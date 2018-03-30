Иван Охлобыстин: «Самое главное, чего нельзя делать с детьми – это их не уважать»

СЕГОДНЯ 12:35 2018-03-30T12:59:16+03:00

«Это один из самых безбашенных, самых одаренных, самых экспрессивных, самых неукротимых персонажей в кинематографии… Я считаю, что это Александр Сергеевич Пушкин 21 века», – так об Иване Охлобыстине говорит его коллега Вадим Демчог

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А что по этому поводу думает сам Иван? Об этом он расскажет на канале «ТВ Центр» в программе «Мой герой» во вторник, 3 апреля, в 13:35. А пока – фрагменты беседы Татьяны Устиновой и актера, режиссера, сценариста Ивана Охлобыстина – эксклюзивно для сайта kp.ru.

Разговор ведущей и актера начался весьма неожиданно. Услышав от Устиновой, что он очень умный, Иван парировал: «Это иллюзорно. Я набитый дурак». Впрочем, дальнейшая беседа показала, что ох, лукавит Иван Иванович.

Иван в гостях у "Комсомольской правды".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– Кем были ваши родители?

– Папа у меня военный врач. Причем очень взрослый человек – 1905 года рождения. Мою прабабушку по материнской линии это всегда очень удручало, потому что она-то была 1904 года рождения… Папа женился на моей 19-летней маме, когда ему было 62 года. Но выглядел он лет на 40, подтягивался 19 раз. Не курил, не пил. Мама окончила Баумана, приехала на практику к своей маме, которая была медсестрой и работала в центре реабилитации в Тульской области, который как раз возглавлял мой отец.

До 4-5 класса я жил с бабушкой и прабабушкой, поскольку моя мама училась, а папа к тому времени сбежал. Но осуждать его нельзя. Ему войны, которые он прошел, помешали удержать семью, стать хорошим отцом.

С Федором Добронравовым.Фото: Михаил ФРОЛОВ

– В Москву когда приехали?

– В пятом классе. Сначала жили в коммуналке. Потом маме дали однокомнатную квартиру на Войковской, где я и ходил в школу. Но в восьмом классе меня там категорически отказались оставлять, потому что я дурак набитый был, троечник. Мама говорила: «Ты будешь пэтэушником». И я стал пэтэушником – до армии отучился на оператора ЭВМ. Я же был фанатом Стругацких, особенно «Понедельник начинается в субботу». И для меня это было прекрасное время… Потому я ушел в армию, вернулся, поступал во ВГИК.

– И началось кино…

– Да, в 90-е. Я сидел в общаге с друзьями – узбеком и таджиком. Мы пили ташкентский 95-й чай и беседовали, по-моему, об йогической практике. И тут прибегает Ренат Давлетьяров, говорит, что меня хочет снимать Никита Тягунов, и там еще Мамонов. А я не хотел быть артистом. Но он мне мотивировал так: «Девчонки, море, халява, выпивка, деньги!». И я согласился…. Кино-то было хорошее, авторское, я за него получил приз на «Кинотавре» за лучшую мужскую роль (Речь идет о фильме Никиты Тягунова «Нога», 1991. – Прим. ред.).

В фильме Павла Лунгина "Царь".Фото: кадр из фильма

– У вас роль в фильме «Царь» очень непростая. Как вам жилось после нее?

– После выхода фильма «Царь» было много претензий, мне говорили: «Как ты мог такого черта играть? Ты же священник!»… Я очень не хотел лишаться того, что к тому времени имел. Благо, меня выслушал патриарх и принял мою точку зрения. Я написал ему открытое письмо и объяснил ситуацию, попросил запретить меня к служению, пока снимаюсь в кино, чтобы не было повода к моему осуждению. Знаете, для меня важнее Церковь, нежели моя частная жизнь.

– У Алана Милна есть такая мысль, что человек, когда женится, то может переживать каждое событие своей жизни дважды – один раз по-настоящему, а второй – рассказывая о нем жене. Вы с женой Оксаной вместе переживаете события вашей жизни?

Иван Охлобыстин с семьей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– Знаете, Оксана не прочитала ни одного моего сценария, ни одной пьесы… Фильмы-то чудом посмотрела – и то ее дети заставили. А так очень сложно с ней что-то переживать. Она вещь в себе. Что-то ей рассказывать – это очень неблагодарное дело. Это как кричать ночью в колодец на кладбище – ничего хорошего в ответ не услышишь. У нее на все критический взгляд, она очень остроумная.

– Вы подкаблучник?

– Я раб рабский. У Оксаны в нашей семье кличка есть – «Мать – Сыра Земля». На ней все стоит. Когда она меня оставляет минут на двадцать наедине с детьми, у меня возникают мысли о дробовике… Я считаю себя обязанным обеспечивать наиболее комфортное существование моей семьи. Она же все распределяет, все знает, и с моих плеч сняла все. Я занимаюсь только сам собой.

– Оксана обеспечивает быт. Но вот папа приехал после съемки. И что?

– Ничего. Знаете, легче ребенку один раз по заднице дать, чтобы он не кормил гномиков в розетке, чем прочитать ему пять книг Спока. Самое главное, чего нельзя делать с детьми – это их не уважать.

На праздновании юбилея. 50 летФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

– А вы их пересчитываете?..

– (Смеется). Легче новых родить. Когда мы жили в Тушино, у нас была небольшая квартира, а у меня комната прямо напротив входной двери. Я лежу на диванчике, мимо кто-то идет. И за долю секунды мне нужно либо вспомнить, как зовут, либо сказать «Эй, ты». И теперь дети надо мной издеваются: «Эй, я» принес тебе чай». (Хохочет).