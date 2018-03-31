"Ошибка природы": актера Евгения Сапаева убили за его мечту

СЕГОДНЯ 19:06 2018-03-31T19:54:43+03:00

Наш колумнист - о смерти Евгения Сапаева, на которого напали на московской улице из-за его внешнего вида

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Наша жалость выборочна. Жалеем своих, избранных, сулим проклятия чужим. В Москве зверски убили актера Евгения Сапаева. По поводу его смерти уже высказались, мол, извращуга дорвался. Хотя он не нарывался. Он не пил, не курил. На насмешки и издевательства не отвечал. Жил в деревне Великово Владимирской области. Не гнушался никакой работы. Был и обходчиком железнодорожных путей, и чистильщиком коровников на ферме. Изредка, уже в прошлой жизни, подрабатывал игрой в массовке. У Сапаева была мечта. За нее и убили.

Кто смотрел Доктора Хауса, помнит, как в одной из серий доктор Хаус, наглотавшись викодина, сам себе удаляет опухоль. Это выдумка, сказка. А про Сапаева - правда. Наглотавшись обезбаливающих, в своём деревенском доме он провёл себе операцию по смене пола. Отрезал сантиметр за сантиметром. И, только сделав все, сел на электричку и поехал в больницу Нижнего Новгорода. Сразу прибегнуть к помощи медиков не было возможности. Операция по смене пола стоит денег. Их у Сапаева не было.

У него не было медицинского образования, но он проштудировал кучу литературы. Когда впоследствии его осматривали врачи - удивлялись. Женя предусмотрел все. Даже оставил лоскуты кожи для дальнейшего превращения в женщину.

Он мечтал о последней, операции, которая окончательно завершила бы процесс. Но провести ее самостоятельно уже не мог.

Жил бы у нас Альмодовар, снял бы фильм, полный любви, сострадания и юмора. Но у нас нет Альмодовара. У нас есть люди, полные осуждения, знающие, как надо правильно жить и кого не следует жалеть.

Таким людям бесполезно объяснять, что желание сменить пол - не шизофрения. И что трансгендерность официально включена в международную классификацию болезней.

Я видела Женю. Много лет он ходил по разным ток-шоу. Но не шурыжничал там, не искал дешёвой славы. Вёл себя тихо и застенчиво. Вздрагивал всякий раз, когда ведущий громогласно заявлял: «Не переключайте канал, после рекламы вы увидите то, что отрезал у себя Евгений».

- Извращенец! Как вам не стыдно! - кричали правильные мужчины и женщины. И иногда срывались на мат.

Он терпел это. Потому что на ток-шоу платили деньги, так нужные ему.

Четыре года ушло на то, чтобы накопить нужную сумму. Он приехал в Москву, готовый завершить начатое. И был убит. Парадокс в том, что это произошло в стране, где впервые в мире признали целесообразность операций по смене пола и провели первую такую операцию.

Женю убили в памятный и триумфальный год для нашей медицины. Ровно полвека назад наш легендарный хирург Виктор Калнберз сделал из женщины мужчину.