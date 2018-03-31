2018-03-31T14:26:39+03:00
Звезды

«Осуждать любовные треугольники - ханжество»: самые яркие цитаты Александра Збруева

Любимому актеру 31 марта исполнилось 80 лет. Мы собрали его высказывания из интервью разных лет
Анна УДОВИДЧЕНКО
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В школе Александр учился через пень колоду и слыл хулиганом. А вот прозвище носил «Интеллигент»В школе Александр учился через пень колоду и слыл хулиганом. А вот прозвище носил «Интеллигент»Фото: кадр из фильма
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О театре и кинематографе. О любви и любимых. О совести и предательстве… Збруеву всегда было что рассказать, любую тему поддержит. Даже щекотливую. Журналисты ведь любят о личном спросить, а у Збруева – два брака, обе жены - актрисы. С Валентиной Малявиной прожили 4 года, а с Людмилой Савельевой вместе уже 51 год. Параллельно случился роман с Еленой Шаниной, которая родила Збруеву дочь. Татьяне 25 лет. Старшая Наталья (от второго брака) в этом году отметит 50-летие.

Вот еще штрихи к биографии юбиляра. Мама - из дворянской семьи, по образованию актриса. Отец был заместителем наркома связи СССР. Расстрелян в 1938-м, Саше только-только исполнилось два месяца. Сына он так и не увидел. В школе Александр учился через пень колоду и слыл хулиганом. А вот прозвище носил «Интеллигент». В юности занимался боксом и гимнастикой. Сразу после «Щуки» поступил в «Ленком», где служит вот уже 57 лет. Сейчас у Збруева пять ролей в репертуарных спектаклях. Десять лет был совладельцем ресторана для актеров в подвале «Ленкома» (с 1995-го), преподавал в ГИТИС, выпустил свой курс.

Кадр из фильма «Батальоны просят огня»

Кадр из фильма «Батальоны просят огня»

Фильмография – богатейшая: 62 фильма. Сам Збруев удавшимися считает работы в картинах «Два билета на дневной сеанс», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Батальоны просят огня», «Бедная Саша», «Ты у меня одна», «Большая перемена»… Очень запомнилась его недавняя роль постаревшего советского барда в «Кино про Алексеева», за нее актер в 2015-м получил премию «Золотой орел». Драма о пронесенной сквозь жизнь безответной женской страсти. Лирические драмы вообще - конек актера. А кинокритики даже называют роль Алексеева лучшим, что Збруев сделал за всю свою кинокарьеру.

«У меня уже солидный возраст, очень солидный - я-то понимаю. Когда я пришел в театр, думал - господи, какие замечательные актеры. Но пожилые. А сегодня я старше их, вы понимаете? Ужасно все быстро...».

«Служу в театре «Ленком» больше 50 лет. И совершенно об этом не жалею. Потому что это действительно настоящий театр, в котором я встретился с очень талантливыми людьми».

Кадр из фильма «Два билета на дневной сеанс»

Кадр из фильма «Два билета на дневной сеанс»

«Нет у меня секрета молодости! Я для этого ничего не делаю. Генетически так устроен. Как актеру мне моложавость даже мешает. Потому что я уже немолод, но и не стар. А что мне играть-то? Молодого уже не могу, а старого - ну, есть и постарше актеры, они и сыграют. Выглядеть хорошо надо в жизни, для любимой девушки. А в моей профессии надо выглядеть на свои годы.»

«Когда-то говорили, что театр не может существовать долго с появлением телевидения, Интернета. Нет. Театр всегда будет жить - в нем есть непосредственное общение, обмен энергией со зрителем. Это очень важно. И за это я люблю театр. Для меня в первую очередь существует он.»

«Кинематограф наш был в какую-то пору велик. Но сегодня, кажется, отстает от желаемого. Если и происходит что-то значительное, так это на пальцах можно пересчитать.»

«Есть фильмы, которые я считаю очень хорошими, но их мало кто видел. «Желание любви» по Куприну. Картина не попала в форматы - телевизионные, экранные. Или фильм Сережи Соловьева «О любви» по чеховским произведениям. Есть вещи, которые остались где-то в углу, но они мне дороги. Может быть, когда-нибудь придет и их черед…»

«Я рано начал жить. Рано выпил первый стакан водки. Очень рано выкурил сигарету. Я много влюблялся, меня предавали, я тоже не очень порядочно порой поступал...».

«Любовные треугольники были у многих - Тургенев, Бунин, Пастернак… Осуждать любовные треугольники - это ханжество. Давайте не будем ханжами. У нас с Леной (Шаниной – Ред.) была любовь - родилась дочь Танечка, и это большое счастье. Дочерей люблю одинаково. А как иначе?»

Кадр из фильма «Бедная Саша»

Кадр из фильма «Бедная Саша»

«Знаю, что причиняю боль кому-то. Но все равно стараюсь остаться человеком. Добрым, отзывчивым и внимательным к тем, кого продолжаю любить. И, может быть, я страдаю сам больше от того, что со мной произошло или происходило, чем те, кому я доставил боль.»

«Ну, я нормальный человек, мне женщины так же нравятся, как и всегда нравились. Хотя очень много сложностей возникает, когда есть настоящее чувство. Им невозможно руководить, оно тебя несет и разум отключается. Иначе и быть не может, если ты живой человек. Цветы, конечно, я дарю. Но не конфеты. Конфеты это врачам, продавщицам, в ЖЭК…».

«Ловкий женский расчет меня отрезвляет. Для меня это драма, а некоторых устраивает и так. Секс - и все.»

«Я строптивый, но в то же время уступчивый. Могу многое простить, но не забыть, хотя и незлопамятный. Просто раны, которые мне нанесли когда-то и которые, слава богу, зарубцевались, иногда реагируют на плохую погоду...»

«Совесть - основа нравственности и законов человечества с начала времен. Для меня это очевидно. Она из разряда вечных вещей - как рождение, предательство, смерть. По-моему, говоря слово «душа», мы имеем в виду как раз «совесть». Слова просто затерлись. Через что человек не может переступить - определяет совесть. И мода здесь ни при чем. И переубеждать меня не нужно.»

«Внутри себя мы все о себе знаем, но открываться всем - сегодня я не советую это делать. Потому что будешь обязательно ранен. Очень много хамства, непонимания, бескультурья. Открыв себя абсолютно, ты открываешь ту защитную броню, в которой находишься. Об актере тем более не нужно знать всего.»

«Что такое счастье? Это очень философский вопрос. В двух словах не скажешь. Не знаю, что это такое. Но, тем не менее, да, всем хочется счастья...»

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