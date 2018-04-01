Владельца сети вейп-шопов задушили в офисе, а тело вывезли в подмосковный лес

СЕГОДНЯ 13:36 2018-04-01T13:43:13+03:00

О своих мотивах задержанные пока говорят уклончиво. Есть подозрение, что предпринимателя убили с целью ограбления Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Следственный комитет расследует убийство московского бизнесмена. Владелец нескольких вейп-шопов (вейпы - тип электронных сигарет, - Авт.) Александр Баев исчез 21 марта. Уехал на работу и не вернулся. Телефон оказался выключен. На следующий день его родные подали заявление о пропаже. Поиски бизнесмена вели больше недели. А сегодня стал известно, что Баев мертв. Полицейские уже задержали двоих подозреваемых.

- После получения заявления об исчезновении сотрудники обследовали офис пропавшего предпринимателя на Большой Семеновской улице, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Там царил беспорядок. Было очень похоже на следы борьбы...

Поиски Александра Баева начали с записей камер видеонаблюдения на самом здании на соседних домах. С их помощью и удалось найти подозреваемых. Одна из камер сняла, что бизнесмена из офисного здания вынесли на руках двое мужчин, погрузивших его в машину. Далее найти этих людей было лишь вопросом времени.

- Задержаны двое безработных, по их словам, 21 марта они приехали в офис к Баеву «поговорить, но между ними вспыхнула ссора, - говорит источник. - Бизнесмена задушили, а от тела решили избавиться. Его вывезли за городи выбросили в Томилинском лесопарке. О своих мотивах задержанные пока говорят уклончиво. Есть подозрение, что предпринимателя убили с целью ограбления. Но те двое от такой трактовки отказываются, потому что это повлечет ужесточение статьи обвинения.

Из открытых источников известно, что Александр Николаевич Баев является учредителем пяти компаний в Москве и Санкт-Петербурге, связанных с торговлей вейпами - парогенераторами, курительными смесями и проч. Какая сумма и ценные вещи могли пропасть из его офиса, сейчас устанавливает следствие.