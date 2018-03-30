Алисе Вокс предлагали надеть черное белье перед визитом в номер к Шнурову: певица рассказала о домогательствах в группе «Ленинград»
«Комсомолка» первой написала о том, что из группы «Ленинград» уходит солистка Алиса Вокс - буквально на пике славы, которая обрушилась на нее с выходом песни про лабутены. Ходило много слухов, почему же так случилось. Основной - причиной были деньги, мол, Сергей Шнуров платил девушке весьма скромно, хотя пахать ей приходилось немало. Случился конфликт, поэтому пришлось распрощаться. Но, как оказалось, были и причины интимного характера, которые не в последнюю очередь повлияли на отношения лидера коллектива и певицы.
Сейчас 30-летняя Алиса занимается сольным творчеством. Накануне выхода своего нового альбома «Поп» она дала пресс-конференцию, на которой раскрыла детали взаимодействия между членами группы.
- Так как я профессионал высокого класса, хорошая вокалистка, то пытаться предлагать мне какие-то преференции за «поехали ко мне, я сейчас тебя спродюссирую», по меньшей мере глупо. Это можно говорить девочкам, которые не могут и двух нот спеть. Но, безусловно, определенный флер постоянного харассмента был. Шуточки скабрезные и все такое присутствовали в «Ленинграде» всегда. Это было до меня, и после меня - я уверенна. Совсем абстрагироваться от этого невозможно. И это сильно действует тебя на нервы.
Дальше Алиса Вокс привела один пример из ее прошлой жизни в «Ленинграде» и взаимоотношениях с Сергеем Шнуровым:
- Звонит, например, тебе директор группы и говорит: - «Алис, тебя Серега ждет в номер, надень черное белье и поднимайся». И вот ты сидишь в своем номере и думаешь - а что это было? Это он так пошутил? На этом я закончила свою работу в группе «Ленинград». «Ленинграду» никогда не хватало внутренней деловой этики. В моем коллективе никому не приходит в голову как-то грязно пошутить.
Артистка не стала вдаваться в подробности, позволял ли такое отношение к ней сам Сергей, примерный семьянин, который не раз публично признавался в любви к супруге Матильде.
Вокс призналась, что со Шнуровым у нее были отношения лучше, чем у других солисток «Ленинграда»:
- Любое расставание с человеком, с которым ты был близок, все же не проходит легко. Мы с ним скорее были единомышленники. Я была, наверное, единственной из всех солисток, которая была самой приближенной, своим парнем.
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