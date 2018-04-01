«Ника»-2018: абсолютная нелюбовь к «Нелюбви» и триумф «Аритмии»

1 Апр 23:10 2018-04-01T23:45:52+03:00

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«Хочу заметить, что у Юлика Гусмана усовершенствовалось чувство формы: в прошлый раз мы закончили церемонию в 12 ночи, а сейчас нет еще и десяти!» Это сказал Андрей Кончаловский, глава Российской академии кинематографических искусств, выходя на сцену в финале, чтобы вручить главный приз лучшему фильму.

Справедливости ради, в прошлом году церемонию и начали гораздо раньше (в этом гости собрались уже к 17.30). Но Гусман с годами действительно преобразился, став куда собраннее и молчаливее. Еще недавно он солировал на «Нике», чувствуя себя хозяином вечеринки и рассыпаясь в отнюдь не всегда блистательных шутках, сейчас же говорил кратко, уместно и по делу.

Увы, осталась другая беда - речи. Причем не тех, кто получает награды, а тех, кто их вручает. Многие вручающие то благодарили Академию за то, что им доверили такую неслыханную честь, то начинали читать лекции о значении анимации в целом и Федора Хитрука в частности (как Андрей Хржановский, награждавший лучший мультфильм), то с выражением декламировали стихи, то рассыпались в банальностях типа «Ролей второго плана не бывает» или «Главная фигура в кинематографе - это все-таки режиссер». Хорошо еще, что не говорили, как в «12 стульях», про международное положение. Победители-то как раз были немногословны и старались подчеркнуть не свои заслуги, а заслуги других претендентов на приз - операторов, художников, режиссеров-дебютантов…

Режиссер, продюсер Сергей Сельянов со статуэтками премии "Ника", полученными за своих отсутствующих коллег. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Главный приз получила «Аритмия» Бориса Хлебникова. Как и еще четыре основных приза - лучший режиссер, лучший сценарий, лучшие женская и мужская роли (Александр Яценко и Ирина Горбачева). «Победитель получает все. Посмотрев на панораму из шести номинированных картин, не думаю, что это правильно и справедливо: у года очень достойные, замечательные итоги» - скромно сказал продюсер Сергей Сельянов.

Ему пришлось непросто: в зале отсутствовали и Горбачева, и Хлебников, и сценаристка Наталья Мещанинова, и сопродюсер Рубен Дишдишян. За всех за них Сельянову пришлось получать крылатые статуэтки. «Он же не дотащит этот груз!» не выдержал Гусман, глядя на очередную увесистую «Нику» у Сельянова в руке. Хорошо хоть Яценко почтил церемонию своим присутствием - и его встречали почти как рок-звезду: когда актриса Татьяна Лютаева открывала конверт, чтобы назвать имя лучшего актера, из зала звучали вопли «Я-цен-ко!»

Александр Яценко (лучшая мужская роль) встречали почти как рок-звезду. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Не пришел и лучший актер в роли второго плана Владимир Ильин («Время первых»). Правда, этот приз поделили на двоих - и второй победитель, Сергей Гармаш («Холодное танго»), смог элегантно отдуться за обоих.

Самая же любопытная коллизия наблюдалась, когда лучшей актрисой в роли второго плана назвали Алису Фрейндлих («Большой»). Вместо нее на сцену вышел некий молодой человек, улыбаясь, забрал приз, сказал «Спасибо» и двинулся обратно в зал. У него попытались выяснить его имя - он скромно ответил:

- Я курьер.

- Но кто вы, курьер? - взревел Гусман. - Это золотая «Ника», она стоит две тысячи двести долларов!

- Я только однажды работал с Алисой Бруновной на фильме «Карп отмороженный»… - объяснил юноша.

- Так и будем вас звать, Карп отмороженный!

На что юноша охотно согласился и упорхнул вместе с 2200 долларами в золотом эквиваленте со сцены.

Приз "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова получил 95-летний Владимир Этуш; вручали Леонид Ярмольник и руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас. В Ярмольника, похоже, вселился злой дух, терзавший в былые годы Гусмана: заставил его долго шутить, а потом произнести леденящую вариацию на тему пастернаковского «Гамлета» («Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к родному ЭтушУ…», «Если только можно, Авва, Этуш, чашу эту мимо пронеси!») Туминас, наоборот, словно забыв про микрофон, говорил в основном с Владимиром Абрамовичем. Сам лауреат, увы, произносил благодарственные слова медленно, с паузами, с трудом, закончив фразой «Я долго, долго, долго чего-то делал как артист, и все, больше я ничего не делаю». Из зала раздался смех. «Ха-ха-ха… Что за ха-ха-ха?» - встрепенулся Этуш.

Приз "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова получил 95-летний Владимир Этуш. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В списке победителей дважды оказалась «Матильда» - ее наградили «за красоту»: за работу художников и художников по костюмам. А вот «Нелюбовь» Андрея Звягинцева пролетела везде, во всех шести категориях, где была номинирована. В частности, в главных (фильм, режиссер, сценарий) академики дружно предпочли ей «Аритмию» - фильм куда более сердечный. Как верно заметил Сельянов, в другие годы мы, может, и захотим чего-то другого, а сейчас хотим именно сердечности.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучший фильм

«Аритмия»

Лучшая режиссерская работа

Борис Хлебников, «Аритмия»

Лучшая сценарная работа

Наталья Мещанинова, Борис Хлебников, «Аритмия»

Лучшая мужская роль

Александр Яценко, «Аритмия»

Лучшая женская роль

Ирина Горбачева, «Аритмия»

Лучшая мужская роль второго плана

Премию разделили Сергей Гармаш, «Холодное танго» и Владимир Ильин, «Время первых»

Лучшая женская роль второго плана

Алиса Фрейндлих, «Большой»

Лучшая операторская работа

Сергей Астахов, Иван Бурлаков, при участии Кирилла Боброва

«Салют-7»

Лучшая работа художника

Вера Зелинская, Елена Жукова, «Матильда»

Лучшая работа художника по костюмам

Надежда Васильева, Ольга Михайлова, «Матильда»

Лучшая музыка к фильму

Владимир Дашкевич, «Три сестры»

Лучшая работа звукорежиссера

Сергей Чупров, «Большой»

Лучший неигровой фильм

«Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», режиссёр Олеся Фокина

Лучший анимационый фильм

«Два трамвая», режиссер Светлана Андрианова

Лучший фильм стран СНГ и Балтии

«Кресло», Грузия, режиссер Эльдар Шенгелая

Открытие года

Александр Хант, постановщик фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Специальный приз за достижения на ТВ

Мини-сериал «Петр Лещенко. Все, что было…», режиссер Владимир Котт

Приз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» вручен Санкт-Петербургскому государственному институту кино и телевидения