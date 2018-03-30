Не уважил «памятную дату» - присядь на 3 года, Дорогой?..

СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-30T14:41:09+03:00

Игорю Дорогому, долго рассуждавшему в «Одноклассниках» о делах давно минувших дней, о российской истории – «светит» три года тюрьмы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Почему «необщепринятое» мнение о событиях истории или критика власти в соцсетях становятся поводом для сведения счетов и даже ареста

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Уверен, что лет через десять им будет стыдно.

И следователи, ведущие уголовные дела, например, как в случае с магаданским журналистом Игорем Дорогим, уверен, будут оправдываться:

- А я виноват, что в России были идиотские законы и за высказанное мнение можно было сесть?

Скажут, что времена были такие. С экстремизмом в интернете боролись, чтобы не раскачивать лодку, то-се… А так как лес рубят – щепки летят, то перегнули малость, проредили слишком словооохотливых…

Например, Игорю Дорогому, долго рассуждавшему в «Одноклассниках» о делах давно минувших дней, о российской истории – «светит» три года тюрьмы.

За (цитирую) «умышленное преступление против мира и безопасности и человечества» (таков он нынче, высокий прокурорский штиль).

Из обывательского интереса – как не стать планетарным злодеем и не провиниться перед всем человечеством, пытаюсь разобраться.

Итак, наш Дорогой в полемическом пылу (на его страничке шли исторические споры и виртуальные драки) обозвал Маршала Жукова – мародером. За это ему вменили статью 354.1 УК РФ. Пункт третий «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России».

Возникает много вопросов сразу. Сначала к депутатам, принявшим этот закон: если сведения о «памятных датах» исторически обоснованы (как в случае с Жуковым – ведь советская таможня, увы, действительно задержала семь вагонов мебели, по документам принадлежащих маршалу, и об этом есть докладная записка Абакумова Сталину), то их следует скрывать из уважения к обществу? И кто будет решать – что нужно знать обществу, а что лучше не упоминать, – опять-таки прокурор?!

И вопрос следствию – ребята, ау! - почитайте внимательно хотя бы то, что приняли наши неугомонные депутаты, неужели Жуков – это памятная дата? Великий полководец - да. Хотя и не без греха… Но уж никак не «памятная дата».

Идем дальше.

Дорогой написал, что Кантария водрузивший знамя над Рейхстагом, участвовал в фото-постановке (та же статья УК 354.1). И обвиняемый, силясь понять логику следствия, пишет: «О том, что это была постановка, есть воспоминания и самого Мелитона Варламовича (Кантария, – ред,), и фотографа Халдея. Я этим... из Центра «Э» и СК даю ссылки на исторические публикации и документы, но они ссылки не читают, у них другая задача — ущучить такую крупную рыбу, как я.»

А теперь самое печальное. И как многим покажется – все объясняющее.

Дорогой разместил плакат с изображениями Степана Бандеры, с подписью «Нацiональнi героï Украïни, Герой Украïни Степан Бандера». И усугубил это публикацией фото "Бессмертного полка" с надписью "Марш швали".

«А вот за это - точно на нары!» - скажут наши читатели, и уверен, добавят: «И плевать – законно это или нет».

А теперь смотрим внимательно.

На том фото мужики в кожаных куртках несут портрет Лаврентия Берии.

И обвиняемый утверждает, что швалью он назвал именно их…

Но ему по совокупности с Бандерой влепили, конечно, "Оправдание нацизма" и теперь магаданец Дорогой вполне может отправиться «в Магадан» года на три.

То есть типичный современный сюжет, когда к людям, уверенным, что они могут высказывать свое мнение, приходят следователи. И говорят им ласково: вы серьезно так считаете? Распишитесь под протоколом.

- Но я же имею право так думать, - блеют те в ужасе, догадываясь, конечно, что уже нет. Что прошли времена, когда историки, журналисты имели право смело спорить: кто есть кто. Взвешивать степени злодейства и чистоты. К примеру, кто Бандера? Борец за украинскую независимость или прихвостень Гитлера? Или и то и другое одновременно? Раньше, уличив человека во лжи или еще хуже - в идеологическом людоедстве, оппонента всенародно пороли, говоря культурно – подвергали общественному остракизму. И праздновали настоящую победу.

Сейчас все стало проще – пишешь на интернет-оппонента донос, тяп-ляп и готов для прокурорской отчетности наш Игорь Дорогой, «враг мира, безопасности и человечества».

И заскрипело колесо правосудия, и потянулись гуськом на нары те, кто по глупости «лайкнул», от большой образованности написал или по пьяни что-то ляпнул. Счет пошел уже на сотни.

Историй тьма.

Опубликовал один архангельский мужик в сети знаменитое фото из учебника – советских солдат, бросающих поверженные немецкие знамена на параде Победы 1945 года. А ему вменили статью 20.3 КоАП и штраф, мол он тем самым пропагандирует нацистские символы...

Ну а если кто-то мэра гадом обозвал, губера проклял, или (страшно сказать!) в федеральных властях усомнился…

К примеру самарский поэт-матерщинник Гутин написал местному мэру открытое письмо, от лица всех замученных нечищенно-раздолбленными дорогами. Этот памятник современного эпистолярного жанра начинался словами: “Дорогой, с…, мэр нашего города. Дорогой Олег, с…, Борисович” и заканчивающиеся “на дорогах у нас песец, ад и пакистан”.

В итоге – обыск и уголовная статья “клевета”. А вдогонку грозное заявление мэра: «это является публичным оскорблением представителя власти при исполнении должностных обязанностей”

С беспокойным общественником из Торопца Владимиром Егоровым, мучившего местных чиновников обвинениями в коррупции и беззаконии, справились тем же способом. После поджога его дома, он в сердцах написал отчаянный, проклинающий всю власть, пост. И вот на днях начнется суд над ним – обвинение в экстремизме.

Ну а томского общественника Тюменцева за ролик «против беспредела чиновников и маршрутчиков» вообще посадили на 5 лет…

То есть вроде бы карают за оскорбление общественных чувств, а если приглядеться – все больше для отчетности, да за сословную чиновничью обиду…