Юнна Мориц: Умойте фейс, поэзия - не Барби, она не строит глазки никому

СЕГОДНЯ 10:40 2018-03-31T11:28:22+03:00

Фейсбук наконец разблокировал страницу Юнны Мориц. ("Блокада"'длилась целый месяц.) А в пятницу, 30 марта, снова ее "забанил" - на 30 дней Фото: Александр ГАМОВ

Цензура Фейсбука сначала разблокировала страницу великой поэтессы, но потом тут же наложила на нее запрет - за... стихи двухлетней давности

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Во вторник, 27 марта, Фейсбук наконец разблокировал страницу Юнны Мориц. ("Блокада"'длилась целый месяц.) А в пятницу, 30 марта, снова ее "забанил" - на 30 дней, как всегда, не сообщив об этом. Но друг поэтессы, специалист по сетям, извлёк оттуда такой вот текст: "Эта функция временно заблокирована из-за вашей недавней публикации, нарушающей правила Facebook. За более подробной информацией обратитесь в наш Справочный центр. Чтобы избежать новых блокировок, пожалуйста, внимательно прочитайте Нормы сообщества Facebook..."

- "Недавняя публикация" – это мои стихи, опубликованные 25 июня 2016 года, два года назад! - поведала мне Юнна Петровна, - похоже, она ничуть не расстроилась. - Все мои стихи, опубликованные давно, для них – "недавняя публикация". И это – прекрасно! Свежесть моего Сопротивления русофобскому террору – дар Божий, свежесть моей поэзии – как Чувство Бога! Стихи эти есть на моём официальном сайте, где более шести миллионов посещений со всего глобуса. Стихи эти написаны в то время, когда я переводила поэму Шевченко "Гайдамаки" по изданию "Кобзаря" на украинском языке. Украинский язык знаю отлично, с детства. В киевской русской школе украинский язык шёл наравне с русским, преподаватели были великолепные!

А вот и заблокированные стихи, в которых и Шевченко с поэмой "Гайдамаки", и множество украинских слов.

ИНФОРМАЦИЯ

Обманет кто кого и облапошит?

От слёз не разбухай и не вздыхай!

Тетрадь на украинском – это "зошит",

А "пусть" на украинском – это "хай!"

*****

Тарас Шевченко – он не врёт нисколько,

Что путь на украинском – это шлях,

На украинском зонтик – парасолька,

А вражья сила – жид, москаль и лях.

*****

У гайдамаков – зверская свобода,

Они врагов кромсают вдребадан,

Краса на украинском – это врода,

А площадь украинская – майдан.

*****

И твой язык – не русский, Украина,

Усвоить мне совсем не тяжело,

Что гроб на украинском – домовина,

Родник на украинском – джерело.

*****

Носки, чулки – шкарпетки и панчохи,

А страх на украинском – это жах.

Держись, Донбасс, дела твои неплохи

На всех языкотворных этажах!

*****

О краске, с украинского – о фарбе,

О блеске, что ни сердцу, ни уму:

Умойте фейс, поэзия – не барби,

Она не строит глазки – никому!

Юнна Мориц.

25.06.16.

Здесь же - уникальные переводы Юнны Мориц с украинского... Поэты-переводчики знают - это нелегкий труд. И еще, конечно же, замечу: стихи великого Кобзаря актуальны и сегодня. Поэтому предлагаю вам дочитать эту подборку до конца...

Сайт Юнны Мориц.

ИЗ "КОБЗАРЯ" ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

"Эти стихи, - поясняет поэтесса,- написаны вчера, сегодня и навсегда, поэтому сейчас я перевела их на русский. Мой "Кобзарь" издан в Киеве, в издательстве "Днипро", в 1976 году, и был куплен в магазине "Украинская книга" на Арбате".

* * *

И день идёт, и ночь идёт,

И голову сжимают руки,

А почему же не идёт

Апостол правды и науки?

5 ноября 1860

С.- Петербург.

Молитва

Царей, кровавых шинкарей,

Огрей цепями поскорей,

В глубоком склепе замуруй.

*****

А работящим людям дай

На их ограбленной земле

Свою ты силу, всеблагой.

*****

А чистых сердцем? Возле них

Поставь ты ангелов своих,

Чтоб сохранили чистоту.

*****

А мне, о господи, подай

Любови к правде на земле

И друга верного пошли!

25 мая 1860

С. – Петербург.

* * *

А добродетельным рукам

Учиться дай и помогай,

Святую силу им подай.

*****

А всем народам всей земли

Единодушие подай

И братолюбие пошли.

27 мая 1860

С. – Петербург.

ПОЛЯКАМ

(фрагмент)

Когда мы были казаками,

Не в унии, а с нею врозь,

Тогда нам весело жилось!

Братались с вольными ляхами,

Гордились вольными степями,

В садах любились, там цвели,

Как лилии, девчата наши.

Сынами, нет которых краше,

Гордились матери… Росли,

Росли сыны и веселили

Там старцев скорбные лета…

Покуда именем Христа

Внезапно ксёндзы не спалили

Наш тихий рай. И кровь разлили,

И море слёз над нашим кровом,

А сирот именем Христовым

Замордовали и распяли…

Поникли головы казачьи,

Как стоптанная трын-трава.

Украйна плачет, стонет в плаче!

За головою голова

Летит. Палач казнит, лютуя,

А ксёндз скаженным языком

Кричит: "Te Deum! аллилуйя!.."

* Речь идёт о Брестской унии 1596 года, когда православная церковь Украины и Белоруссии была объединена с католической и подчинена Папе римскому. Всех, кто не признавал унию, объявляли еретиками.

* Te Deum! – от начальных слов лат. гимна "Те Deum laudamus" – "Хвала тебе, боже".

* * *

Когда-то головой дурною

Я думал: "Горюшко со мною!

Как жить на свете, годы длить?

Людей и господа хвалить?

В грязи колодою гнилою

Валяться, стариться и тлеть,

И умереть бесследно мне

В моей ограбленной стране…

О горе! Горюшко со мною!

И где я спрячусь от пилатов?

Везде распнут, а не распятых

Морозят, шкварят на огне!"

21 июля (1859)

Черкассы.

Сайт Юнны Мориц.

* * *

И еще одно пояснение Юнны Мориц...

"Вчера в Фейсбуке в комментариях к новостным лентам шли крупными буквами комментарии с Украины (одни и те же, множество раз!) с таким чудовищным матом в адрес России и русских, которого я не слышала даже в Ледовитом океане, где уголовники разгружали и загружали корабли. Но этот матерный столб комментариев не был заблокирован Фейсбуком..."

Обращаясь к своим читателям, поэтесса пишет: "Ежедневно буду публиковать всё, что сочту необходимым, на моей странице Вконтакте и на моём официальном сайте. Всё новое буду рассылать по электронной почте друзьям, которые будут публиковать на Фейсбуке мои стихи, "мгновеники", рисунки...

30.03.18."