время разминки скандинав получил травму - растяжение паха. И был отправлен за пределы площадки, а матч начинал 23-летний молодой дебютант Коллин Делиа.

За свой матч в НХЛ Скотт Фостер не получит ни одного доллара.Фото: REUTERS

Он никогда не играл в НХЛ и до этого выступал в низших североамериканских лигах. Однако же за 14 минут до конца поединка внезапно Делиа тоже получает травму. И тут наступает звездный час следившего до этого за игрой в качестве простого зрителя Скотта Фостера! Его экстренно вызвали на лед - баул с формой уже ждал его в раздевалке и вскоре Фостер появился на льду в свитере с номером "90".

- Ребята рассказывали, что в раздевалке он был абсолютно спокоен. И вот он вышел на лед и парировал несколько бросков. Я сказал себе: «А парень-то хорош», - сказал уже после игры защитник "Чикаго" Брент Сибрук.

Оставшиеся до конца игры 14 минут вратарь-бухгалтер отстоял "на ноль" и его команда победила со счетом 6:2. Он за это время отразил все 7 бросков по его воротам. В раздевалке Скотт Фостер стал настоящим героем:

- Обязательно буду рассказывать про это друзьям и своей семьей, получил тонну веселья. Я вообще бухгалтер и пару часов назад сидел в офисе за компьютером, это исполнение мечты, - сказал уже после игры вратарь-герой.

Впервые за 30 лет в НХЛ в одной игре дебютировали сразу два вратаря.Фото: REUTERS

Весь хоккейный опыт Фостера ограничивался парой десятков игр за любительский клуб аж 12 лет назад. И его статистику даже с трудом смогли отыскать, дабы узнать кто же он такой.

Случай с Фостером - третий в истории НХЛ, когда в одной игре пришлось дебютировать двум вратарям из одной команды. Последний раз такое было 30 лет назад.

Спустя же несколько часов после окончания игры стало известно, что Скотт Фостер был и вовсе назван лучшим игроком дня в лиге. Он получил звание "первой звезды игрового дня". Правда, при этом, за свой героический дебют в НХЛ по условиям контракта с "Чикаго", Фостер не получит ни одного доллара. Только лишь опыт и положительные эмоции.