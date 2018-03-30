2018-03-30T14:10:50+03:00
Наука

В Яндекс.Погоде появилась карта для аллергиков

Она покажет где, когда и насколько интенсивно цветут растения
Григорий ПУШКАРЁВ
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Яндекс запустил карту для аллергиковЯндекс запустил карту для аллергиковФото: Анастасия ОСИПОВА
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В сервисе “Яндекс.Погода” стала доступна карта, которая отражает актуальную концентрацию пыльцы в регионе пользователя. Она приводит информацию о 15 основных аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, а также части Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств.

Как рассказали специалисты Яндекс.Погоды, сервис показывает прогноз концентрации каждого аллергена на неделю вперед. Для этого используются данные компании Aerostate. При расчете разработчики учитывают ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков. Кроме этого, новая карта позволяет увидеть долгосрочный прогноз цветения с учетом статистики за семь лет.

“Учет актуального прогноза погоды позволяет сообщать даже о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Москве может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут в городе. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города”, - рассказали в компании.

Среди прочих достинств, новая карта позволяет увидеть долгосрочный прогноз цветения с учетом статистики за семь лет.

Среди прочих достинств, новая карта позволяет увидеть долгосрочный прогноз цветения с учетом статистики за семь лет.

Карта пыльцы вместе с картами температуры, давления и ветра доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств.

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