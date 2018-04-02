Каким будет лето 2018 года в России: В Гидрометцентре составили прогноз на полгода

СЕГОДНЯ 17:06 2018-04-02T18:43:22+03:00

Синоптики рассказали, в какие регионы раньше всего придет тепло и каким будет лето 2018 года в России. Но предупредили: прогнозы на столь долгий срок оправдываются на 70%

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В Гидрометцентре России составили прогноз на полгода вперед - на все теплые месяцы, с апреля по сентябрь 2018 года.

Такие предварительные прогнозы синоптики дают ежегодно, но называют их вероятностными. В отличие от привычных прогнозов погоды на ближайшие дни, тут предсказывают не температуру или дожди, а отклонения от климатических норм. Где будет теплее, а где холоднее, чем обычно, где слишком сыро, а где - засушливо. И, разумеется, нормы эти для каждого региона свои - обычное лето в Сочи и столь же обычное в Мурманске совсем друг на друга не похожи.

Прогнозы на столь долгий срок оправдываются на 70% примерно, предупреждают в Гидрометцентре России.

В целом теплое полугодие в России ожидается вполне обычным и нормальным - с температурой и осадками в рамках нормы. Но это - в среднем.

А к чему готовиться жителям разных регионов? В прогнозе на каждый месяц указываем только территории, где ожидаются необычные погодные условия, где синоптики прогнозируют отклонения от климатическим норм.

АПРЕЛЬ

Очень теплая весенная погода установится на северо-западе России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Псковской области, Калининградской области, на Кольском полустрове. Теплее климатических норм апрель будет также во многих районах Красноярского края и Якутии.

Прогноз синоптиков на апрель. ФОТО meteoinfo.ru

Очень сухо - в Крыму, Ростовской и Курской областях, а также в Заполярье - от Нарьян-Мара до Тикси, в Магаданской области, на Камчатке.

Дождливый апрель ожидается в Поволжье и на Урале: в Астрахани, Самаре, Волгограде, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Перми, Челябинске. Больше осадков, чем положено по климатическим нормам, достанется и многим сибирским регионам: Новосибирску, Барнаулу, Красноярску, Якутску.

МАЙ

Необычайное тепло в мае порадует жителей северных регионов: от Архангельска и Сыктывкара до Перми, Салехара и Ханты-Мансийска.

Прогноз синоптиков на май. ФОТО meteoinfo.ru

Сухой май - в центре Уральского федерального округа (в Екатеринбурге, Перми, Ханты-Мансийске, Сургуте), а также в Амурской области.

Очень мокрый месяц ждет Мурманскую область, часть Карелии и Архангельской области, юг Поволжья - Волгоград и Астрахань, Иркутскую область, Хабаровский край, Приморье, Сахалин.

ИЮНЬ

Аномально теплое начало лета ожидается лишь на Крайнем Севере, от Нарьян-Мара до Хатанги.

Прогноз синоптиков на июнь. ФОТО meteoinfo.ru

Дефицит осадков в июне - в Сибири, от Хатанги на севере до Енисейска на юге, а еще в Амурской области.

Дождливый июнь синоптики обещают в средней полосе: в Москве, Туле, Курске, Нижнем Новгороде; а также в Иркутской области и в части Магаданской.

ИЮЛЬ

Жарче обычного июль будет во многих волжских и уральских регионах: Татарстане, Удмуртии, Башкортостане, Пермском край, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области.

Прогноз синоптиков на июль. ФОТО meteoinfo.ru

Сушь - в некоторых районах Красноярского и Хабаровского краев.

Мокрая середина лета ожидается на юге Уральского федерального округа, в Забайкале и Магаданской области.

АВГУСТ

Аномально жаркий август может случиться в центре Сибирского федерального округа: Красноярск, Кемерово, Братск, Томск, Усть-Илимск...

Прогноз синоптиков на август. ФОТО meteoinfo.ru

Дефицит осадков - в Якутии, Красноярском и Хабаровском краях. А избыток дождей - на Урале и в Поволжье (Самара, Волгоград, Астрахань).

СЕНТЯБРЬ

По температуре ни теплых, ни холодных аномалий синоптики не ждут. Сухой сентябрь ожидается в Крыму (вот вам и бархатный сезон!), а также во многих регионах на юге Европейской части России: Рязань, Воронеж, Саратов, Волгоград, Астрахань.

Прогноз синоптиков на сентябрь. ФОТО meteoinfo.ru

Сухо в Забайкалье и Приморье. Дождями встретят осень жители Омской и Новосибирской областей, а также Алтая.