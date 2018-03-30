2018-03-30T14:41:09+03:00
Общество

Не уважил «памятную дату» - присядь на 3 года, Дорогой?..

Почему «необщепринятое» мнение о событиях истории или критика власти в соцсетях становятся поводом для сведения счетов и даже ареста
Владимир ВОРСОБИНОбозреватель
Поделиться:
Комментарии: comments1
Игорю Дорогому, долго рассуждавшему в «Одноклассниках» о делах давно минувших дней, о российской истории – «светит» три года тюрьмы.Игорю Дорогому, долго рассуждавшему в «Одноклассниках» о делах давно минувших дней, о российской истории – «светит» три года тюрьмы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Уверен, что лет через десять им будет стыдно.

И следователи, ведущие уголовные дела, например, как в случае с магаданским журналистом Игорем Дорогим, уверен, будут оправдываться:

- А я виноват, что в России были идиотские законы и за высказанное мнение можно было сесть?

Скажут, что времена были такие. С экстремизмом в интернете боролись, чтобы не раскачивать лодку, то-се… А так как лес рубят – щепки летят, то перегнули малость, проредили слишком словооохотливых…

Например, Игорю Дорогому, долго рассуждавшему в «Одноклассниках» о делах давно минувших дней, о российской истории – «светит» три года тюрьмы.

За (цитирую) «умышленное преступление против мира и безопасности и человечества» (таков он нынче, высокий прокурорский штиль).

Из обывательского интереса – как не стать планетарным злодеем и не провиниться перед всем человечеством, пытаюсь разобраться.

Итак, наш Дорогой в полемическом пылу (на его страничке шли исторические споры и виртуальные драки) обозвал Маршала Жукова – мародером. За это ему вменили статью 354.1 УК РФ. Пункт третий «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России».

Возникает много вопросов сразу. Сначала к депутатам, принявшим этот закон: если сведения о «памятных датах» исторически обоснованы (как в случае с Жуковым – ведь советская таможня, увы, действительно задержала семь вагонов мебели, по документам принадлежащих маршалу, и об этом есть докладная записка Абакумова Сталину), то их следует скрывать из уважения к обществу? И кто будет решать – что нужно знать обществу, а что лучше не упоминать, – опять-таки прокурор?!

И вопрос следствию – ребята, ау! - почитайте внимательно хотя бы то, что приняли наши неугомонные депутаты, неужели Жуков – это памятная дата? Великий полководец - да. Хотя и не без греха… Но уж никак не «памятная дата».

Идем дальше.

Дорогой написал, что Кантария водрузивший знамя над Рейхстагом, участвовал в фото-постановке (та же статья УК 354.1). И обвиняемый, силясь понять логику следствия, пишет: «О том, что это была постановка, есть воспоминания и самого Мелитона Варламовича (Кантария, – ред,), и фотографа Халдея. Я этим... из Центра «Э» и СК даю ссылки на исторические публикации и документы, но они ссылки не читают, у них другая задача — ущучить такую крупную рыбу, как я.»

А теперь самое печальное. И как многим покажется – все объясняющее.

Дорогой разместил плакат с изображениями Степана Бандеры, с подписью «Нацiональнi героï Украïни, Герой Украïни Степан Бандера». И усугубил это публикацией фото "Бессмертного полка" с надписью "Марш швали".

«А вот за это - точно на нары!» - скажут наши читатели, и уверен, добавят: «И плевать – законно это или нет».

А теперь смотрим внимательно.

На том фото мужики в кожаных куртках несут портрет Лаврентия Берии.

И обвиняемый утверждает, что швалью он назвал именно их…

Но ему по совокупности с Бандерой влепили, конечно, "Оправдание нацизма" и теперь магаданец Дорогой вполне может отправиться «в Магадан» года на три.

То есть типичный современный сюжет, когда к людям, уверенным, что они могут высказывать свое мнение, приходят следователи. И говорят им ласково: вы серьезно так считаете? Распишитесь под протоколом.

- Но я же имею право так думать, - блеют те в ужасе, догадываясь, конечно, что уже нет. Что прошли времена, когда историки, журналисты имели право смело спорить: кто есть кто. Взвешивать степени злодейства и чистоты. К примеру, кто Бандера? Борец за украинскую независимость или прихвостень Гитлера? Или и то и другое одновременно? Раньше, уличив человека во лжи или еще хуже - в идеологическом людоедстве, оппонента всенародно пороли, говоря культурно – подвергали общественному остракизму. И праздновали настоящую победу.

Сейчас все стало проще – пишешь на интернет-оппонента донос, тяп-ляп и готов для прокурорской отчетности наш Игорь Дорогой, «враг мира, безопасности и человечества».

И заскрипело колесо правосудия, и потянулись гуськом на нары те, кто по глупости «лайкнул», от большой образованности написал или по пьяни что-то ляпнул. Счет пошел уже на сотни.

Историй тьма.

Опубликовал один архангельский мужик в сети знаменитое фото из учебника – советских солдат, бросающих поверженные немецкие знамена на параде Победы 1945 года. А ему вменили статью 20.3 КоАП и штраф, мол он тем самым пропагандирует нацистские символы...

Ну а если кто-то мэра гадом обозвал, губера проклял, или (страшно сказать!) в федеральных властях усомнился…

К примеру самарский поэт-матерщинник Гутин написал местному мэру открытое письмо, от лица всех замученных нечищенно-раздолбленными дорогами. Этот памятник современного эпистолярного жанра начинался словами: “Дорогой, с…, мэр нашего города. Дорогой Олег, с…, Борисович” и заканчивающиеся “на дорогах у нас песец, ад и пакистан”.

В итоге – обыск и уголовная статья “клевета”. А вдогонку грозное заявление мэра: «это является публичным оскорблением представителя власти при исполнении должностных обязанностей”

С беспокойным общественником из Торопца Владимиром Егоровым, мучившего местных чиновников обвинениями в коррупции и беззаконии, справились тем же способом. После поджога его дома, он в сердцах написал отчаянный, проклинающий всю власть, пост. И вот на днях начнется суд над ним – обвинение в экстремизме.

Ну а томского общественника Тюменцева за ролик «против беспредела чиновников и маршрутчиков» вообще посадили на 5 лет…

То есть вроде бы карают за оскорбление общественных чувств, а если приглядеться – все больше для отчетности, да за сословную чиновничью обиду…

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Владимир ВОРСОБИН

 
Читайте также
Заживем задорно:«Pornhub» подарил всем пятерым жителям дикого поселка под Самарой премиум-подписку
Самый популярный порносайт в мире решил поощрить жителей населенных пунктов с обидными названиями. В список попало только одно местечко из России - и то глухой поселок
Я не боюсь стать должницей: Читательница КП стала обладательницей миллионной карты рассрочки «Халва»
Оксана Ермилова из Владимира, работающая мама двоих детей, стала миллионным обладателем карты рассрочки "Халва" от "Совкомбанка". Женщину поощрили экскурсией по редакции ИД "Комсомольская правда" и другими приятными бонусами
Новости 24
Косачев о реакции США на «ответную» высылку дипломатов: задира жалуется на то, что ему дали сдачи
Госдума назвала решение МИД РФ закрыть консульство США в Санкт-Петербурге "разумным и логичным"
Оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности
Азиаты едут в Россию лечить зубы
Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина
Ипотечные ставки опустятся на 1,5% за год
Чайка: все торговые центры в России проверят в течение месяца
Эстонские наркоманы украли у офицера НАТО флешки с секретными данными
Школьникам упростят обязательный ЕГЭ по иностранному языку
В МИД России вызваны послы Великобритании, Германии и Франции
Путин подал декларацию о доходах за 2017 год
Российский самолет переехал мужчину в аэропорту Лондона
Использованный асфальт начнут подмешивать при укладке нового
Российские врачи за сутки оказали медицинскую помощь 135 жителям Сирии
"Жизнь - страдания": Рэперу DMX дали год тюрьмы за неуплату налогов
Рособрнадзор привлек студентов для проверок вузов
В России успешно испытан новейший ЗРК «Багульник»
Киев и Донбасс ведут переговоры по внушительному обмену пленными
Песков опроверг сообщения о словах Трампа про гонку вооружений
"Наши котики": "Нафтогаз" придумал ласковое прозвище для "Газпрома"
Прощание с Олегом Анофриевым завершилось в Москве
В процессе согласования списков пленных в Донбассе достигнут прогресс
Во Флориде на побережье нашли обломки корабля XVIII века
Петр Порошенко торжественно поздравил украинцев с появлением в стране сети 4G
Военные Израиля убили палестинца, приблизившегося к границе сектора Газа
Наследный принц Саудовской Аравии: через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном