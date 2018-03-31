2018-03-30T22:32:36+03:00
Телевизор

День как день, только все почему-то хохмят

Как телеканалы собираются отметить 1 апреля
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Кавээнщики будут решать, кому уйти, а кому остаться и сыграть в четвертьфинале Высшей лиги.Кавээнщики будут решать, кому уйти, а кому остаться и сыграть в четвертьфинале Высшей лиги.Фото: Первый канал
Изменить размер текста:

Кому-то, возможно, не захочется смеяться в первый апрельский день, но у телезрителей выбора не будет - уж больно активно каналы планируют напоминать о том, какой в воскресенье праздник. На ТНТ, например, покажут специально снятое к Дню смеха шоу «Мартиросян Official» (22.00). Нетрудно догадаться, что его главным героем станет Гарик Мартиросян, в гости к которому заглянут звезды разных направлений и поколений - Лев Лещенко, Егор Крид, Семен Слепаков, Федор Бондарчук... Позабыв об обязательных в таких случаях задушевных беседах о творческих планах, Мартиросян попытается вывести гостей на шутливую волну - все-таки день дурака диктует свои законы.

Кстати, вдоволь подурачатся 1 апреля и на родственном Мартиросяну и Ко канале ТНТ4, который по такому случаю переименуют в «БузоваTV». Зрители увидят все, что связано с одной из самых одиозных персон нашего шоу-бизнеса, - клипы Ольги Бузовой, ее интервью, золотые выпуски проекта «Дом-2» и так далее. Сама Ольга получит звание креативного продюсера своего именного канала. «Теперь за моей жизнью будут следить не только миллионы подписчиков в Инстаграме, но и 90 миллионов телезрителей по всей стране, - заявила госпожа продюсер. - У меня нет слов в голове!» О том, чего еще нет в голове Ольги, мы скоро узнаем.

Гарик Мартиросян приглашает отпраздновать день дурака вместе с гостями его именного проекта. Фото: канал ТНТ

Гарик Мартиросян приглашает отпраздновать день дурака вместе с гостями его именного проекта. Фото: канал ТНТ

Что касается других кнопок, то они предлагают отметить 1 апреля более традиционным способом.

На Первом - четвертая игра 1/8 финала Высшей лиги КВН (22.30), в которой за выход в четвертьфинал сразятся команды «Вятка» (Киров), «Так-то» (Красноярск), «НАТЕ» (Краснодарский край), «Будем дружить семьями» (Москва) и сборная МВД «Подъем».

На канале «Россия» совместят День смеха с юбилеем Владимира Винокура, который 31 марта празднует 70-летие. Творческим достижениям маэстро посвятят спецвыпуск программы «Аншлаг и Компания» (11.25).

Ну а венцом юмористического марафона станет выход на телевизионную сцену великолепного Михаила Жванецкого и его программы «Дежурный по стране». На дежурство классик заступает в 0.30.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Телевизор, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Как очаровать султана: шесть уроков обольщения от героинь «Великолепного века»
Жизнь восточных красавиц была покрыта завесой тайны, а они сами были укутаны в паранджу и хиджаб. Но это не мешало им в совершенстве владеть умением соблазнить и очаровать мужчину
Новости 24
МИД Франции заявил, что намерен продолжать диалог с Россией
В лондонском аэропорту «Станстед» загорелся автобус на стоянке
Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра A321
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Российский самолет, задержанный из-за досмотра в Лондоне, вылетел в Москву
Украинский суд арестовал российское судно «Норд»
Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Федора
Скотланд-Ярд опроверг обыск в российском самолете
Захарова назвала провокацией досмотр российского самолета в Лондоне
Порошенко отчитался о доходах за 2017 год
СМИ: британская полиция досматривает российский самолет в Лондоне
В столкновениях на границе сектора Газа погибли 14 палестинцев
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции в преддверии встречи Путина с Эрдоганом
Русские американцы призвали Трампа отменить санкции и начать диалог с Россией
Возбуждено уголовное дело после смерти ребенка от найденного на улице «лимонада»