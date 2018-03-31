Не забудьте сохранить свои файлы! Как отметить Всемирный день бэкапа

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-30T15:31:00+03:00

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31 марта – Всемирный день бэкапа. Этот профессиональный среди компьютерщиков термин означает резервное копирование системных или любых других файлов. И сегодня «КП» рекомендует всем навести порядок в своих рабочих файлах, а самые ценные из них сохранить на дополнительных информационных носителях.

ДОСАДНЫЕ ПОТЕРИ

Из-за несвоевременного резервного копирования в мире каждую секунду теряется огромное количество информации. Причин для этого множество. Чаще всего, это отказ оборудования, человеческий фактор, ошибки программного обеспечения или вирусные и кибератаки.

В мае 2013-го в одном из дата-центров Департамента по делам ветеранов США произошел неприятный инцидент. Около 500 тысяч личных записей были окончательно стерты в результате человеческой ошибки, которая привела к потере ведомственных деталей, данных по кредитам и т.д. Восстановить утраченную информацию в полном объеме не удалось.

В апреле 2015 года легендарный гитарист группы «Metallica» Крик Хэммет во время записи подкаста «The Jasta Show» признался, что хранил 250 партий из нового альбома на единственном электронном носителе – личном iPhone, который был безвозвратно утерян артистом, оставив в его памяти лишь 8 партий из 250-ти.

Летом 2016-го года из-за компьютерного сбоя руководство ВВС США потеряло все данные о внутренних расследованиях за последние 12 лет. Электронный мир поглотил информацию о мелких трудовых спорах, крупных делах, возможных мошенничествах, а также все жалобы и результаты внутренних расследований. Тогда управлением базами данных занималась компания Lockheed Martin, которая не смогла самостоятельно восстановить информацию, не имея резервных копий. В результате ВВС пришлось обращаться за помощью к представителям Пентагона и частным IT-компаниям.

В середине марта 2018-го года в информационных недрах британской полиции пропала база данных насильников и педофилов, которых регистрировали на протяжении последних 10 лет. В базе числились имена более 500 человек, которые теперь еще предстоит восстановить.

ОБРАТИТЕСЬ В «БЮРО НАХОДОК»

Понятно, что последствия подобных инцидентов могут иметь не только локальный характер, но и нанести ущерб целой стране или даже миру. Поэтому ответственные пользователи ПК, и в особенности коммерческие компании, государственные и военные структуры, в обязательном порядке должны иметь собственное «бюро находок».

Им могут стать переносные накопители данных (флэшки, съемные жесткие диски), запасной компьютер или интернет-хранилища. Какой способ бэкапа сегодня самый надежный КП рассказал доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Петр Лазаренко.

- Где лучше всего хранить данные?

- Каждый вариант бэкапа по-своему хорош и по-своему далек от идеала. Для создания личных бэкапов может быть порекомендован традиционный способ с использованием съемного жесткого диска и специализированного программного обеспечения для автоматического резервного копирования, к примеру, бесплатные программы – Cobianbackup, FBackup. В настоящее время широко распространен среди пользователей вариант создания бэкапа с использованием облачных ресурсов, когда ваши файлы хранятся на удаленных серверах частных компаний. Однако бесплатный объем доступного места в таких облаках обычно серьезно ограничен. При этом следует не забывать про возможные проблемы с конфиденциальностью.

- Редко, но по иронии судьбы случается и так, что дорогой сердцу ноутбук приказал долго жить, а флешка с бэкапом куда-то задевалась. Все ли потеряно в таком случае?

- В накопителях на жестких магнитных дисках (HDD) одной из наиболее частых поломок является выход из строя механизма позиционирования магнитной головки, отвечающей за считывание информации. То есть информация на магнитных пластинах остается в сохранности, но считать ее без проведения ремонтных работ невозможно. Таким образом, необходимо поменять или отремонтировать этот считывающий элемент или пересохранить информацию напрямую с неповрежденных пластин на специальном стенде. Провести восстановление возможно даже после пожара и наводнения, однако, все будет зависеть от температуры и длительности воздействия воды на ваш диск. Физическая целостность магнитных дисков или матрицы ячеек является основным требованием восстановления информации с HDD и твердотельных запоминающих устройств (SSD) соответственно.

ПОКОПАЙТЕСЬ В ПУСТОЙ КОРЗИНЕ

- А если пользователь удалил что-то в корзину, а потом очистил ее – это приговор? С глаз долой из сердца вон?

- При таком удалении операционная система помечает файл как пустой, и вы просто перестаете его видеть. Но на запоминающем устройстве он еще сохранен и может быть восстановлен до того момента, пока ячейки памяти не будут перезаписаны. То же самое касается и процесса форматирования. Если вы случайно удалили что-то из корзины или провели процесс форматирования, необходимо сразу завершить работу с запоминающим устройством и приступить к восстановлению информации с помощью специальных утилит. Однако использовать утилиты самостоятельно крайне нежелательно – там тоже есть свои нюансы, которым требуется рука и сердце мастера.

- Безвозвратная потеря информации может произойти вследствие ее долгого хранения на носителях. Как быть в таких случаях?

- В привычных нам флешках и SSD дисках потеря информации может произойти за счет постепенного стекания заряда с плавающего затвора. Этот процесс неизбежен, поэтому выходом из этой ситуации может быть периодическое пересохранение информации или же переход на более новые и надежные запоминающие устройства, которые сейчас разрабатываются учеными по всему миру. Наш Институт перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ, например, в настоящий момент активно занимается разработкой оптической и электрической энергонезависимой фазовой памяти (PCM), в которой время хранения информации может достигать ста лет. Принцип записи информации в PCM устройствах основан на существенном изменении электрических и/или оптических свойств под воздействием импульсов лазерного излучения или тока. По быстродействию и радиационной стойкости фазовая память уже значительно опережает наиболее распространенную в настоящий момент флэш-память.

БЕРЕГИТЕ ПАМЯТЬ И ДЕНЬГИ

- Сколько в среднем стоит восстановление информации?

- Возврат утраченной информации с внешних записывающих устройств может стоить от 3 до 30 тысяч рублей, в зависимости от поломки. Исправить логические ошибки, часто возникающие при аварийном завершении копирования информации, стоит в разы дешевле, чем вернуть к жизни жесткий диск, подвергшийся изрядному механическому воздействию. Однако, когда информация по-настоящему ценная, вопрос цены имеет второстепенное значение. Главное – это вернуть утраченное. А чтобы не попадать в неприятные ситуации и не страдать потерей памяти, берегите ее – не забудьте сохраниться.