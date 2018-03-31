10 городов в России и за границей, куда дешевле всего слетать в апреле
В апреле на туристическом рынке затишье - впереди майские праздники, и большинство путешественников подгадывают поездки к длинным выходным. Для тех, кто готов лететь в отпуск или на выходные в апреле - рейтинг, составленный экспертами компании Biletix. Пять российских и пять зарубежных городов, куда можно купить самые дешевые билеты из Москвы.
В случае с внутренними маршрутами легко уложиться в 5 тысяч рублей за перелет туда-обратно. Для апрельского вояжа за границу готовьте на билеты вдвое больше. А места, кстати, вполне интересные, каждый город из этой десятки стоит поездки хотя бы на уикэнд!
Средний же чек за авиабилеты на рейсы по России по сравнению с апрелем прошлого года вырос на 10 процентов - в 2017 пассажиры платили 5 450 рублей, сейчас 6 тысяч рублей. Но это - в среднем. Перелет почти во все города, вошедшие в рейтинг самых доступных маршрутов, стал дешевле.
5 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, КУДА ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО СЛЕТАТЬ В АПРЕЛЕ
Средняя цена за перелет из Москвы и обратно, на одного человека, при подсчетах учитывали все тарифы, в том числе безбагажные. Проценты - на сколько подешевели либо подорожали авиабилеты в этот город.
Ростов-на-Дону - 3 100 рублей (-17%)
Уфа - 4 385 рублей (-25%)
Санкт-Петербург - 4 600 рублей (+18%)
Минеральные Воды - 4 680 рублей (-7%)
Самара - 4 800 рублей (-32%)
5 ЗАРУБЕЖНЫХ ГОРОДОВ, КУДА ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО СЛЕТАТЬ В АПРЕЛЕ
Здесь указаны минимальные цены на каждом маршруте за перелет из Москвы и обратно, опять же учтены и безбагажные тарифы.
Вильнюс (Литва) - от 10 350 рублей
Тиват (Черногория) - от 10 650 рублей
Барселона (Испания) - от 10 715 рублей
Дюссельдорф (Германия) - от 10 850 рублей
Варшава (Польша) - от 10 900 рублей.
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