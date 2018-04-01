Участник шоу "Ледниковый период. Дети" на кастинге: "К Навке пойду. Она - красивая!"

СЕГОДНЯ 13:01 2018-04-01T13:18:29+03:00

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Илья Авербух запустил 11 ледниковых телепроектов, но в этот раз он придумал новое шоу. 1 апреля в 17.15 на Первом канале премьера проекта "Ледниковый период. Дети". В шоу соревнуются дети, которые побеждали в первенствах России, различных соревнованиях по фигурному катанию.

Сегодня в эфире первый кастинг. Четыре тренера-наставника (Татьяна Навка, Илья Авербух, Роман Костомаров и Максим Траньков) будут набирать детей-фигуристов в свои команды.

tatiana_navka Дорогой Илья, с Днём Рождения! Твой безграничный талант, работоспособность, неудержимое желание творить и преодолевать восхищают всех нас-твоих друзей, твоих подопечных и коллег!!! Теперь я, как никто, понимаю какой это титанический труд создать своё детище и повести за собой всех тех, кто в тебя верит. Уверена, что впереди у тебя ещё много премьер и побед! Я желаю тебе, чтобы в твоей жизни всегда были силы идти вперёд, чтобы рядом была та самая, которая согревала бы тебя в тяжелые минуты, ну и этих самых тяжелых минут было бы, как можно меньше. Илюша, главное, будь счастлив, любим и здоров!

"Финалистами станут один фигурист-одиночник (или одиночница) и танцевальная пара. Победителям проекта «Ледниковый период. Дети» будет обеспечена финансовая поддержка карьеры. Без ложной скромности могу сказать, что нынешние звезды фигурного катания — это дети, которых привели на лед их мамы и бабушки, смотревшие первые сезоны «Ледникового периода». Дети, которым в 2007 году было 5 лет, сегодня покоряют олимпийские вершины и становятся призерами крупнейших турниров," - рассказал нам Илья Авербух.

На кастинге ребята старались покорить сердца будущих наставников не только мастерством, но и искрегностью и непосредственностью. 12-летний рыжий мальчишка-одиночник отлично откатался. И новоиспеченный тренер двукратный олимпийский чемпион Максим Транькова понял, что этот ребенок похож на него в детстве: такой же смелый, смешной и точно также ему нужно подтягивать прыжки. Траньков принялся уговаривать мальчика пойти в его команду: использовал массу аргументов и обещаний. Но ребенок медлил с выбором. Илья Авербух принялся агитировать юного фигуриста пойти к Транькову: мол, он научит его прыгать так, как ему и не снилось. Когда у Транькова и Авербуха иссякли все аргументы, парнишка определился: «К Навке пойду! Она - красивая».

Одна из главных интриг