2018-03-31T15:32:05+03:00
Туризм

10 городов в России и за границей, куда дешевле всего слетать в апреле

Авиабилеты на внутренние рейсы подорожали в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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В апреле салон самолета редко заполнен под завязку - большинство туристов ждут майских праздников.В апреле салон самолета редко заполнен под завязку - большинство туристов ждут майских праздников.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В апреле на туристическом рынке затишье - впереди майские праздники, и большинство путешественников подгадывают поездки к длинным выходным. Для тех, кто готов лететь в отпуск или на выходные в апреле - рейтинг, составленный экспертами компании Biletix. Пять российских и пять зарубежных городов, куда можно купить самые дешевые билеты из Москвы.

В случае с внутренними маршрутами легко уложиться в 5 тысяч рублей за перелет туда-обратно. Для апрельского вояжа за границу готовьте на билеты вдвое больше. А места, кстати, вполне интересные, каждый город из этой десятки стоит поездки хотя бы на уикэнд!

Средний же чек за авиабилеты на рейсы по России по сравнению с апрелем прошлого года вырос на 10 процентов - в 2017 пассажиры платили 5 450 рублей, сейчас 6 тысяч рублей. Но это - в среднем. Перелет почти во все города, вошедшие в рейтинг самых доступных маршрутов, стал дешевле.

5 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, КУДА ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО СЛЕТАТЬ В АПРЕЛЕ

Средняя цена за перелет из Москвы и обратно, на одного человека, при подсчетах учитывали все тарифы, в том числе безбагажные. Проценты - на сколько подешевели либо подорожали авиабилеты в этот город.

Ростов-на-Дону - 3 100 рублей (-17%)

Уфа - 4 385 рублей (-25%)

Санкт-Петербург - 4 600 рублей (+18%)

Минеральные Воды - 4 680 рублей (-7%)

Самара - 4 800 рублей (-32%)

5 ЗАРУБЕЖНЫХ ГОРОДОВ, КУДА ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО СЛЕТАТЬ В АПРЕЛЕ

Здесь указаны минимальные цены на каждом маршруте за перелет из Москвы и обратно, опять же учтены и безбагажные тарифы.

Вильнюс (Литва) - от 10 350 рублей

Тиват (Черногория) - от 10 650 рублей

Барселона (Испания) - от 10 715 рублей

Дюссельдорф (Германия) - от 10 850 рублей

Варшава (Польша) - от 10 900 рублей.

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