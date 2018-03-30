Как "летающая собака" стала звездой интернета

СЕГОДНЯ 13:05 2018-03-30T13:03:40+03:00

Судя по снимкам, добродушный пес Зандр не бегает по земле, а буквально парит над ней [фото]

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Зандр, четырехгодовалый пес породы венгерская выжла, стал звездой интернета после того, как его хозяйка Сьюзен Спинк разместила в Сети фотографии парящего в воздухе питомца. Его тут же обозвали «собакой-летякой», а фотографии разошлись не только по соцсетям, но и по новостным агентствам. Спинк создала для пса аккаунт в Фейсбуке под названием Zander the Flying Dog, на него подписались тысячи пользователей.

Зандру четыре года. Фото: Сьюзен Спинк

Сьюзен Спинк живет в шотландском Арброте, управляет фермой, увлекается фотографией. Размещая фото своего домашнего любимца в Фейсбуке, женщина и не надеялась на такую популярность.

Зандр очень любит носиться, прыгать, играть с другими собаками. Фото: Сьюзен Спинк

Однажды Спинк гуляла с псом по пляжу и сфотографировала, как животное носится по побережью. Просматривая снимки дома, Спинк заметила, что запечатленный в прыжке пес словно парит в воздухе. Спинк показалось это забавным, и она разместила фотографии на своей страничке в соцсети. Они понравились многим, Спинк многие советовали создать специальную группу имени Зандра, и женщина согласилась.

Фото: Сьюзен Спинк

«Я не могла поверить, что мой снимок вызовет такой отклик, все говорили, что я должна создать ему страницу. Это и послужило началом», - рассказывает Спинк.

Аккаунт быстро набрал сотни подписчиков. В течение суток хозяйке пса позвонили несколько зарубежных информационных агентств. После освещения в СМИ аккаунт Зандра разросся до тысяч подписчиков.

Фото: Сьюзен Спинк

По словам Спинк, Зандр - добрый, ласковый пес, который любит спать у нее на коленях. Однако еще больше Зандр любит резвится, играть с другими собаками, также неплохо справляется с уходом за… морскими свинками. А также Зандр ревнив и вряд ли потерпит в семье другую собаку.