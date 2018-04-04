Поворот нефтяных рек

СЕГОДНЯ 15:45 2018-04-04T16:27:19+03:00

У нефтяного причала построят питомник для моллюсков и форели. Приморск станет вторым портом России, где для контроля чистоты воды будут выращивать «маркерные» аквакультуры

Акваполигон – «вишенка на торте» большого проекта по повороту российских нефтяных рек из Прибалтики.

Зеленая водоросль Cladophora glomerata. Фото: Александр АНЦУЛЕВИЧ

- Здесь у нас зона искусственных рифов. На них вырастут водоросли, а рядом в садках начнем разводить рыб и моллюсков.

Двустворчатый моллюск Dreissena polymorpha. Фото: Александр АНЦУЛЕВИЧ

Глубина акваполигона – от 6,5 до 14 метров, – мы идем по причалу с генеральным директором ООО «Транснефть – Порт Приморск» Максимом Кудиновым, который рассказывает мне о планах по развитию акватории.

- Первым был порт Козьмино, конечная точка нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. В 2010 году в Козьмино начали выращивать морских гидробионтов. Сначала - морских гребешков, потом подселили тихоокеанских мидий и ламинарию японскую. Приморск – это уже второй экополигон «Транснефти», где чистоту воды в нефтеналивном порту контролирует сама природа, – продолжает Кудинов.

Гендиректор порта "Приморск" Максим Кудинов возглавил журналистский десант

От Владивостока до Балтики

В Приморске опыт Козьмино решили повторить в еще большем масштабе и с научным обоснованием – идет разработка научно-исследовательской программы по применению аквакультур для экомониторинга всего Финского залива в зоне влияния объектов «Транснефти». Внимание к экологии диктует расположение порта в одном из красивейших мест побережья с уникальной фауной и флорой.

Балтийский сиг Сoregonus lavaretus. Фото: Александр АНЦУЛЕВИЧ

В летописях первое упоминание о поселении Берёзовское, так ранее именовался Приморск, относится к 1268 году. Сейчас об этом напоминает Березовый (Бьеркский) архипелаг – десяток островов в 2-3 километрах от берега. Острова защищают прибрежную зону от яростных балтийских штормов. На островах создан заказник “Березовые острова” – особо ценный природный объект, охраняемый международной Рамсарской конвенцией. Здесь водятся лоси, лисы, зайцы, американские норки, белки, около 210 видов перелетных птиц. В мелководных бухтах нерестятся щука, судак, лещ, окунь, сиг, а в ручьях – форель.

Форель Oncorhynchus mykiss. Фото: Александр АНЦУЛЕВИЧ

До войны здесь были дачи состоятельных финнов. До сих пор летом население Приморска (около 5,5 тыс. человек) удваивается за счет дачников.

- С самого начала строительства порта экологии уделили особое внимание. Очистные сооружения поверхностных, сточных и технологических вод заработали вместе с нефтяным терминалом в 2001 году. Одновременно были реконструированы очистные сооружения в самом Приморске и повышены требования к экологии стоков портовых предприятий города, – рассказывает Максим Кудинов.

Максим Кудинов рассказывает о планах по развитию акватории.

Капитаны заходящих в порт танкеров первыми оценили жесткие требования к балластной воде. Вода может забираться только в определенных точках Северного и Балтийского морей и только в отдельные от нефти емкости. Капитаны обязаны сообщать координаты точек забора балластной воды. Слив из танкеров только чистой морской воды и строгие требования к очистке стоков привели к тому, что содержание нефтепродуктов в проливе Бьёркезунд, разделяющем Приморск и Березовый архипелаг, снизилось более чем в три раза – с 0,6 мг/л до 0,018 мг/л.

– Вода вдоль порта чистая, не хуже, чем на пляжах самого Приморска, – смеется дачник Александр Мишура. – Тут рядом с портом летом вместе с нами купаются и жители поселка, и работники порта…

Нефтяные танкеры не помеха

- Почему для контроля чистоты портовой воды была выбрана ламинария, водоросль с Дальнего Востока? – тираню я руководителя программы «Экомониторинг» Семена Пигарева. «Понимаете, мы изначально выбирали виды, особенно чувствительные как к кратковременным флуктуациям загрязнений, так и накопленным за длительный период. Ламинария идеально для этого подходит», – объясняет Пигарев.

После того, как все «шишки» по экологии акватории, что бы ни было их причиной, стали прилетать в «Транснефть», госкомпания стала мониторить акваторию не только у принадлежащих ей объектов, но и во всем порту. Система быстрого контроля и реагирования получилась настолько удачной, что ее сегодня применяют и в других портах страны. Результат не замедлил сказаться – во всех морских портах России быстро восстанавливаются характерные для них экосистемы, возвращаются на привычные места обитания флора и фауна.

Заселение акваполигона в Приморске нефтяники начнут с зеленых водорослей (Cladophoraglomerata), двустворчатых моллюсков (Dreissenapolymorpha) и лососевых (кумжа и форель). Потом у причалов начнет плескаться знаменитый балтийский сиг (Сoregonuslavaretus) и корюшка (Osmeruseperlanus). В перспективе будет полностью восстановлено число популяций рыб традиционной морской фауны финского побережья.

В порту "Приморск" проводится постоянный мониторинг акватории. Фото: «Транс-медиа»

– Финский залив – комфортное место для рыбы и водорослей. Вода достаточно холодная для повышенного содержания кислорода, который беспрепятственно проникает в воду и зимой - залив в основном не замерзает. Здесь много подводных камней на мелководье, на которых закрепляются водоросли, – рассказывает сотрудник ООО «Транснефть – Порт Приморск» Алексей Крючков. – Когда-то залив, Ладожское, Онежское и множество других озер вдоль побережья были полны рыбой. Мы сейчас не представляем, насколько богатые были здесь уловы. В позапрошлом веке в Неве без проблем ловили белорыбицу к столу архиепископа. Акваполигон «Транснефти» в порту позволит не только вести тонкий мониторинг загрязнений, но и отработать методы промышленного выращивания рыбы для восстановления биокультурного богатства Финского залива.

– Мы ожидаем значительный эффект для акватории от работы полигона, – говорит Максим Кудинов. – До сих пор все, что связано с нефтью и нефтепродуктами, воспринимается как нечто, загрязняющее окружающую среду. Форель, сиг и корюшка, выращенные и выловленные в акватории Приморска, для экологов и жителей Питера убедительнее любых слов.

"Тайна проекта "Север"

Для экомониторинга акватории Приморска будет расширяться перечень и ареал аквакультур, а параллельно будет идти модернизация порта – конечной точки проекта «Север» – направление потоков нефти и нефтепродуктов из прибалтийских стран в российский порт.

За два года мощности порта по перевалке нефтепродуктов значительно увеличатся, а экспорт нефти сократится.

В 2018 году через Приморск планируется экспортировать 34 млн. тонн нефти и 18,3 млн. тонн дизеля. Фото: «Транс-медиа»

В 2017 году объем перевалки через Приморск составил 44 млн тонн нефти и 15,9 млн тонн нефтепродуктов. В 2018 году планируется экспортировать 34 млн тонн нефти и 18,3 млн тонн дизеля. Планы на 2019 год –31 млн тонн нефти и 19,8 млн тонн нефтепродуктов, на 2020 год – 31 млн тонн и 23,9 млн тонн соответственно. Увеличить экспорт дизельного топлива поможет подключение к проекту «Север» в 2018 году татарстанских заводов ТАИФ и ТАНЭКО.

– Экспорт дизельного топлива значительно выгоднее для государства, чем экспорт сырой нефти, – говорит независимый эксперт ТЭК Иван Басурмин.

Нефтеналивные резервуары с плавающей крышей вместительностью 20 тысяч тонн каждый. Всего резервуарный парк порта Приморск это 36 резервуаров вместимостью более 1,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

– Одна экспортная тонна нефти приносит сейчас бюджету доход примерно $370, а тонна дизеля европейского стандарта – $390. И это при том, что вывозные пошлины на нефть с 1 марта составили $119,5 за тонну, а на светлые нефтепродукты – $35,8. Вместе с проектом «Север» «Транснефть» реализует проект «Юг», по которому к 2020 году в порт Новороссийска будет перекачиваться до 11 млн тонн дизельного топлива. Эффект для бюджета от этих двух проектов составит дополнительно сотни миллионов долларов, – объясняет Басурмин.

Идея проекта «Север» возникла сразу после распада СССР, параллельно с проектами БТС-1 и позже БТС-2, когда портовая инфраструктура советской державы осталась на территории Прибалтики.

Латвийский Вентспилс был крупнейшим балтийским портом СССР, и не только для экспорта нефти и нефтепропродуктов. Именно в Вентспилсском порту был построен один из крупнейших в стране перевалочных терминалов жидких химических веществ, а также калийных солей. И когда бывшие республики, а ныне независимые страны Балтии, стали усиливать экономический нажим на Россию, страна решила наращивать мощности собственных балтийских портов.

В первую очередь, была увеличена мощность порта Санкт-Петербурга, но его невозможно было расширить до необходимых размеров – порт находится в черте города.

- Нам надо было формировать новые портовые комплексы, которые могли бы выполнять функции, ранее принадлежавшие портам Балтии, – комментирует эксперт санкт-петербургского аналитического бюро Михаил Соловьев. – Однако еще долгие годы Россия продолжала кормить прибалтийскую экономику, притом что прибалты не забывали при каждом удобном случае «пнуть» нас в угоду своим западным партнерам».

События на Украине и политические заявления властей прибалтийских государств придали России ускорение к переориентации грузопотоков на собственные порты. Последовал указ президента Владимира Путина в 2015 году, где был обозначен приоритет развития отечественной транспортно-логистической инфраструктуры и отказ от услуг транзитных стран — украинских портов на Черном море и портов Литвы, Латвии и Эстонии на Балтике. Зависимость России от транзитных стран была осознана как угроза национальной безопасности, и преодоление этой зависимости стало стратегическим приоритетом.

Проект «Север» явился логическим продолжением стратегической линии на развитие собственных портовых мощностей. Фото: «Транс-медиа»

Проект «Север» явился логическим продолжением стратегической линии на развитие собственных портовых мощностей.

Прибалты очень болезненно отнеслись к появлению Приморска. Латвия даже пыталась заставить Россию возобновить поставки нефти в Вентспилс через Европейскую комиссию.

С развитием порта Приморск и реализацией проекта «Север» появилась возможность увеличить транзит нефтепродуктов и с белорусских заводов. Но здесь возникли противоречия с Минском.

Реализация проекта «Север» дала возможность увеличить транзит нефтепродуктов и с белорусских заводов. Фото: «Транс-медиа»

- Мы в Беларусь поставляем нефть по льготной цене, без экспортной пошлины, соответственно, мы имеем основания рассчитывать на приоритет в транзите нефтепродуктов на экспорт через нашу систему, – комментирует ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Почему они не хотят грузить для нас свои потоки, это вопрос разбирательства на уровне двух президентов. Наш президент публично выступил с идеей переориентации прибалтийских потоков, в том числе и тех, что идут через Беларусь.

Поворот нефтяных потоков в Балтийском регионе состоялся. Фото: «Транс-медиа»

Белорусы, в свою очередь, начинают говорить, что им невыгодно - очень высокие железнодорожные тарифы. Но я думаю, что это не проблема тарифов. Они ведь до сих пор не могут сказать, какой объём могут через нас прокачивать. Соответственно, мы не можем посчитать экономику и установить тариф».

Но поворот нефтяных потоков в Балтийском регионе состоялся. Результат уже понятен.

После Приморска мы летим в Усть-Лугу - еще один крупный нефтяной терминал - Усть-Луга, построенный «Транснефтью» шесть лет назад на российской Балтике.

Вертолет - главный транспорт для оперативного управления балтийскими портами

Перевалка нефти через Усть-Лугу стала возможна после запуска БТС-2. C момента начала загрузки танкеров в марте 2012 года грузооборот нефтебазы «Усть-Луга» увеличился вдвое. В 2016 году через порт прошли 30,1 млн тонн нефти, в 2017-м – 32,7 млн тонн. А проект второй очереди БТС-2 расширяет пропускную мощность Усть-Луги до 38 миллионов тонн. Всего начиная с 2012 года отсюда экспортировано около 150 млн тонн нефти. Две мощные наливные насосные станции позволяют вести одновременный налив нефти в танкеры на двух причалах.

Грузооборот российского нефтяного конкурента на Балтике – Вентспилсского порта – стагнирует. В 2015-м году он составил 22,5 млн тонн, в 2016-м – 18,8 млн тонн, в 2017-м – 20,04 млн тонн. А еще пять лет назад, в 2012-м году через Вентспилс переваливалось 30,3 млн тонн грузов. Значительно снизился объем транзита через Вентспилс нефтепродуктов и каменного угля, поставки которых шли в основном из России. Одновременно с этим рос грузооборот портов Балтийского бассейна России (Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург, Выборг, Калининград). За 2016-2017 годы он увеличился на 7,2% – почти на 17 млн тонн, достигнув цифры в 247,5 млн тонн.

Задача выполнена, принципиальный поворот нефтяных потоков в Балтийском регионе состоялся.

P.S. Строительство полигона аквакультур начнется в 2019 году. А через три года на петербуржцев свалится изобилие морепродуктов.