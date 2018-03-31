День как день, только все почему-то хохмят

СЕГОДНЯ 01:04 2018-03-30T22:32:36+03:00

Кавээнщики будут решать, кому уйти, а кому остаться и сыграть в четвертьфинале Высшей лиги. Фото: Первый канал

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Кому-то, возможно, не захочется смеяться в первый апрельский день, но у телезрителей выбора не будет - уж больно активно каналы планируют напоминать о том, какой в воскресенье праздник. На ТНТ, например, покажут специально снятое к Дню смеха шоу «Мартиросян Official» (22.00). Нетрудно догадаться, что его главным героем станет Гарик Мартиросян, в гости к которому заглянут звезды разных направлений и поколений - Лев Лещенко, Егор Крид, Семен Слепаков, Федор Бондарчук... Позабыв об обязательных в таких случаях задушевных беседах о творческих планах, Мартиросян попытается вывести гостей на шутливую волну - все-таки день дурака диктует свои законы.

Кстати, вдоволь подурачатся 1 апреля и на родственном Мартиросяну и Ко канале ТНТ4, который по такому случаю переименуют в «БузоваTV». Зрители увидят все, что связано с одной из самых одиозных персон нашего шоу-бизнеса, - клипы Ольги Бузовой, ее интервью, золотые выпуски проекта «Дом-2» и так далее. Сама Ольга получит звание креативного продюсера своего именного канала. «Теперь за моей жизнью будут следить не только миллионы подписчиков в Инстаграме, но и 90 миллионов телезрителей по всей стране, - заявила госпожа продюсер. - У меня нет слов в голове!» О том, чего еще нет в голове Ольги, мы скоро узнаем.

Гарик Мартиросян приглашает отпраздновать день дурака вместе с гостями его именного проекта. Фото: канал ТНТ

Что касается других кнопок, то они предлагают отметить 1 апреля более традиционным способом.

На Первом - четвертая игра 1/8 финала Высшей лиги КВН (22.30), в которой за выход в четвертьфинал сразятся команды «Вятка» (Киров), «Так-то» (Красноярск), «НАТЕ» (Краснодарский край), «Будем дружить семьями» (Москва) и сборная МВД «Подъем».

На канале «Россия» совместят День смеха с юбилеем Владимира Винокура, который 31 марта празднует 70-летие. Творческим достижениям маэстро посвятят спецвыпуск программы «Аншлаг и Компания» (11.25).

Ну а венцом юмористического марафона станет выход на телевизионную сцену великолепного Михаила Жванецкого и его программы «Дежурный по стране». На дежурство классик заступает в 0.30.