Евгения Медведева выложила в своем Инстаграме фото в образе Гермионы из "Гарри Поттера"

СЕГОДНЯ 15:10 2018-04-01T15:19:24+03:00

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Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает восстанавливаться от травмы и сейчас находится в Японии, где принимает участие в выступлениях. В этой стране невероятно сильно любят нашу спортсменку и дабы поберечь травмированную ногу Медведева в своих выступлениях избегает сложных элементов. Вместе с тем, на своей страничке в "Инстаграме" российская фигуристка выложила оригинальный снимок.

jmedvedevaj Евгения Медведева

Медведева предстала в образе героини серии книг о Гарри Поттере - Гермионы Грейнджер. На Жене - мантия Гриффиндора, в руках - волшебная палочка. А в качестве подписи к снимку - заклинание "Эпискей". В этой подписи скрыт особый смысл. Потому что в "Гарри Поттере" это заклинание восстанавливает сломанные кости и останавливает кровотечение. А у Медведевой сейчас как раз идет восстановление после травмы, связанной с перенесенной нагрузкой на ногу.

Отметим, что недавно было объявлено о новой роли Евгении Медведевой. Она будет ведущей телешоу "Ледниковый период. Дети" на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным.