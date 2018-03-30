«Недвижимость от лидеров-2018»: прицениться, получить скидку и научиться клеить обои

СЕГОДНЯ 17:41 2018-03-30T18:43:08+03:00

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Крупнейшая выставка-ярмарка недвижимости в этом году сменила локацию. Из ЦДХ на Крымском валу все мероприятия переместились в столичный Гостиный двор. За счет этого организаторам удалось увеличить площадь экспозиции до 13 000 кв. м. Теперь про нее не скажешь: в тесноте, да не в обиде.

Более 100 строительных и девелоперских компаний представляют жилые комплексы Москвы, Новой Москвы и Подмосковья.

- Недвижимости сейчас нелегко. Рынок испытывает не лучшие времена, но, глядя на это мероприятие, есть ощущение, что кризиса нет, - говорит председатель Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова. - Выставка тем и знаменита, что именно здесь можно обойти все строительные компании разом, ознакомиться со многими акциями и очень выгодными предложениями за несколько часов, сэкономив кучу времени.

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?

На выставке можно, например, получить бесплатную консультацию юриста, налоговика и риэлтора. Или же подать заявку на ипотечную программу одного из крупнейших банков. Стоимость некоторых предложений - от 1 млн рублей, процентные ставки по ипотеке - от 5% (да, есть и такое). Ну или можно выиграть в розыгрыше один из призов, - как вариант - отделку квартиры.

Именно за эти 4 дня можно отхватить квартиру своей мечты в городской новостройке, загородной и зарубежной недвижимости за вполне приличную сумму с эксклюзивными ценами.

- Наша выставка для тех, кто только-только хочет приобрести жилье, но понятия не имеет, как это правильно сделать. Какие застройщики есть, что они предлагают, сколько стоят и должны стоить их услуги и многое другое, - поясняет PR-директор выставки "Недвижимость от лидеров" Ирина Лазарева.

- Эта выставка, как минимум, дает нам возможность обойти все в одном месте. За первый день мы рассмотрели кучу предложений. Набрали подходящие варианты, дома будем разбираться более основательно. Хотим "трешку" в ЮЗАО. Выбор большой, благодаря ему можно понять, что есть в интересующих нас местах и примерный разброс цен, планировок, квадратуры, - рассказали Ирина (37 лет) и Павел (32 года).

Всего на выставку зарегистрировались около 50 тысяч покупателей. 25 тысяч пришли в день открытия.

- Клиенты сейчас не покупают жилье сразу, они объезжают и рассматривают тщательно все предложения. На выставке маршрут составлять не нужно, здесь все подготовлено. Выставка помогает составить маршрут для объезда, понять, какие предложения на рынке, у кого что продается, при каких условиях. Это неплохо сокращает время принятия решений при покупке квартиры, - делится Любовь Цветкова.

- Выставка для компаний не дешёвое удовольствие. По участию в ней можно судить о материальном состоянии фирмы, так как допускаются только крупные застройщики. Это своего рода индикатор финансового благополучия данного предприятия, - рассказала руководитель выставки-ярмарки "Недвижимость от лидеров" Татьяна Саратовская.

Выставка работает в московском Гостином дворе по 1 апреляФото: Фото автора.

КУПИТЬ КВАРТИРУ У ГОРОДА

Столичные власти также принимают в выставке самое активное участие. Кстати, квартиру в Москве можно купить и непосредственно у города. Как это сделать, рассказал начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций Департамента города Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин.

- Нужно зайти на наш портал (investmoscow.ru), выбрать квартиру, перейти на ссылку торговой электронной площадки, и принять участие в торгах, заплатив задаток за участие. Сама процедура электронных торгов подразумевает, что вы получили электронно-цифровую подпись, аккредитовались на площадке и имеете денежные средства. Процедура аккредитации на площадке бесплатная. Если вы аккредитуетесь как физлицо, то нужна копия паспорта. Получить электронно-цифровую подпись можно за 3500 - 10000 тыс. руб. в зависимости от того, какой объем вы хотите получить.

- Как выросло количество предложений на городских торгах?

- Предложения выросли, ценовая политика стабилизируется. Нам все больше доверяют. Мы работаем без посредников. Квартиры не на стадии котлованов, ключи вы получаете фактически сразу после процедуры торгов в течении 5 дней. Вы можете приобрести не только квартиру, но и машиноместо внизу. Если хотите развивать свой бизнес, то можно выкупить два нежилых этажа для бизнеса.

- Чего ждете от выставки?

- Мы пропагандируем такую возможность - использовать городской ресурс, это сокращает риски для людей, которые хотят приобрести квартиру.

ЧТО ЕЩЕ НОВОГО?

Впервые большой блок мероприятий посвящен дизайну и ремонту. Специально для покупателей, которые любят делать всё своими руками, но не имеют достаточных знаний, на выставке «Недвижимость от лидеров» организована школа ремонта и дизайна. Профессионалы не только рассказывают, но и показывают, как правильно поклеить обои, уложить плитку или залить наливной пол, оформить детскую комнату. И рассказывают про функциональное зонирование пространства, про последние тренды в дизайне и интерьере.

Выставка продолжит работу до 1 апреля включительно.