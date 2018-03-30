2018-03-30T21:12:02+03:00
Наука

Ученые объяснили, почему мы хрустим пальцами

Звуки щелчков возникают, когда лопаются пузырьки с синовиальной жидкостью, которая заполняет пространство между суставами
Ярослав КОРОБАТОВkpnauka
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Все дело оказалось в «волшебных» пузырькахВсе дело оказалось в «волшебных» пузырькахФото: EAST NEWS
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В детстве взрослые нам рассказывали страшные истории о том, что может произойти, если с молодых лет хрустеть пальцами. По одной из версий, пальцы будут дрожать, как у алкоголика. Согласно другой, в преклонном возрасте это аукнется артритом, которым страдает бабушка. В качестве доказательства предъявлялась бабушкина ладонь со скрюченными пальцами. Правда, сама старушка, как правило, уклонялась от ответа на вопрос: хрустела ли она пальцами в детстве?

Прошли годы, ученые выяснили, что механизм возникновения тремора и артрита никак не связан с привычкой щелкать костяшками пальцев. Однако природа возникновения этой «музыки» долгое время была для физиологов непонятна. Попытку решить эту загадку предприняли Вайни Чандран специалист по химической инженерии Стэнфордского университета (США) и Абдул Баракат профессор лаборатории гидродинамики Политехнической школы в Палез (Франция). Результаты своей работы они опубликовали в журнале Scientific Reports.

Ученые с помощью метода математического моделирования проверили гипотезу о том, что щелчки костяшек связаны с микропузырьками газа, которые возникают в густой синовиальной жидкости, заполняющей пространство между суставами. В ходе предыдущих экспериментов было установлено, что один и тот же сустав не может щелкать несколько раз подряд. Между щелчками должно пройти около 20 минут. Это время необходимо, чтобы пузырьки наполнились углекислым газом. Затем, когда сустав вытягивают из суставной сумки, давление на синовиальную жидкость быстро увеличивается и пузырьки лопаются. Для появления характерного треска достаточно, чтобы пузырьки потеряли в объеме 30-40 процентов.

Непонятно, насколько эта информация может быть полезна для любителей похрустеть пальцами. Но во всяком случае, они могут не переживать, что во время этих упражнений ломают себе суставы. Все дело оказалось в «волшебных» пузырьках.

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