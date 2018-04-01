2018-04-01T15:19:24+03:00
Спорт

Евгения Медведева выложила в своем Инстаграме фото в образе Гермионы из "Гарри Поттера"

Фигуристка находится в Японии и подписала снимок заклинанием, которое залечивает кости [фото, видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева в образе Гермионы.Евгения Медведева в образе Гермионы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает восстанавливаться от травмы и сейчас находится в Японии, где принимает участие в выступлениях. В этой стране невероятно сильно любят нашу спортсменку и дабы поберечь травмированную ногу Медведева в своих выступлениях избегает сложных элементов. Вместе с тем, на своей страничке в "Инстаграме" российская фигуристка выложила оригинальный снимок.

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Евгения Медведева
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Медведева предстала в образе героини серии книг о Гарри Поттере - Гермионы Грейнджер. На Жене - мантия Гриффиндора, в руках - волшебная палочка. А в качестве подписи к снимку - заклинание "Эпискей". В этой подписи скрыт особый смысл. Потому что в "Гарри Поттере" это заклинание восстанавливает сломанные кости и останавливает кровотечение. А у Медведевой сейчас как раз идет восстановление после травмы, связанной с перенесенной нагрузкой на ногу.

Отметим, что недавно было объявлено о новой роли Евгении Медведевой. Она будет ведущей телешоу "Ледниковый период. Дети" на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным.

Заклинание Эпискей.Эпискей (англ. Episkey) - вправляет кости на их место при вывихах

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