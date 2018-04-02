Что происходит с ценами на новостройки в преддверии отмены долевого строительства

СЕГОДНЯ 13:40 2018-04-02T14:09:08+03:00

Аналитики утверждают, что в данный момент среднестатистические цены на первичное жилье в Москве уже начали повышаться. И связано это с повышенным спросом Фото: Абылай САРАЛАЕВ

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В России грядет отмена долевого строительства. Уже с 1 июля вступят новые требования к застройщикам жилья. Строительные компании обязаны будут иметь не менее 10% средств от стоимости строительства жилого комплекса. А размер собственных финансов застройщика не должен быть меньше 10% от объема инвестиций.

Кроме того, девелопер лишается права привлекать какие-либо займы помимо целевого кредита на проект. А все финансирование строительства должно идти через единый расчетный счет, который можно открыть только в уполномоченном властями банке.

- Новые поправки, ужесточающие нормы долевого строительства, скорее всего, вызовут незначительный рост цен, - говорит генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина. - Но существенных изменений, на наш взгляд, не предвидится. Процентная ставка по ипотеке может снизиться до 8%, а это, в свою очередь, поможет поддержать спрос на высоком уровне.

Также эксперт поясняет, что на сегодняшний день на первичном рынке жилья выставлено рекордное количество новостроек. Это 567 корпусов в 230 проектах по итогам 2017 года. А это значит, что покупатели могут выбрать наиболее оптимальный для себя вариант.

Рынок просыпается

О том, что спрос на квартиры в новых домах, действительно, увеличился, подтверждают и в агентстве «ИНКОМ-Недвижимость». При этом эксперты поясняют, что пока спрос ниже предложения, и весьма существенно.

- В Москве – в 3,4 раза, в ТиНАО – в 3 раза. В Подмосковье уровень спроса снижается, предложение превышает его в 4,3 раза, - отмечает руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов. – В основном, люди приобретают жилье на стадии строительства.

Что сейчас происходит с ценами

Аналитики утверждают, что в данный момент среднестатистические цены на первичное жилье в Москве уже начали повышаться. И связано это с повышенным спросом.

- В связи с этим, одни застройщики снизили размер скидки, а другие их вовсе отменили. И на данный момент, средний размер дисконта сегодня составляет 6%, - добавил руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

При этом аналитики успокаивают – существенно повышать цены на жилье застройщики не будут. Ведь они только сейчас нашли ту самую золотую середину, увеличив спрос на квартиры в новостройках среди населения. В противном случае, покупателей снова можно «спугнуть» и дома опять встанут на рынке мертвым грузом.