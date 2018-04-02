Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова впервые показали приемную дочь

СЕГОДНЯ 13:59 2018-04-02T14:01:49+03:00

Алена проводит много времени с Ольгой и Дмитрием и часто ездит с ними на отдых

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Брак Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой считается одним из самых крепких в актерской среде. Пара вместе 25 лет и несмотря на множество испытаний, которые выпали на их долю, артисты смогли сохранить верность и любовь в семье. Долгое время Ольга Дроздова не могла иметь детей, и только после 15 лет совместной жизни актриса смогла подарить Певцову долгожданного сына Елисея. Но оказалось, что «Певчих дроздов», как называют пару друзья, есть еще и взрослая приемная дочь Алена.

Оказалось, что девушка была студенткой студии «Певцовътеатр», и артисты очень к ней привязалисьФото: скриншот видео

В эфире телепередачи Марии Шукшиной «В гости по утрам» Певцов и Дроздова представили родственницу. «Алена — наша приемная дочка, очень хорошая девушка. Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли. Пока», — рассказал Марии Дмитрий.

Оказалось, что девушка была студенткой студии «Певцовътеатр», и артисты очень к ней привязались. Алена проводит много времени с Ольгой и Дмитрием и часто ездит с ними на отдых. Сейчас она работает актрисой в «Певцовътеатре».