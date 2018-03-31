Скрипалей могли отравить ядом из секретного центра Портон-Даун

СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-31T01:03:31+03:00

В центре охотно рассказывают, как создают средства защиты от химического оружия, но про остальное умалчивают... Фото: ANL/REX/Shutterstock

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В 1968 году на экраны вышел фильм «Мертвый сезон». Напомним сюжет: в западном городке Даргейте под вывеской фармацевтического центра немецкий военный преступник доктор Хасс завершает работу над новым оружием массового поражения - газом RH. В городок проникает советская разведка.

Прототипом главного разведчика Ладейникова был легендарный Конон Молодый. Под именем Гордона Лонсдейла он работал в Англии, занимался, по версии авторов фильма, как раз нацистскими учеными, которые после разгрома Гитлера в Британии продолжили работы над оружием массового уничтожения. В начале фильма полковник советской разведки Рудольф Абель сказал, что хотя страна и не названа, фамилии изменены, но основа картины подлинная. «В некоторых капиталистических государствах проводятся опыты по использованию бактериологических и химических средств массового уничтожения людей». Как пример Абель назвал лабораторию в английском городке Портоне.

Мертвый сезон. Фрагмент фильма.

Так еще полвека назад в советском фильме был засвечен один из самых секретных военных объектов Запада - химико-бактериологический центр Портон-Даун. В последний месяц о нем много говорят в связи с «делом Скрипалей». Городок Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь, находится всего в десятке километров от секретного центра. Именно здесь, в Портон-Дауне, подозрительно быстро определили, что в отравлении виновата Москва.

Городок Солсбери, где были отравлены английский шпион и его дочь, находится всего в десятке километров от секретного ЦентраФото: REUTERS

Наследие фашистов

- Секретный центр Портон-Даун в графстве Уилтшир открыли в 1916 году, - рассказывает писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов, много лет работавший в Англии. - Вскоре после того, как немцы применили против англичан и французов газы под Ипром. Великобритания тогда решила создать собственное химическое оружие. Сейчас площадь центра - около 2,8 тысячи гектаров. Он старейший в мире по боевой химии. Наиболее активно центр стал развиваться сразу после Второй мировой. Германия массово не использовала химоружие на фронтах, как в Первую мировую. Разве что в концлагерях фашисты травили узников в газовых камерах.

- Почему?

- Возможно, боялись ответных химударов союзников. Хотя нацисты накопили огромное количество новых боевых отравляющих веществ. Особый упор делали на нервно-паралитические газы - самые смертоносные виды химического оружия.

Британцы были в шоке от их эффективности. После войны в Портон-Дауне тут же переключились с горчичного и других своих газов на фашистскую новинку. Благо они получили нацистских ученых-химиков, технологии, оборудование... В 1955 году в Портон-Дауне создали газ VX. Самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии. Британцы продали новинку в США. Сейчас он запрещен. Но 13 февраля 2017 года с помощью VX в аэропорту Малайзии был убит Ким Чон Нам - брат главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Химико-бактериологический центр Портон-Даун. Его официальное название: Оборонная научно-технологическая лабораторияФото: EAST NEWS

«Токсичный кинжал» в Солсбери

- Долгое время химическое оружие считалось одним из самых эффективных, - продолжает Соколов. - Восток и Запад наращивали его запасы. Но к концу 60-х пришло понимание, что химия значительно уступает атому. В 1997-м и вовсе вступила в силу Конвенция ООН о запрещении химического оружия. Англия официально ликвидировала запасы весной 2007 года. Россия объявила о полном уничтожении химического оружия 27 сентября 2017 года. Америка планирует избавиться к 2023 году.

- Для Портон-Дауна должны были наступить черные дни!

- Как бы не так! Центр продолжает развиваться. Судя по снимкам из космоса, предоставленным Министерством обороны РФ, в последние годы там появились новые здания. 15 марта, уже после отравления Скрипалей, министр обороны Великобритании пообещал Портон-Дауну дополнительно 48 млн. фунтов на исследования!

- И что же там исследуют?

- Официально центр считается оборонным предприятием, там разрабатывают средства защиты от биологического и химического оружия. Для чего производят «очень малые объемы химических и биологических агентов».

- Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов предположил в интервью Би-би-си, что вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, могло поступить из Портон-Дауна.

- Вполне возможно. Хотя шеф Портон-Дауна Гарри Эйткенхед назвал простым совпадением, что отравленных Сергея и Юлию Скрипаль нашли неподалеку от его центра. «У нас высочайший уровень контроля и безопасности... У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло».

Любопытно, что в феврале, перед отравлением Скрипалей, три сотни королевских морпехов из элитного подразделения 40 Commando совместно со специалистами Портон-Дауна проводили в долине Солсбери секретные учения «Токсичный кинжал». Отрабатывали приемы борьбы с террористами...

Посторонним вход на секретный объект в графстве Уилтшир запрещен. Фото: PETER NICHOLLS/REUTERS

Опыты на людях

- Портон-Даун печально прославился еще и тем, что здесь испытывали отравляющие вещества на людях, - продолжает Геннадий Соколов. - Причем скрывали от подопытных, обычно своих же военнослужащих, суть экспериментов. Не обошлось без жертв. В мае 1953 года умер 20-летний инженер британских ВВС Рональд Мэддисон, считавший, что участвует в эксперименте по лечению насморка. Специалисты центра переборщили с дозой жидкого нервно-паралитического газа, вылитого ему на руку. Родственникам сказали, что Мэддисон скончался от пневмонии. Но в 2004 году расследование причин его смерти возобновили. Тогда же газета «Гардиан» провела собственное расследование о странных опытах в Портон-Дауне.

В мае 1953 г. умер двадцатилетний инженер британских ВВС Рональд Мэддисон, считавший¸ что участвует в эксперименте по лечению насморкаФото: EAST NEWS

- «Гардиан» - влиятельная на Западе газета, далекая от «российской пропаганды»...

- «Программа экспериментов с нервно-паралитическими газами была приоритетной для Портона, - сделала вывод «Гардиан». - А эксперименты над людьми были неотъемлемой частью этого центра с момента его основания. За последние 80 лет около 25 000 человек были подвергнуты экспериментам в Портоне». Вскоре объявились и другие жертвы экспериментов. В 2008 году министерство обороны Великобритании было вынуждено выплатить 3 миллиона фунтов стерлингов 360 ветеранам, потерявшим некогда здоровье при испытании нервно-паралитических газов.

Что происходит сейчас в лабораториях Портон-Дауна - широкой общественности неизвестно. Возможно, правда всплывет лишь спустя десятки лет, как это случилось с истинной причиной смерти Рональда Мэддисона.

Программа экспериментов с нервно-паралитическими газами была приоритетной для ПортонаФото: EAST NEWS

ОФИЦИАЛЬНО

Рука спецслужб Англии?

(Из заявления МИД России 28 марта 2018 г.)

«Британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан. Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России А. Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Б. Патаркацишвили и А. Перепиличного, загадочное «самоубийство» Б. Березовского и удушение его делового партнера Н. Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье

С. Скрипаля и Ю. Скрипаль.

В последнем случае, не предъявляя никаких доказательств, Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества...

Поведение британских властей вызывает множество вопросов. Замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне, где, как всем известно, проводились работы по созданию химического оружия. Скрываются сведения о проводившихся накануне отравления Скрипалей учениях «Токсичный кинжал», в ходе которых отрабатывались приемы борьбы с химическим и биологическим заражением.

Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании».