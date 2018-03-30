Семь шедевров Ван Гога с интересной судьбой

СЕГОДНЯ 18:10 2018-03-30T19:07:17+03:00

Ван Гог отрезал себе мочку уха. Этот поступок не такой уж странный, как может показаться

30 марта 1853 года родился великий нидерландский художник-постимпрессионист, при жизни так и не познавший ни славы, ни денег

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Он был одиноким, странным, бедным и - одержимым работой. Рисовал буквально сутки напролет. Исследователи говорят: еще немного – и Винсента Ван Гога, наконец, оценили бы. И он стал бы очень богатым, на несколько жизней хватило бы. Ведь сейчас его картины стоят миллионы долларов, а самого его называют отцом современного искусства. Увы… Написав порядка тысячи картин на холсте, при жизни художник продал всего одну. Жил очень скромно на деньги, что давал брат Тео.

Ван Гог ушёл из жизни в 37 лет. Творческий путь еще короче: писать он начал в 28. Версия о самоубийстве (выстрелил в себя и потом умер от потери крови) долго никем не оспаривалась. Ведь она подогревала интерес к художнику и делала его работы еще более дорогостоящими. В 2011-м писатели Найфи и Уайт-Смит заявили об убийстве по неосторожности. Эту же версию недавно подтвердили и создатели анимационного фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» (2017) Дорота Кобела и Хью Уэлшман. Фильм получился невероятно красивым и проникновенным и снят с большой любовью к Ван Гогу. 125 художников несколько месяцев рисовали каждый из 62450 кадров масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог. «Великая жизнь угасла из-за нелепой случайности» - лейтмотив фильма.

«АВТОПОРТРЕТ С ОТРЕЗАННЫМ УХОМ И ТРУБКОЙ» (1889)

Частная коллекция в Чикаго. Продан в конце 1990-х годов за $80-90 млн.

Ван Гог мечтал создать школу-мастерскую для единомышленников, главным в которой будет Гоген. Два мастера стали работать вместе под одной крышей. Но ужиться не смогли. Слишком эмоциональный Ван Гог постоянно спорил. Самоуверенного Гогена это раздражало. Не выдержав ежедневных ссор, он уехал. Обезумевший Ван Гог отрезал себе мочку уха. Этот поступок не такой уж странный, как может показаться. В Арли, где тогда жил художник, во время корриды быков не убивали, как в Испании, а отрезали ухо и вручали трофей тореадору. Смысл жеста Ван Гога - я проиграл. А мочку он отнес и вручил проститутке, которая предпочитала ему «победителя» Гогена. После того нервного срыва и был написан автопортрет.

«ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ» (1889)

Музей современного искусства в Нью-Йорке.

Картина создана в лечебнице для душевнобольных в Сен-Реми, где Ван Гог лечился после истории с отрезанным ухом. Одна из немногих работ, написанная не с натуры. Ведь ночью пациентов на улицу не выпускали, только днем. Из окна своей палаты Ван Гог видел кусок неба и звезды. Остальное «дорисовало» воображение. Художник считал, что и цветок, и камень, и даже космос – все в мире имеет душу. Вот и его «Звездная ночь» как будто «дышит». К слову, вихри на небе Ван Гога, считают некоторые исследователи, не что иное как турбулентность. Подобные завихрения изображал еще один гений – Леонардо да Винчи.

«Глядя на звезды, я всегда мечтаю. Почему, спрашиваю я себя, эти точки света на небосводе недостижимы для нас? Может быть, чтобы вознестись к ним, нужно умереть?» - писал Ван Гог брату Тео.

«Звездная ночь»

«ИРИСЫ» (1889)

Музей Гетти в Лос-Анджелесе. Проданы в 1990-м за $54 млн.

Появились там же, в Сен-Реми. Чудом «Ирисы» дожили до нашего времени. Дело в том, что немало работ того периода художник просто раздаривал - врачам, пациентам... Люди же считали их картинками сумасшедшего и обращались как ни попадя. После смерти Ван Гога «Ирисы» были переданы его матери. Но она никогда не ценила ни сына, ни его творчество. Переезжая, попросту бросила на чердаке несколько его ранних работ. «Ирисы» все же забрала с собой. В 1907 году картину купил коллекционер за 300 франков, а почти через 80 лет она досталась музею за баснословные 54 миллиона долларов.

«Ирисы»

«ПОДСОЛНУХИ» (1888)

Национальная галерея Лондона. Куплены в 1924 году за «смешные» 1308 фунтов.

Визитная карточка художника. Ван Гог нарисовал три серии картин с подсолнухами: лежащие цветы - в Париже в 1887-м, подсолнухи в вазе - в Арле в 1888-м и несколько их копий. Всего было 11 картин, сохранилась лишь часть. Натюрморты в Арле, говорят, художник задумывал иначе, с натурщицами. Но барышни не явились, еще и ветер поднялся. Ван Гог взял охапку ярких цветов, сунул в вазу и стал их рисовать. Четырьмя натюрмортами с подсолнухами украсил свой дом к приезду Поля Гогена. Два из них Гоген впоследствии купил.

"Подсолнухи"

«ВЕТКИ ЦВЕТУЩЕГО МИНДАЛЯ» (1890)

Музей Ван Гога в Амстердаме

Это подарок брату к рождению сына, названного Винсентом, в честь дяди. Ван Гог хотел, чтобы молодые родители повесили картину над своей кроватью как символ новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано. К тому же ветки нарисованы так, как будто ты лежишь под деревом и видишь сквозь них небо.

Это подарок брату к рождению сына

«НОЧНАЯ ТЕРРАСА КАФЕ» (1888)

Музей Креллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды

Желтый цвет и ночное небо – в этой картине соединились две страсти Ван Гога. Кафе городка Арле он писал три ночи подряд. Прямо на улице. «Ночь гораздо живее и богаче красками, чем день», - делился с братом в письме. Кстати, рисуя ночное небо, художник не использовал ни грамма черной краски. В 90-х кафе было отреставрировано, выкрашено в желтый цвет. Называться стало "Кафе Ван Гога".

«Ночная терраса кафе»

«ПОРТРЕТ ДОКТОРА ГАШЕ» (1890)

Частная коллекция. Продан в 1990 году за $82,5 млн.

Картина написана незадолго до смерти. На ней изображен Поль Гаше, последний лечащий врач художника. Он сидит с веточкой растения дигиталис, из которого готовил лечебное снадобье для Ван Гога. Доктор Гаше очень хорошо разбирался в живописи, но сам так и не смог стать хорошим художником.

Портрет сменил несколько музеев, пока не попал к японскому коллекционеру. Тот заплатил на аукционе рекордную сумму (целых 15 лет картина считалась самой дорогой в мире) и завещал кремировать картину после его смерти. Потребовалось вмешательство ЮНЕСКО и правительства Японии, чтобы шедевр был сохранен. Имя нынешнего владельца не называется. Вторая версия портрета украшает коллекцию музея Орсе в Париже.